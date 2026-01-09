Confirmado por el Gobierno: miles de personas en Castilla y León podrán deducirse 9.000 € en la Renta gracias a su vivienda

Los últimos años han estado marcados a nivel político por el impulso de nuevas iniciativas temporales para tratar de paliar las consecuencias de la inestabilidad económica, propiciada por los hasta ahora importantes conflictos geopolíticos, especialmente. Entre estas medidas con límite de caducidad, se encontraban algunas deducciones fiscales ligadas a la vivienda, una cuestión prioritaria para muchos ciudadanos.

Pero el Gobierno de España ha confirmado ahora que los ciudadanos, entre ellos los de Castilla y León, podrán beneficiarse de unas deducciones de hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta gracias a su vivienda, con motivo de la prórroga para este 2026 de estas ayudas.

Tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la reforma de la Ley del IRPF ha entrado en vigor, permitiendo extender la vigencia de las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en las viviendas.

Cabe recordar que esta iniciativa fiscal vencía al acabar el 2025, pero se ha producido una prórroga de la misma que hace que los propietarios que hayan realizado con anterioridad o realicen hasta el 31 de diciembre de 2026 obras de mejora de eficiencia energética en su vivienda puedan acceder a las ayudas.

No obstante, estas ayudas siempre dependerán de la envergadura de las obras, con variables en función del porcentaje de reducción de la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda o el consumo de energía primaria no renovable.

¿Cómo acceder a los 9.000 euros?

La medida estará disponible durante el año 2026 por norma general, mientras que en el caso de los edificios residenciales completos puede ampliarse hasta que finalice el 2027. Para aprovecharse del beneficio fiscal en la declaración de la Renta, hay que cumplir dos requisitos.

El primero de ellos, que la obra sea realizada en la vivienda habitual o en aquellas que estén destinadas al alquiler. El segundo es que se alcance una mejora energética real y acreditada con documentos mediante dos certificados de eficiencia, uno de ellos previo y el otro posterior.

A partir de aquí, la cantidad a deducir es variable en función del ahorro energético que se logre. En el caso de pequeñas obras que reduzcan por lo menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda, podrá deducirse el 20% del importe invertido. En este caso, la base máxima anual es de 5.000 euros, lo que implica una deducción real de 1.000 euros como mucho.

En otras situaciones, por ejemplo, obras que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable o que propicien la mejora de la calificación energética de la vivienda a una clase 'A' o 'B', la deducción asciende al 40%. La base máxima anual para este caso es de 7.500 euros, es decir, una deducción de 3.000 euros.

Para comunidades de vecinos o propietarios de edificios completos con obras que reduzcan el consumo un 30% o logren la clase 'A' o 'B', cada propietario tiene la oportunidad de deducirse un 60% de su cuota de participación.

Respecto a este último caso, la base máxima anual es de 5.000 euros y la deducción de 3.000 euros. Pero si se trata de una obra muy costosa, la parte que no se pueda deducir este año se puede incluir en los próximos cuatro ejercicios fiscales hasta un límite acumulado de 15.000 euros.

Esto quiere decir que correspondería una deducción total de 9.000 euros a repartir en diferentes ejercicios anuales. Para todas las situaciones, según sale estipulado en el BOE, para acceder a las ayudas los pagos a los profesionales deben ser mediante tarjeta, transferencia, cheque o ingreso en cuenta, quedando fuera el pago en efectivo.

También es importante reseñar que el cambio de calderas fósiles de gas o gasóleo no está incluido dentro de estas iniciativas fiscales que se han prorrogado para la mejora de la eficiencia energética en las viviendas este 2026.