Ya es oficial: subida de 135 euros al mes de la cuota para más de 50.000 autónomos de Castilla y León

Más de 50.000 autónomos de Castilla y León, especialmente mujeres de más de 50 años y del medio rural, verán incrementada su cuota tras la subida de sus cotizaciones mínimas este 2026, lo que implicará el pago de 135 euros más al mes.

Así lo ha denunciado la presidenta de ATA Castilla y León, Leticia Mingueza, que ha explicado este incremento de cotización para los autónomos societarios y colaboradores en España, elevándose a 1.424 euros, es decir, una cuota mensual de 435 euros.

"El Gobierno no descansa en su intento de dar sablazos a los autónomos. Sube un 42% la base de cotización, de 1.000 a 1.424 euros, desde enero de 2026", ha resaltado.

La medida afectará a los más de 400.000 familiares colaboradores y a los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos cercanos a 1.000 euros al mes. Para Mingueza, una "salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales" y que en Castilla y León implicará a más de 50.000 autónomos.

En este sentido, han explicado que la Disposición Transitoria 7 del Real Decreto-Ley 13/2022 de 26 de julio estipulaba una transitoriedad. "En 2023 la base mínima era de 1.000 euros, en 2024 y 2025 se tenía que fijar en presupuestos. Sin embargo, al no haber, ni tampoco en 2026, la base mínima debería seguir congelada", han reivindicado.

Para la presidenta de los autónomos de Castilla y León, estos "no pueden pagar la incompetencia del Gobierno en sacar adelante unos presupuestos".

En este contexto, advierten de que si no se modifica la orden que incrementa las bases mínimas a autónomos y colaboradores, podrán darse casos como el de un negocio familiar, en el que el autónomo principal tenga una base media de 1.000 euros (la que declara el 60%) y su cónyuge que colabora tenga una base de 1.424 euros al mes".

"El autónomo principal pagará de cuota 300 euros y el o la autónoma colaboradora 435", han avanzado.

Lorenzo Amor, presidente de ATA en España, ha avisado de que no se van a quedar "de brazos cruzados" y ha anunciado que han hablado con varios grupos parlamentarios "para parar esta salvajada y buscar una solución inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026".

Cabe resaltar que "la mayoría" de los afectados son mujeres de más de 50 años que colaboran en el negocio familiar, sobre todo del mundo rural, según han asegurado desde ATA.

"Ahora los autónomos no lo han notado en sus cuentas porque no han cambiado la base, pero el año que viene se les regularizaría y supone 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos", han zanjado.