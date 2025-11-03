Unicaja cumplirá el sueño de 4 niños aficionados del Real Madrid: podrán saltar al campo en un partido de Champions

Saltar al campo del Estadio Santiago Bernabéu de la mano de un jugador del Real Madrid en un partido de la UEFA Champions League. Un sueño para cualquier niño aficionado al club blanco que puede hacerse realidad.

Unicaja hará posible que cuatro niños formen parte de los conocidos como player mascots en un partido de la máxima competición europea. Se trata de los menores que acompañan de la mano a los jugadores de cada uno de los equipos durante la salida al terreno de juego. Un sorteo entre los clientes de la entidad bancaria elegirá a los cuatro afortunados.

Los niños ganadores accederán al terreno de juego de la mano de un jugador del Real Madrid. Junto a un adulto podrán disfrutar del partido completo una vez termine la ceremonia de saltar al campo.

Las condiciones para poder conseguir este premio vienen marcadas por los requisitos que exige la UEFA para los player mascots. Así, solo podrán optar niños de entre 7 y 9 años que midan entre 1,10 y 1,35 metros de altura.

Este sorteo es posible gracias al acuerdo exclusivo de Unicaja con Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League desde hace tres décadas. Podrán participar titulares de una tarjeta Mastercard que realicen al menos una compra con esa tarjeta en el mes del sorteo o el mes anterior. También es imprescindible estar registrado en la banca digital de la entidad.