Comisión de seguimiento del IV Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial 2021-2027. Fotografía: Junta de Castilla y León.

El Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial cumple al 93,84% con 381 actuaciones

Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León ha presidido la comisión de seguimiento del IV Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial 2021-2027.

Todo, en una reunión en la que han participado los representantes de los agentes económicos y sociales.

En la misma se han analizado las distintas áreas de actuación del plan y se ha informado de que, hasta el mes de mayo de 2026 se ha alcanzado una ejecución del 93,84% con la intervención en 381 actuaciones. Había 406 previstas, en los 11 ejes de la estrategia.

El IV Acuerdo Marco establece las prioridades para la competitividad y la innovación empresarial con el objetivo de conseguir una economía más sostenible, ecológica y competitiva. Asimismo, aprovecha los recursos de los fondos Next Generation EU y del Presupuesto de la UE 2021-2027.

El Acuerdo Marco promueve un modelo de crecimiento económico y social basado en la excelencia y la calidad de vida, que retenga y atraiga talento e inversión, mejore la productividad y genere empleo de calidad, y contribuya a un equilibrio demográfico y territorial, avanzando hacia una Castilla y León más próspera y equilibrada.

La Junta impulsará un nuevo Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial centrado en el talento la innovación, la digitalización, con especial atención a la IA, así como en la internacionalización, y el impulso del entorno rural.

La competitividad de la Comunidad dependerá de afrontar el reto demográfico y reforzar la cohesión territorial; acelerar la transformación digital; intensificar la innovación; y aprovechar la transición energética mediante infraestructuras y servicios que impulsen su potencial económico.

Todo garantizando su competitividad económica y su independencia estratégica, de acuerdo con las políticas promovidas desde la Unión Europea.

Principales actuaciones

Fortalecimiento del tejido empresarial y emprendimiento:

Se ha impulsado la Estrategia de Emprendimiento e Innovación 2027 (EEI 27) que prevé movilizar 812,2 millones de euros con impacto en más de 40.000 empresas, y se ha aprobado la I Estrategia Integral de Talento 2031 y el Plan de Acción Integral de Talento 2024-2027 dotado con 348 millones de euros, así como el sello ‘Castilla y León Comunidad de Emprendedores’.

Destaca la actividad de la aceleradora Wolaria que suma 312 proyectos acelerados en 27 ediciones, con 254 empresas creadas, más de 1.300 empleos generados y un 79 % de supervivencia a tres años, desplegando aceleradoras verticales en las nueve provincias.

Asimismo, se ha firmado un nuevo contrato de financiación entre ICECYL y el BEI por 25 millones de euros para el Plan de Crecimiento Innovador, acumulando 285 millones formalizados con el BEI desde 2017, lo que ha permitido impulsar 111 proyectos por 250,6 millones de euros, movilizando una inversión de 767,3 millones de euros y la creación o mantenimiento creando 18.252 empleos.

Digitalización, ciencia e innovación:

La Junta ha impulsado proyectos estratégicos de digitalización dentro del programa Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH) a través del Plan de Recuperación a través de iniciativas como RETECH Ciberseguridad; la Plataforma Agroalimentaria en Red; RETECHFOR Inteligencia Artificial y Bioeconomía Forestal contra los Desastres Ambientales.

El programa ESCALA CPI para compra pública innovadora, y el proyecto DIGIS3 que ha impulsado, entre otros proyectos, el Hub Internacional de Videojuegos y Animación. Por último, la estrategia RIS3 movilizó 1.849 millones de euros en el periodo 2021-2024 y proyecta 6.863 millones de euros para 2025-2027.

Se han desarrollado también actuaciones de mejora de conectividad en polígonos industriales, centros logísticos y otras áreas de actividad económica.

Asimismo, la Junta ha destinado 1,6 millones de euros para equipamiento de la nueva sede del Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE) en León, superando los 20 millones de inversión acumulada y ha impulsado la red de fibra óptica RedCAYLE alcanza más de 1.400 kilómetros.

Financiación y gestión pública eficiente:

La Plataforma Financiera ha financiado en la legislatura 2022-2025 un total de 14.376 operaciones por 2.452 millones de euros que indujeron 3.877 millones de euros de inversión y 51.016 empleos.

Asimismo, ICECYL aportó 285,8 millones de euros a Iberaval y Sodical durante la legislatura. El programa ICECYL Financia suma en 25 años más de 18.300 operaciones por un importe superior a 2.338 millones de euros.

El Fondo de Reindustrialización acumula 111 millones de euros en dotación y 526,8 millones de euros en inversión inducida, con más de 8.000 empleos.

Por último, en materia de simplificación administrativa, se implantó el procedimiento de ‘costes simplificados’ en subvenciones de innovación y se aprobaron las directrices 2025-2026 para reducir cargas burocráticas en 300.000 expedientes, con un ahorro estimado de 24,6 millones de euros al año.

Internacionalización y entorno empresarial:

A través del V Plan de Internacionalización, se incrementó en un 130 % el gasto en promoción internacional (13,9 millones de euros desde el inicio del plan) y se lanzó una nueva línea de subvenciones de 3 millones de euros.

Frente a las medidas arancelarias de Estados Unidos, se aprobó un Marco de Actuaciones dotado con 16,5 millones de euros. La Red Exterior de ICECYL está presente en 23 destinos de 18 países y cuatro continentes, incorporando una nueva oficina en Los Ángeles. El Máster de Comercio Exterior acumula 643 profesionales formados desde 2005 y se vincula a las Becas Talento.

Entorno rural, recursos endógenos y economía circular:

Se han impulsado los siguientes programas: el Programa Centr@tec en su IV edición que ha destinado 7,5 millones de euros invertidos desde 2017 en más de 1.000 empresas; el Programa de Recursos Endógenos que suma desde 2021 un total de 33,7 millones de euros en subvenciones de la Junta, previendo una inversión empresarial de 158,4 millones de euros y 2.369 empleos.

Además, se está avanzando en la elaboración del nuevo Plan Forestal Integral y se concedieron 507.715,96 euros en ayudas RETECHFOR para emprendimiento digital forestal. Por último, a través de los centros tecnológicos de Castilla y León (NODDO) se coordina el Banco de Proyectos Innovadores en los distintos programas de fomento, entre ellos en Tierra de Campos, La Raya y Segovia.

Capital humano, formación y Responsabilidad Social Empresarial:

Se ha impulsado la plataforma SENDA, el programa GESTIDI y el programa Prácticas Talento. El proyecto EXPLORADORES STEM CYL 2025/2026 cuenta con 375.000 euros en subvenciones para formar a 720 alumnos de 37 centros educativos.

Indicadores de competitividad de Castilla y León

Durante el periodo de ejecución del IV Acuerdo Marco de Competitividad entre 2021 y 2025:

El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León ha alcanzado los 75.438 millones de euros en 2025, siendo su valor más alto de la historia, un 25,2 % más que en 2021.

La producción industrial se ha incrementado un 9,8% entre 2021 y 2025, mientras que a nivel nacional lo ha hecho un 2,7 % Castilla y León es la 4ª donde más ha aumentado.

La cifra de negocios de la industria ha aumentado un 22,5% entre 2021 y 2025 en el conjunto del país ha crecido un 19,2 %.

Castilla y León se sitúa como la 5ª comunidad autónoma en esfuerzo tecnológico nacional, con un gasto en I+D sobre el PIB del 1,37 % en 2024 y una inversión de 1.022,3 millones de euros y un crecimiento del 28,5 % respecto a 2021.

Las exportaciones de la Comunidad alcanzaron en 2025 la cifra de 20.054 millones de euros (+46,4 % respecto a 2021), incrementando la cuota nacional del 4,4 % al 5,2 % y pasando de la octava a la séptima posición entre las comunidades autónomas.

En el sector del automóvil, Castilla y León es la segunda comunidad en capacidad productiva y exportaciones (38,8 % del total exportado por la Comunidad, con 7.788 millones de euros).

En materia de financiación, a través de la Plataforma Financiera se han impulsado en la legislatura 2022-2025 un total de 14.376 operaciones por 2.452 millones de euros que indujeron 3.877 millones de euros de inversión y 51.016 empleos.

Talento y Educación: Castilla y León es la primera comunidad en aprobar una estrategia autonómica de colaboración público-privada en talento (Plan de Acción Integral de Talento 2024-2027 dotado con 348 millones de euros).

En el informe PISA 2025, la Comunidad se posiciona entre las tres primeras regiones de España en las tres materias evaluadas: segunda en Ciencias, segunda en Matemáticas y tercera en Lectura, manteniéndose de forma continuada entre las tres primeras desde 2009.

La productividad por ocupado en 2024 superó la media nacional en Industria, Actividades Inmobiliarias, Actividades Financieras y de Seguros, Educación y Sanidad, Administración Pública, Actividades Artísticas y de Entretenimiento.

Hay 1.145.900 personas activas en el promedio de 2025 según la EPA, su valor más alto desde 2016, situándose su tasa actividad (activos/población de 16 y más años) en el 54,50 %. Asimismo, la tasa de paro se situó en el 8,55 %, 2 puntos por debajo de la media nacional.