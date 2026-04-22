Gadis busca más de 1.000 trabajadores en Castilla y León y Galicia: ya ha comenzado el proceso de selección

Gadis contratará a más de 1.000 personas en verano ante el incremento de la actividad que se prevé en los próximos meses.

Las ofertas de trabajo son para cubrir diferentes puestos en Castilla y León y Galicia, y el proceso de selección ya ha empezado.

Los perfiles que se demandan son diversos, tanto para los supermercados como para las áreas de logística y almacén de las plataformas ubicadas en Medina del Campo y en su sede central de Betanzos (A Coruña).

La cadena de supermercados, que superó los 9.000 trabajadores en 2025, imparte cursos de formación ocupacional a las personas que se incorporan a las secciones de producto fresco, principalmente.

El fin es que puedan adquirir un mayor desempeño profesional y garantizar la mejor atención a los clientes, teniendo en cuenta que la empresa fomenta la venta asistida en mostrador tradicional para una mejor experiencia de compra.

Una de las prioridades de la compañía es atraer nuevos talentos con perfiles especializados.

Desde el departamento de Recursos Humanos ponen en valor la cultura corporativa de Gadis para el crecimiento personal y profesional de su equipo humano, destacando la oportunidad que supone esta oferta de empleo que, cada año, se incrementa en los meses de verano.

Durante este período en 2025 se contrataron 914 personas, mientras que en 2026 se superará la cifra de mil contrataciones.

Las personas interesadas pueden presentar su candidatura a través del portal empleo.gadisa.es.