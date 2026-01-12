Caja Rural de Soria ofrecerá Bizum Pay para compras físicas y online: pagos rápidos, seguros y flexibles

El Grupo Caja Rural, en el que se integra Caja Rural de Soria, se ha posicionado a la vanguardia de la tecnología financiera al convertirse en el primer grupo bancario de España en certificar oficialmente Bizum Pay para los sistemas iOS y Android.

Esta nueva herramienta se presenta como un monedero digital unificado que permitirá a los usuarios realizar pagos tanto en establecimientos físicos como en plataformas de comercio electrónico, ofreciendo la posibilidad de elegir entre utilizar el saldo de Bizum o sus tarjetas bancarias habituales de forma indistinta.

Las principales ventajas de este sistema para las 30 Cajas Rurales que forman parte de este grupo son su sencillez y flexibilidad.

En los comercios físicos, el sistema funciona mediante la tecnología de proximidad, permitiendo completar la transacción con solo acercar el móvil al terminal de venta.

En el entorno digital, el proceso se agiliza al requerir únicamente el número de teléfono, eliminando la necesidad de introducir datos bancarios adicionales pero manteniendo los más altos estándares de seguridad.

Bizum Pay competirá con soluciones como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, ofreciendo una experiencia segura y adaptada a los cuatro idiomas cooficiales de España.

Para los establecimientos comerciales que ya trabajan con Caja Rural, la adopción de este sistema no supondrá ninguna complicación técnica, ya que podrán procesar los cobros sin necesidad de sustituir sus actuales terminales de punto de venta, garantizando además la liquidez inmediata de los ingresos generados por sus ventas.

El despliegue oficial de Bizum Pay está programado para mediados de 2026, fecha en la que se espera que transforme la operativa diaria de los clientes.

Con este movimiento, las 30 entidades que componen el Grupo Caja Rural y otras entidades participadas (Banco Cooperativo Español, S.A., Grupo RGA y RSI) facilitan a sus usuarios una herramienta que combina la agilidad de las transferencias inmediatas con la seguridad tradicional de los pagos con tarjeta, todo integrado en una única aplicación móvil.