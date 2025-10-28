CSIF reclama un aumento salarial del IPC más cuatro puntos en la negociación del convenio de Renault

CSIF ha reclamado un aumento salarial del IPC más cuatro puntos al inicio de la negociación del convenio de Renault España y ha pedido la recuperación del poder adquisitivo perdido, atender y revisar la bolsa de horas, el ritmo de trabajo y las condiciones ergonómicas, de salubridad y temperatura con la que se trabaja en las naves.

Ante el inicio de la negociación del nuevo convenio colectivo de la empresa, de la que este martes se ha celebrado la primera reunión, CSIF ha recordado que la plantilla ha perdido más de un 9% del poder adquisitivo desde el último convenio, situación que "debe reconocerse y compensarse en el próximo acuerdo laboral".

El sindicato ha considerado que la dirección debe tener en cuenta "la buena marcha de la compañía, que ha sabido adaptarse a las nuevas demandas -especialmente en las plantas españolas- con el vehículo híbrido, resaltando el compromiso de los trabajadores y trabajadoras". Por ello, ha pedido un incremento salarial anual del IPC más cuatro puntos, junto a otros pluses como el de exceso de productividad o la recuperación del de antigüedad.

CSIF ha asegurado que afronta esta negociación desde la voluntad de diálogo con el fin de alcanzar un convenio “justo, que garantice la salud, el bienestar y la dignidad profesional de la plantilla de Renault España, en la que trabajan más de 4.000 personas (3.434 en Valladolid)" remarcando varios problemas que hay que negociar.

Además de la reclamación de mejora salarial, "la revisión de la bolsa de horas, la conciliación de la vida laboral y familiar, la reducción de jornada, el ritmo excesivo de trabajo en la cadena y unas condiciones ergonómicas, de salubridad y de temperatura razonables en los puestos de trabajo".

El sindicato independiente ha denunciado que la bolsa de horas, creada en 1999 con el objetivo de evitar EREs y ERTEs y con un límite inicial de 12 días, "ha perdido su sentido original, convirtiéndose en una bolsa de días infinitos que la empresa utiliza a su conveniencia y dificultando la conciliación familiar de los trabajadores y trabajadoras".

Según Carlos Pérez, delegado de CSIF, "además de sumir a la plantilla en una incertidumbre total respecto a la organización de su tiempo de trabajo, esta bolsa es origen de tremendas desigualdades entre la plantilla".

Y ha explicado que la empresa puede avisar con solo 72 horas para trabajar un sábado y anularlo 24 horas antes, "lo que impide cualquier planificación personal o familiar". "La flexibilidad que exige Renault significa, en la práctica, trabajar sábados que a veces se cobran, otras no, o se cambian por otro día según el taller", ha añadido Pérez.

Este delegado también ha denunciado que, con el sistema actual de organización por talleres, "un simple cambio de sección puede implicar perder derechos adquiridos, como el cobro de esos sábados".

Para CSIF, la bolsa actual "no beneficia en absoluto a los trabajadores, sino que se ha convertido en una herramienta de uso discrecional por parte de la empresa, con criterios poco claros y con un impacto negativo en la conciliación y la igualdad dentro de la plantilla".

Asimismo, ha subrayado la necesidad de que la empresa muestre una preocupación real por las condiciones ergonómicas y de salud, especialmente ante las temperaturas extremas que se soportan en las naves de producción, que quede reflejado con medidas concretas en el convenio.

"Mientras otras factorías del grupo cuentan desde hace años con climatización, en Valladolid seguimos trabajando con calor asfixiante en verano y frío en invierno". En este sentido, Carlos Pérez ha advertido sobre los ritmos de trabajo excesivos, que pueden derivar en problemas graves de salud física y mental, como trastornos musculoesqueléticos, estrés crónico, agotamiento, un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y cerebrovasculares o incluso problemas de sueño.

CSIF ha apoyado una plataforma conjunta con todos los sindicatos que constituyen la mesa de negociación para facilitar la negociación en todos los centros de trabajo de Valladolid, Palencia, Madrid y Sevilla. "CSIF entiende que, aunque la dirección de Renault plantea un panorama negativo del sector del automóvil, existe un margen amplio de negociación y de acuerdo para mejorar las condiciones de las plantillas", ha zanjado el sindicato en un comunicado.