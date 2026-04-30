Clece, el "match" entre el empleo y la persona que acaba con la exclusión sociolaboral: "Tenemos esa convicción"

Vicente Ortega, director de operaciones de Clece en la zona noroeste, e Irene Domingo, responsable de selección, durante la celebración de la feria de empleo en Valladolid

El acceso al mercado laboral se presenta como una quimera, en algunas ocasiones, para las personas en situación de vulnerabilidad. Una oportunidad que, por su propia naturaleza, abre la puerta de salida de la exclusión sociolaboral y es un factor determinante en la lucha para favorecer a estos colectivos.

En este contexto, en Clece, empresa especializada en la prestación de servicios esenciales, celebran cada año una feria de empleo en sus distintas zonas de actuación que pretende ser un "match" entre el empleo y las personas en riesgo o situación vulnerable.

Bajo el nombre de 'Clece Emplea Noroeste', un equipo de selección celebró este pasado martes, 28 de abril, en Valladolid la feria de empleo para cubrir 400 vacantes en la propia ciudad del Pisuerga, Castilla y León, Navarra, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Asturias y Galicia.

Imagen de dos de las entrevistas de la feria Clece Emplea Noroeste de este pasado martes en Valladolid

A través de entrevistas ágiles de 10 minutos, tanto en modalidad presencial como online, los técnicos de selección pudieron conocer a los candidatos que han sido facilitados por las distintas entidades y asociaciones sin ánimo de lucro con las que Clece colabora.

"Nosotros necesitamos continuamente mano de obra y una de las iniciativas, no la única, para encontrar trabajadores y personas que quieren estar con nosotros es Clece Emplea", explica el director de operaciones de la empresa en la zona noroeste, Vicente Ortega, en declaraciones a este periódico.

Dedicar esta iniciativa al Tercer Sector, que lo componen personas con discapacidad, migrantes o en una situación económica delicada, no nace por casualidad, sino que es una "convicción" con la que Clece está comprometida. "Como empresa tenemos una responsabilidad, que es intentar incorporar al mercado laboral a gente que de verdad tiene muchas dificultades", resalta Irene Domingo, responsable de selección de la compañía.

La feria de empleo de Clece, que se celebra en fechas alternas en las distintas zonas en las que opera, nació en 2022 como respuesta a la "vocación social" de la empresa. "No es que todos nuestros trabajadores vengan del Tercer Sector, pero sí que fomentamos bastante que trabajen con nosotros estas personas a través de las entidades", precisa Ortega.

A nivel nacional, la empresa de servicios esenciales cuenta con 89.000 empleados, de los que alrededor de un 15% son personas en riesgo o situación de exclusión sociolaboral. En Castilla y León, en números absolutos, los trabajadores que representan estos colectivos están alrededor de las 2.000 personas.

Cómo funciona Clece Emplea

Durante una jornada intensiva de seis horas, los 10 técnicos de selección estuvieron entrevistando a 300 candidatos. Tres de ellos lo hicieron de forma presencial, para dar cobertura a las vacantes existentes tanto en la ciudad como en la provincia y zonas cercanas.

Los siete restantes lo hicieron online, para cubrir las vacantes en el resto de la zona noroeste en la que Clece ofrece sus servicios. "Nosotros lo que más necesitamos son perfiles de trabajadores en el sector de los cuidados, auxiliares de ayuda a domicilio, personas que trabajan en residencias de mayores, limpieza, industria o instituciones públicas", explica Ortega.

En Valladolid, concretamente, gran parte de estas vacantes se aglutinan en el sector de los cuidados. "El año pasado de cada tres entrevistas contratamos, en el mes siguiente, a un tercio de los candidatos. Nos gustaría mejorar ese dato", reconoce el directivo de Clece ante las expectativas de esta edición.

De todos los candidatos, 43 ya fueron contratados directamente durante la jornada de ayer. El resto, pasaron una primera criba y los seleccionados deberán afrontar una segunda fase.

"Lo que más buscamos siempre es que tengan actitud. Lo que pedimos es que tengas ganas, que vengan con interés de mostrar que quieren trabajar y luego hay muchísimas cosas que se aprenden por el camino, al final la experiencia te la da el propio trabajo", señala Irene Domingo.

Sobre los candidatos, la responsable de selección apunta que muchos lo que demandan es "esa primera oportunidad y poder empezar a trabajar para buscar su inserción en la sociedad".

"Es una forma de respirar"

La Fundación Hermanas Hospitalarias o la UTE Volando al Este de Pajarillos Educa - Senior son algunas de las entidades con las que Clece colabora para impulsar esta feria. Precisamente, la técnico de inserción social y prescriptora de empleo de esta segunda entidad, Cristina Iglesias, señala que esta iniciativa es "una forma de respirar".

En esta ocasión, la asociación hizo llegar a ocho candidatas, todas ellas de origen marroquí. "Para nosotros es súper importante porque además intentamos tanto en la orientación social como laboral insertar a colectivos que son tremendamente vulnerables", precisa.

Que Clece apueste por estos colectivos, cuyo abanico de vacantes abarca una enorme cantidad de perfiles, es para Volando al Este una "gozada". "A los usuarios de nuestro servicio de orientación laboral les da esa esperanza. Les aumenta la autoestima y les sube mucho la motivación", recalca.

De esta manera, Clece ha reforzado una vez más su apuesta para conectar a las personas vulnerables con oportunidades reales de empleo, a través de una feria que por primera vez ha sido específica para la mitad norte peninsular. Una herramienta que dota de nuevas oportunidades para mejorar la vida de cientos de personas.