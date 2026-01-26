Iberaval refuerza su expansión con la apertura de nueva sede en Cantabria: "Llega en el momento justo"

la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de Iberaval, César Pontvianne. Cedida

Iberaval, la sociedad de garantía recíproca (SGR) líder en España y con origen en Castilla y León, ha dado un nuevo paso en su estrategia de crecimiento con la inauguración oficial de su sede en Santander, consolidando su despliegue operativo en Cantabria.

La apertura, que se produce tras la integración de la SGR cántabra Sogarca, refuerza el papel de Iberaval como instrumento clave de apoyo financiero a las pymes en el norte del país.

El nuevo centro, ubicado en la calle Músico Ataulfo Argenta, 29, es la sede número 18 de la entidad y permitirá a las empresas cántabras acceder a financiación de hasta 2,5 millones de euros, con plazos de devolución de hasta 15 años, ampliando de forma significativa el techo financiero existente hasta ahora en la comunidad. El apoyo se extenderá a proyectos a partir de 20.000 euros.

Durante el acto de inauguración, el presidente de Iberaval, César Pontvianne, subrayó que la entidad, nacida en Castilla y León, mantiene intacta su vocación de cercanía al tejido empresarial allí donde opera. "Queremos estar donde late el corazón de la economía cántabra", afirmó, al tiempo que destacó que la experiencia acumulada en Castilla y León ha sido clave para impulsar un modelo de financiación cercano, sólido y adaptado a las necesidades reales de las pymes.

Pontvianne calificó el tejido empresarial cántabro como "admirable" y aseguró que Iberaval llega para aportar "un impulso estratégico que las pymes de esta tierra llevaban tiempo demandando".

En este sentido, recalcó que la SGR no dirigirá su actividad en Cantabria “desde fuera”, sino con una gestión próxima al socio, la incorporación de dos representantes cántabros en el Consejo de Administración —en nombre del Gobierno regional y de CEOE-CEPYME— y la creación de un Comité de Riesgos específico para la comunidad.

El presidente de Iberaval recordó también el peso que tiene la entidad en el conjunto del país, con un riesgo vivo de 1.795 millones de euros y más de 40.000 socios en los territorios en los que opera, entre ellos Castilla y León, Madrid, La Rioja, Galicia, Cantabria y Castilla-La Mancha.

Un liderazgo forjado desde Castilla y León que ahora se proyecta hacia nuevas comunidades autónomas.

El acto contó con la asistencia de más de medio centenar de representantes del ámbito político, económico y empresarial, así como con la presencia de la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

La dirigente autonómica destacó que la llegada de Iberaval se produce "en el momento justo", en un contexto en el que la región tiene previstos proyectos económicos por valor de 8.000 millones de euros, que generarán 2.800 nuevos empleos y permitirán mantener otros 5.200.

Buruaga subrayó además que la integración de Sogarca en Iberaval formaba parte del Plan de Apoyo al Empleo Autónomo de su Ejecutivo y aseguró que los autónomos y empresas cántabras dispondrán a partir de ahora de «más y mejor acceso a financiación» para acometer sus inversiones. Tras su intervención, la presidenta fue la encargada de descubrir la placa conmemorativa de la nueva sede.

Con esta inauguración, Iberaval consolida su papel como referente financiero para pymes y autónomos, exportando desde Castilla y León un modelo de apoyo empresarial que gana peso en el conjunto del país.