El trabajador de Castilla y León gana 9.000 € menos que uno del País Vasco: el sueldo medio no supera los 26.200 €

Trabajar en Castilla y León es sinónimo de ganar 9.000 euros menos que de hacerlo en el País Vasco. Es una de las principales conclusiones que se extraen de la última Encuesta Anual de Estructura Salarial correspondiente al año 2024.

Tal y como se recoge del documento del Instituto Nacional de Estadística (INE), un trabajador castellano y leonés ganó, de media, 26.177,28 euros. Una cifra muy alejada de los 35.170,28 euros de los empleados del País Vasco.

Además, cabe resaltar que los trabajadores de nuestra comunidad autónoma solo ganan más que los de Extremadura, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía.

El resto de autonomías tienen sueldos medios por encima de los de Castilla y León. Junto al País Vasco, destacan por encima de los 30.000 euros la Comunidad de Madrid (34.410,01), Navarra (32.605,28) y Cataluña (31.730,05).

En el lado contrario están Andalucía (26.089,70), Castilla-La Mancha (26.062,05), Canarias (25.120,38) y Extremadura (24.979,44).

Asimismo, mientras Madrid, Cataluña y La Rioja registraron los mayores aumentos salariales en 2024 con respecto al año anterior, Castilla y León se coloca en el plano opuesto, con un incremento de solo 3,8%.

Cantabria (2%) y Asturias (2,3%) son las dos únicas comunidades autónomas que subieron sus salarios en menor porcentaje que Castilla y León.

La encuesta también arroja otros datos como la importante brecha salarial entre mujeres y hombres de Castilla y León. Ellas ganan, de media, 5.000 euros menos que ellos.

En concreto, las mujeres trabajadoras de Castilla y León ingresaron 23.646,70 euros, mientras que los hombres recibieron por sus labores profesionales 28.609,55 euros.

Cabe resaltar que la Comunidad está por debajo de la media nacional en todos los parámetros. El sueldo medio de España se situó en 2024 en los 29.540,26 euros, con una subida con respecto al 2023 de 5,3%.

La brecha salarial entre hombres y mujeres en el plano nacional se situó en una diferencia de 5.152 euros. Mientras ellas ganaron de media 26.904,90 euros, ellos ingresaron 32.057,55 euros.

Además, el sueldo de los hombres creció más (5,5%), que el de ellas (5,1%). En Castilla y León esta diferencia se agrava más, ya que ellos ganaron un 4,6% más en 2024 que las mujeres, que solo incrementaron sus honorarios en un 2,3%, muy por debajo hasta de la media regional.