Agricultores y ganaderos de Castilla y León se unirán a otros 10.000 de toda Europa para la "gran protesta" de Bruselas

Agricultores y ganaderos de Castilla y León estarán presentes este sábado, 18 de diciembre, en una protesta en Bruselas ante la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo para trasladarles la necesidad de un "cambio radical" en los presupuestos destinados al campo.

Así lo ha anunciado UPA y COAG Castilla y León en sendos comunicados remitidos a los medios de comunicación este lunes, donde, junto al resto de organizaciones agrarias, han avanzado que acudirán a la gran protesta en Bruselas para exigir un presupuesto "justo" que ayude al sector a afrontar los retos del futuro.

Retos que han situado en alimentar a la población en un contexto de "emergencia climática y de incertidumbre geopolítica". A la protesta, por parte de UPA, acudirá una delegación de miembros de la Ejecutiva regional de la organización agraria, que denunciarán la "inaceptable propuesta de reforma europea para el periodo 2028-2034".

También cargarán contra la política comercial "injusta" de Europa con la agricultura y ganadería y reclamarán una "mayor simplificación burocrática en el día a día de los profesionales agrarios".

Está previsto que a la protesta acudan alrededor de 10.000 participantes, entre agricultores y ganaderos de toda Europa, para mostrar su rechazo al Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y a varios aspectos de la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

El secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, ha aprovechado la ocasión para reclamar a las instituciones europeas este "cambio radical" en el que se incrementen las partidas para la PAC y se propicie un mantenimiento de su carácter común.

En este sentido, desde la organización agraria han explicado que el actual presupuesto de la PAC se reduciría entre un 20 y un 30%, pasando de 386.000 millones a 300.000.

"Esta reducción sería un paso más en un proceso de adelgazamiento del presupuesto de ayudas al campo que comenzó en los años 80 del pasado siglo. En los últimos 40 años, la PAC ha pasado de suponer el 73,2% en 1980 a cerca del 24,5% en 2023. Con el nuevo presupuesto ese porcentaje se quedaría en torno al 20%", han lamentado.

Por último, han recordado la protesta organizada por UPA el pasado mes de mayo ante la sede de la Unión Europea en Madrid y han incidido en la necesidad de normas comerciales "justas y transparentes" que protejan los estándares europeos y a los sectores "más sensibles", además de una "simplificación burocrática real, con mejor regulación y seguridad jurídica".