Leticia García, consejera de Industria: "La economía social supone 30.000 empleos en CyL, inclusivos y de calidad"

Castilla y León reconocerá el próximo lunes 10 de noviembre las cuatro mejores iniciativas de economía social desarrolladas este año en la comunidad autónoma. Será la decimosexta edición de unos premios que la Consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, considera "esenciales para difundir" la importancia del sector.

En una entrevista a El Español - Noticiascyl reconoce que la economía social es un pilar estratégico para Castilla y León. Subraya que el gobierno autonómico está aumentando su apoyo a través de una "relación muy fluida con el sector" que les permite conocer de primera mano sus necesidades.

Los XVI Premios de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social se entregarán en Salamanca, la ciudad que acoge esos días el II Congreso Internacional de Economía Social. Bajo el título "Somos inteligencia no artificial. Somos economía social", tiene como objetivo consolidar el crecimiento que este sector ha experimentado en la comunidad en los últimos años.

Pregunta. ¿Qué supone la economía social para Castilla y León?

Respuesta. Hay que partir de un hecho muy importante, la economía social es un pilar estratégico de nuestra comunidad autónoma por dos razones fundamentales. Una es el carácter económico que tiene, porque cuando hablamos de economía social estamos hablando de empresas. Son empresas que trabajan en nuestra comunidad autónoma y que dan empleo. Hay 30.000 empleos aproximadamente directos asociados a la economía social en nuestra comunidad autónoma. Y, por otro lado, el carácter social. Son empresas que están destinadas a fines sociales.

En esta economía social entran empresas y centros especiales de empleo que dan trabajo a personas con discapacidad o personas con especiales circunstancias de vulnerabilidad. Estos centros especiales de empleo también trabajan para que estas personas se incorporen en el mercado ordinario de empleo y, por lo tanto, tienen esa doble característica. Son un pilar económico y de empleo de nuestra comunidad autónoma de forma general, pero además, con esos fines sociales que permiten hablar de ese empleo inclusivo, del carácter solidario de estas empresas.

También en la economía social están las cooperativas. Con ese carácter democrático, incorporadas a través de un sistema en el que son los socios los que participan dentro de esa cooperativa. Dan crecimiento económico a Castilla y León y crecimiento de empleo. Además es empleo de calidad y empleo inclusivo.

P. Los reconocidos de esta edición de los Premios al Cooperativismo y la Economía Social de Castilla y León son un buen abanico de todo lo que puede aportar este tipo de empresas a la comunidad. ¿Qué destacaría de los galardonados?

R. La idea de estos premios es, precisamente, darle difusión a la economía social. Es importantísimo premiar a las personas y a las empresas que trabajan dentro de la economía social de nuestra comunidad autónoma. En esta ocasión son cuatro los premios que vamos a entregar. Tenemos tres que van en el ámbito del cooperativismo, que nos parece muy importante en un año como este, que es el Año Internacional de las Cooperativas.

Para nuestra economía son importantísimas las cooperativas. Tienen un enorme peso, fundamentalmente, las de tipo agroalimentario, pero también en otros ámbitos. Y son tres premios que van dirigidos al cooperativismo. Uno es para Ireneo Cuesta Modinos, en su figura personal, por su apuesta por el cooperativismo. Ireneo estuvo al frente de una de las mayores cooperativas de leche de vacuno en nuestra comunidad autónoma.

Y luego tenemos otros dos premios más para el cooperativismo. A Puerta del Campo, en la Granja de San Ildefonso, que es muy significativo por su parte de economía circular y por la apuesta por los proveedores de la zona de Segovia. Y en Burgos, en Briviesca, otra cooperativa que es Bureba Ebro, que apuesta por la fabricación y por el trabajo con cereales, pero con fórmulas de descarbonización y de eficiencia energética. Nos parecía muy interesante a nosotros y al jurado que ha dado estos premios que, por supuesto, queremos reconocer.

Y luego otro premio a una sociedad laboral de Valladolid, que es Ingemolid. Parte de cinco trabajadores de una empresa en crisis que, con su trabajo, se convierten en una sociedad laboral. Es una buena fórmula para esas empresas que tienen dificultades cuando sus propios trabajadores se convierten en otra empresa, en este caso una sociedad laboral. Es que fíjese qué interesantes son todos los premios de este año.

P. Castilla y León fue la primera autonomía en tener una Dirección General de Economía Social y un plan estratégico para el sector. ¿Por qué han liderado esta apuesta?

R. Tradicionalmente, los gobiernos del PP en Castilla y León han apostado por esta fórmula. Hay que tener en cuenta nuestras propias características geográficas y demográficas. Vivimos en una comunidad autónoma muy extensa, con una dispersión territorial y estas fórmulas ayudan mucho. Las cooperativas son de mucho arraigo territorial, son empresas que no se deslocalizan y el modelo de la economía social es muy importante, tanto desde el punto de vista del cooperativismo como el resto de empresas.

Son muchos años de apoyo a la economía social, porque además es un modelo en nuestra comunidad que funciona, es un referente en colaboración entre las entidades sociales y el propio gobierno autonómico. En 2004 se creó esa Dirección General de Economía Social y Autónomos. El Plan de Fomento del Cooperativismo y de la Economía Social, que ya concluye este 2025, ha contemplado buena parte de las políticas de economía social de nuestra comunidad autónoma. Esta legislatura, un dato, se han invertido 174 millones de euros en economía social en nuestra comunidad autónoma que, desde luego, demuestran el compromiso del presidente Mañueco.

P. ¿Cuáles son los siguientes pasos para mejorar este sector? ¿Qué le piden las empresas de economía social de Castilla y León?

R. Mantenemos una relación muy fluida con el sector porque son los conocedores de primera mano de las necesidades, sobre todo de cara al futuro. Hasta este momento estamos apoyándoles en muchas cuestiones del día a día, de los centros especiales de empleo, las empresas de inserción y les estamos apoyando financiando buena parte de los costes salariales de los trabajadores, de las unidades de apoyo y también de las inversiones. Esto lo hemos reforzado este 2025, porque nos parecía muy importante para estos centros especiales de empleo y también en las cooperativas. Financiamos la incorporación de socios a las cooperativas y también las inversiones.

Pero aparte de ese apoyo y de cara al futuro, también estamos haciendo ese esfuerzo conjunto con el propio sector para darle difusión y divulgar lo importante que es la economía social en Castilla y León. Se afrontan retos a través de esa colaboración y estudios específicos que estamos desarrollando y que en este 2025 hemos intensificado mucho. Estudiar y conocer el diagnóstico de cómo está la economía social y el cooperativismo es lo que te permite enfocar el futuro y saber por dónde tenemos que ir. Se creó esa cátedra de la economía social y del cooperativismo. También se celebrará el segundo congreso internacional en noviembre, los próximos del 10 al 12 en Salamanca, y que también pone sobre la mesa esas necesidades de cara al futuro. Son muchos los retos, queremos seguir avanzando.

P. Citaba esa cátedra de economía social en la Universidad de Valladolid. ¿La formación es clave para impulsar el sector?

R. Efectivamente, es muy importante que los estudiantes lo conozcan. Nosotros con la cátedra del cooperativismo hemos puesto en marcha ese sistema de microcredenciales que permite acreditar esa formación y estamos apostando porque se incremente la formación reglada. Es importante que todos los estudiantes conozcan esta parte de la economía, cuando se estudia la economía o cuando se estudia el ámbito empresarial. Es un pilar dentro de nuestra comunidad autónoma y queremos que desde edades tempranas se pueda conocer, que se pueda optar por estos estudios o esta formación específica.

Balance económico de la legislatura

P. Estamos apurando la legislatura, ¿qué momento económico vive la comunidad?

R. Creo que el balance de legislatura es muy positivo. Siempre que se hace un balance económico hay que poner por delante el esfuerzo empresarial y de los trabajadores de Castilla y León, que son los que generan economía, los que generan empleo y empleo de calidad. El esfuerzo que hacen nuestras empresas y las empresas que apuestan por Castilla y León. Desde el gobierno autonómico lo que tenemos es hacer que sea un territorio atractivo para que sigan creciendo las empresas y se siga generando empleo. Generar unas condiciones favorables para el emprendimiento, para nacimiento de empresas y para el crecimiento de empresas.

Y es verdad que esta legislatura, estamos viendo, si observamos el crecimiento económico y el mercado laboral, que efectivamente hay un crecimiento sostenido. Hay muchos ámbitos en los que hemos sido líderes, en crecimiento del índice de producción industrial o de las exportaciones. Seguimos trabajando para mantener ese liderazgo en muchos otros indicadores. Y en cuanto a la creación de empleo, pues ahí tenemos nuestro mercado laboral que es robusto, que sostiene esa creación de empleo fundamentalmente.

P. Se acaban de conocer los datos de octubre que registraron un aumento del paro en Castilla y León. Aunque la tendencia interanual sigue siendo a la baja. ¿Cómo valora esta evolución?

R. Este mes de octubre es cierto que crece el desempleo, pero también hay que tener en cuenta nuestra comunidad autónoma la finalización de algunos contratos en agricultura, que es un sector que tiene un peso muy importante. O en el sector servicios y la hostelería.

Pero lo más importante es que realmente, en estas alturas del ejercicio, podemos decir que seguimos manteniendo más de un millón de afiliados a la Seguridad Social, que es un dato histórico. Lo tuvimos en el mes de julio, se mantuvo en el mes de agosto, y volvemos a mantenerlo en este mes de octubre. Yo creo que eso significa empleo, hay más de un millón de personas, un millón tres mil personas afiliadas a la Seguridad Social. Además lo mantenemos de forma interanual, 14 mil empleos más durante el último ejercicio, lo cual nos demuestra que estamos creando empleo en Castilla y León, y que se debe a ese crecimiento económico, sin duda.

P. En la calle siempre está el debate sobre si la buena marcha de los datos macroeconómicos se acaban notando en el día a día de las familias. ¿Son realidades distintas?

R. Sí, la verdad es que sabemos perfectamente algunas dificultades que tienen muchas familias, pero hay una cuestión importante y es la pérdida de poder adquisitivo de las familias en España. La inflación, que desde luego las políticas estatales no arreglan sino que complican. Esa fiscalidad tan desorbitada por parte del gobierno de España sobre nuestras empresas, sobre los autónomos, sobre las familias... ralentiza el consumo, dificulta el llegar a fin de mes a muchas familias.

Desde el punto de vista nacional, son muchas dificultades las que sufren nuestras familias, nuestros jóvenes. Desde la Junta de Castilla y León trabajamos en lo contrario, en que nuestras empresas puedan crecer para mejorar su productividad, su competitividad y que puedan ofrecerles cada vez mejores condiciones a los trabajadores. En eso estamos centrados, desde luego, para que en nuestra comunidad autónoma exista un empleo de calidad y que podamos hablar de una mejora del poder adquisitivo.

Pero es cierto que tenemos muchas dificultades desde el punto de vista de otras políticas que inciden en el día a día de las familias y que no están en nuestra mano. Por nuestra parte vamos a seguir acompañando, fundamentalmente, a ese crecimiento económico que deriva en el empleo y que deriva en la mejor condición de las familias. Desde el punto de vista de nuestra fiscalidad, apoyamos también con esa fiscalidad favorable, con ese impuesto sobre la renta de las personas físicas en el tramo autonómico que es favorable a las personas de Castilla y León y a las familias. Para que pueda permitir aumentar su poder adquisitivo, el consumo y, por tanto, el crecimiento de otros sectores.

La Consejera de Industria, Comerio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, en su despacho.

Demanda de potencia energética

P. Tanto usted desde la Junta de Castilla y León con el empresariado de la comunidad han planteado la falta de potencia energética como el gran problema para el desarrollo industrial. ¿Es tan grave la situación?

R. Pues sí, uno de los factores que puede frenar ese crecimiento es precisamente las infraestructuras energéticas. Es cierto que tenemos muchas posibilidades de crecimiento industrial, pero hay grandes consumidores energéticos o de energía eléctrica que no pueden instalarse o crecer debido a esa falta de potencia en nuestra comunidad autónoma. Aquí el presidente Mañueco ha sido muy claro cuando tuvo la última reunión con el presidente del Gobierno. Dado que estas infraestructuras dependen del Estado, le exigió esa necesidad de desarrollo de infraestructuras energéticas en nuestra comunidad autónoma.

Necesitamos tener suficiencia, necesitamos tener autonomía energética para que nuestras industrias crezcan y necesitamos tener potencia suficiente y suministro suficiente. Hablamos en este momento de muchas industrias que podrían crecer y que tienen una gran demanda de consumo eléctrico. Si pensamos, por ejemplo, en los centros de datos, son grandes consumidores de energía eléctrica y en muchos casos la ubicación en un sitio u otro puede depender precisamente de este suministro.

Tenemos hecha una estimación desde el gobierno autonómico y hablamos de prácticamente 15.000 millones de euros en crecimiento los que podrían perderse de no llevarse a cabo estas infraestructuras. Estamos ahora en un periodo en el que se pueden plantear alegaciones a la planificación energética del Estado que se está elaborando en este momento y que contempla inversiones hasta 2030.

Estamos trabajando intensamente en hacer las alegaciones oportunas para que se tenga en cuenta a nuestra comunidad autónoma, que, por otra parte, es una gran productora de energía. Somos líderes en producción de energía renovable y, por lo tanto, creemos que esa energía que se produce queremos exportarla, por supuesto, pero, sobre todo, que se quede aquí buena parte y que tengamos suficiencia en nuestras instalaciones y en nuestras industrias.

P. Después de trasladar esas reivindicaciones al Gobierno de España. ¿Cree que serán sensibles a ellas? ¿Les han comunicado si atenderán sus peticiones?

R. Confiamos en que tengan en cuenta nuestras alegaciones porque son objetivas y son para la industria, para el crecimiento y para las personas de Castilla y León. Pero lo cierto es que la sensibilidad que percibimos con Castilla y León del gobierno de Pedro Sánchez es nula, desgraciadamente es así. La verdad es que el sentimiento es siempre contrario, parece que ni el gobierno de Sánchez apuesta por Castilla y León ni, por desgracia, tampoco el PSOE de Castilla y León. Y tengo que decirlo con pena, está más pendiente de los intereses de Sánchez que de la realidad de Castilla y León y de luchar por aquellos puntos necesarios para el crecimiento de la comunidad.

El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco está haciendo un esfuerzo en todos los ámbitos posibles para el crecimiento de nuestra comunidad. Sin embargo, el PSOE de la comunidad prefiere los intereses de Sánchez, incluso la apuesta por los socios separatistas, por ejemplo, antes que por Castilla y León. Ojalá en la planificación energética sí nos hagan caso porque de ello depende mucho el crecimiento de Castilla y León.