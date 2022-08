Asaja Salamanca propone evitar el despilfarro de agua dulce al mar como solución a la falta de este recurso

"Acusar al regadío de ser el causante de que no haya agua en este país es propio de la ignorancia de muchos dirigentes políticos que no se han molestado en conocer el sector", así lo deja claro Asaja Salamanca en uno de sus comunicados, tras las polémicas declaraciones de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. La OPA le recuerda, además, que "los regantes siempre se adaptan a la disponibilidad hídrica". En este sentido, Asaja Salamanca propone medidas preventivas ante la escasez de agua, como evitar perder recursos de agua dulce hacia los ríos, para luego "no tirarse de los pelos" y acusar al sector agrario.

"El recurso más importante de este país es el agua", asevera Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca, quien añade que "se necesita a una persona preparada para gestionar las cuencas. No se puede nombrar secretario al primero que pasa y que, encima, responda a criterios partidistas y que aproveche el gatillo fácil para disparar contra los regantes". "La falta de agua no es culpa de los regadíos, sino de la falta de lluvias y de una pésima o nula acción sobre la captación y canalización de este recurso".

"La solución pasa por evitar el despilfarro de dinero y de agua al dejar que ésta vaya al mar y luego haya que desalinizar agua de mar para aprovecharla". "Hay que hacer recrecer los embalses o hacer unos nuevos; en definitiva, mayor inversión hidrológica, que supone también una lucha contra el fuego, por el que se evitarían muchos incendios". El presidente también ha aludido al "compromiso" con Portugal sobre el pantano de Santa Teresa: "se debe hacer, pero con toda la cuenca del Duero, no solo con un embalse salmantino y, por supuesto, éste no es el momento de hacerlo".

Asaja recuerda que, en Salamanca, hay 43.000 hectáreas dedicadas al regadío, frente a las 145.500 de secano.

Sigue los temas que te interesan