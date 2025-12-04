La economía de Castilla y León crecerá por el tirón industrial, las renovables y los fondos europeos, según los expertos

Castilla y León se beneficiará este año del impulso de sectores industriales y de energías renovables, dentro de un crecimiento que liderarán Islas Baleares (3,5%), Canarias (3,5%), Andalucía (3,3%) y Madrid (3,3%).

Así lo ha explicado Funcas en la presentación de sus previsiones para 2025-2026, que destacan el peso del turismo en las islas y de un sector servicios competitivo en la capital.

El crecimiento regional se moderará en 2026 debido a la desaceleración del turismo, la moderación de la industria y el agotamiento de los fondos europeos.

Solo Madrid (2,3%), Andalucía (2,1%), Baleares (2,1%), Canarias (2%) y Cataluña (2%) superarán la media nacional prevista por Funcas (1,9%). Castilla y León y otras regiones industriales mantendrán un ritmo menor, aunque estable, apoyado en la innovación y los programas europeos.

Según Carlos Ocaña, director general de Funcas, "vivimos un momento de transición en el que todavía operan, aunque con menos fuerza, los motores de la recuperación postpandemia, como el turismo, mientras la economía vuelve gradualmente al patrón de crecimiento anterior, guiado por la innovación y la productividad, lo que favorecerá a las comunidades más dinámicas".

El aumento de la población activa gracias a la inmigración será clave para sostener el crecimiento. Asturias, por ejemplo, pasará a crecer a tasas cercanas a la media nacional tras un periodo de declive, mientras que en Galicia, Baleares y el valle del Ebro, la capacidad de atraer talento y aumentar la productividad exigirá una inversión notable en capital humano y vivienda.

Madrid y Barcelona muestran un patrón similar: con tasas de paro históricamente bajas, el crecimiento futuro dependerá cada vez más de los factores de oferta, como la capacidad productiva y la disponibilidad de vivienda.

Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, subraya que "los factores de oferta que son el crecimiento de la población activa y de la productividad serán cada vez más relevantes en las comunidades que se acercan a mínimos históricos de tasa de paro".

En el sur de España y Canarias, donde el paro sigue siendo elevado, la expansión económica dependerá de la demanda, ya que la fuerza laboral ociosa permite crecimiento adicional si se logra activar la inserción de desempleados, reduciendo desigualdades territoriales.

El mercado laboral ha mejorado en todo el país. La tasa de paro ya está por debajo del doble dígito en 11 de las 17 comunidades. Las mayores reducciones se han producido en Andalucía, Canarias y Extremadura, lo que ha reducido la brecha entre la región con más paro y la de menos: de 8,8 puntos en 2024 a 7,3 en 2026.

La inmigración ha sido decisiva. Todas las comunidades han registrado un fuerte incremento de población extranjera, que ha compensado la pérdida de población española.

Castilla y León se encuentra entre las regiones con mayor crecimiento, con un aumento de más del 40%, mientras que Asturias supera el 45%.

Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid han recibido el 56% de los inmigrantes, que también han ocupado un 40% del empleo creado entre 2022 y 2025. Actualmente, más del 14% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros.