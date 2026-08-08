El número de días de baja en Castilla y León duplica su marca desde 2013 y el año pasado se superaron los 15,6 millones

El número de días de baja por incapacidad temporal se ha duplicado en Castilla y León desde 2013, al pasar de los 6,8 millones a los 15,6 alcanzados el pasado año, cuando se tramitaron 293.865 procesos, lo que supone una media de 24.489 bajas al mes, de las que el 54,9 por ciento corresponden a mujeres y el 45,1 por ciento a hombres.

Desde el año 2013, cuando se contabilizaron 142.461, el número de bajas tramitadas en Castilla y León ha tenido una tendencia ascendente, que fue más acusada en el periodo 2020-2022 debido a las bajas ocasionadas por el virus del Covid-19, hasta alcanzar en 2022 las 402.586.

Además, según un informe de la Consejería de Sanidad al que ha tenido acceso Ical, la duración media de las bajas también se ha incrementado hasta los 52,65 días, el valor más alto desde el 2021, cuando se alcanzaron los 52,67 días. En 2013 la duración no llegaba a los 49 días.

Los grupos diagnósticos más frecuentes que dieron lugar a procesos de incapacidad temporal en 2025 fueron las alteraciones respiratorias, con 34.798 procesos, seguidas de las alteraciones musculares de partes blandas (31.415) y las alteraciones digestivas (26.496).

Estos tres grupos concentraron el mayor volumen de episodios de baja, si bien presentaron duraciones medias relativamente reducidas en el caso de los procesos respiratorios y digestivos, en torno a 10-11 días por proceso.

Por el contrario, aunque las bajas por ansiedad y estrés ocuparon la cuarta posición en número de procesos (23.311), fueron las que generaron el mayor volumen de días de incapacidad temporal (2.666.199 días), con una duración media de 114,4 días por proceso, la más elevada entre los grupos analizados.

También destacaron por su larga duración las alteraciones articulares (86,1 días por proceso) y las alteraciones musculares de partes blandas (70,2 días).

Los resultados muestran que los problemas respiratorios y digestivos son los motivos más frecuentes de inicio de una baja laboral, mientras que los trastornos relacionados con la salud mental y determinadas patologías musculoesqueléticas son los que tienen un mayor impacto en términos de duración y número de días de incapacidad temporal acumulados.

Provincias

Por provincias, Valladolid se situó a la cabeza con 79.768 bajas, por delante de Burgos (61.923) y León (41.227). En el extremo opuesto se situaron Soria, con 12. 526, Zamora (14.752) y Ávila (14.958). En Salamanca se contabilizaron 28.351, en Palencia (22.599) y en Segovia (17.761).

No obstante, teniendo en cuenta la duración media de las bajas, León se situó en cabeza con 77,24 días, por delante de Salamanca (63,74) y Zamora (58,49). Las bajas más cortas correspondieron a Soria, con 41,42 días, Burgos (41,44), Segovia (44,52) y Valladolid (45,73). En Palencia fueron de 54,85 días y, en Ávila de 54,46.

Por otra parte, el índice mensual de bajas en el total de la Comunidad fue de 2,47 bajas nuevas por cada 100 afiliados activos. Por provincia, Burgos (3,26) y Valladolid (2,84) son las que tienen un índice más elevado.

Salamanca y Zamora son las que tienen un índice menor (1,81 y 1,98 respectivamente), tal y como sucedía en años anteriores. En Soria se situó en el 2,97, por delante de Palencia (2,80), Segovia (2,18), Ávila (2,16) y León (2,02).

Desagregando por sexo, el índice mensual de bajas es superior en mujeres en todas las provincias. Las mayores diferencias se producen en las provincias de Ávila y Soria, con una diferencia de 1,1 puntos respectivamente entre hombres y mujeres.

La incapacidad temporal es la situación en la que se encuentra un trabajador que, debido a enfermedad o accidente, laboral o no laboral, está impedido temporalmente para desempeñar su actividad laboral y recibe asistencia sanitaria.

Esta prestación combina una vertiente sanitaria, orientada a la recuperación del trabajador, y una vertiente económica, destinada a compensar la pérdida de ingresos durante el periodo de baja.

El proceso se inicia con un reconocimiento médico. Generalmente es el facultativo de Atención Primaria del Sistema Público de Salud, quien reconoce una alteración en la salud del trabajador que le impide desarrollar su trabajo.

El reconocimiento del derecho a la prestación económica se realiza por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Para percibir la prestación económica es necesario estar afiliado y en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social y, en los supuestos de enfermedad común, acreditar los periodos mínimos de cotización exigidos.