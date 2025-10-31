Renfe anuncia el cierre de uno de los talleres de Miranda de Ebro y los trabajadores plantan cara: "Es viable y necesario"

Renfe ha decidido cerrar uno de los talleres que tiene en Miranda de Ebro (Burgos). Se trata del Taller de Material Remolcado en el que trabaja una plantilla de 30 personas entre empleados fijos y subcontratas.

Una decisión que la compañía comunicó a los representantes de los trabajadores este miércoles. El calendario de finalización de la actividad planteado por Renfe se inicia el 1 de enero de 2026. Desde ese momento comenzará a disminuir la carga de trabajo hasta llegar al cierre total el 30 de junio.

CC.OO. se opone a este cierre del taller. Rubén Cabezón forma parte del Comité de Empresa por este sindicato y asegura que "la semana que viene nos vamos a reunir con la empresa" para trasladar su posición. "Vamos a tratar de revertir esta situación".

Cabezón argumenta que "el taller no solo es viable, es que económicamente es productivo". Además considera que "es una instalación necesaria para el mantenimiento de los trenes de mercancías que circulan por Miranda de Ebro, que son muchos porque es la vía de conexión con Francia".

El plan de cierre planteado por Renfe afectará a toda la plantilla del Taller de Material Remolcado. Los 6 trabajadores fijos que tienen las instalaciones serán trasladados a otro de los talleres de Miranda de Ebro que son Miranda Motor y Miranda Autopropulsado. El resto podrán ser reubicados en cualquiera de las otras instalaciones que la compañía tiene en España.

Con el cierre de este taller de Miranda de Ebro, quedarían otros dos grandes talleres de material remolcado en León y en Córdoba.

Renfe, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, insiste en que no habrá pérdida de empleos entre sus trabajadores y que se trata de un proceso de reconversión de las instalaciones, que pasarán a albergar un Centro de Competencias Digitales.

La situación más compleja la tendrá el personal de las empresas subcontratadas del taller abocado al cierre. "Tenemos cuatro empresas subcontratadas. Entre ellas la de empleados de limpieza o Incosa, que son los compañeros que hacen las maniobras de material", explica Rubén Cabezón.

Renfe ha asegurado a través de un comunicado que tras el anuncio de cierre del actual Taller de Material Remolcado "garantiza el empleo y la carga de trabajo en Miranda de Ebro". Explica que ya ha comenzado un proceso de formación de los trabajadores para "adaptarse a la renovación" de estos talleres y anuncia que aumentará la carga de trabajo en el Taller de Motor.

Proceso de desmantelamiento

Desde el Sindicato Ferroviario de Madrid denuncian que la decisión de Renfe es "consecuencia del abandono de este taller casi dos años abandonado tras un incendio". El fuego devastó una de las naves en 2024.

UGT también ha criticado desde entonces que no se estaban realizando las labores de mantenimiento necesarias en el resto de las naves y una pérdida paulatina de empleo y carga de trabajo que calificó como "desmantelamiento".

Además los sindicatos consideran que la decisión tomada por Renfe "traiciona" lo acordado con la compañía el pasado 16 de marzo. El documento que se firmó para desconvocar la huelga en Rodalíes incluía una coordinación con Renfe Ingeniería y Mantenimiento para "incrementar disponibilidad y fiabilidad" del material. Un punto que aseguran no es posible respetar disminuyendo el número de talleres y de empleos.

CC.OO. ha difundido a través de un comunicado que están dispuestos a valorar otro tipo de medidas de protesta "si no se ofrecen garantías suficientes que aseguren la continuidad de la actividad y el empleo".

Renfe niega que el cierre del taller suponga desmantelar las instalaciones en Miranda de Ebro. Explica que dará paso a la creación de un Centro de Competencias Digitales en esas mismas naves. Remarcan que este cambio no conllevará pérdida de puestos de trabajo de la compañía y "supondrá una oportunidad industrial de desarrollo para Miranda".

Según la compañía ferroviaria se pasará de realizar el mantenimiento de trenes en su última etapa de vida útil a poder actuar sobre trenes más modernos y con tecnología digital.