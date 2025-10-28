Los sanitarios de Castilla y León, hartos: "Un médico en Vitoria gana 1.500 euros más que en Miranda"

El presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, y el presidente del sector de CSIF en Castilla y León, Enrique Vega.

Los sanitarios de Castilla y León han denunciado las desigualdades salariales que se producen entre las distintas comunidades autónomas y han exigido que se negocie el nuevo Estatuto Marco.

Así lo han manifestado en una jornada autonómica de delegados de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), donde ha estado presente el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, y el presidente del sector de CSIF en Castilla y León, Enrique Vega.

Vega ha avanzado que hace pocos días presentaban un escrito a la Junta solicitando que abra negociaciones sobre la carrera profesional para todos los ámbitos y un decreto de carrera para mejorar las condiciones de acceso y las cuantías de cada uno de los grados de carrera profesional para los trabajadores que no sea un "proceso tan engorroso y complicado".

En este sentido, ha asegurado que las cuantías que reciben los sanitarios deben mejorar porque, en comunidades como Madrid, son "infinitamente mejores". En Castilla y León, los profesionales están en un nivel "medio bajo" en cuanto a las retribuciones del personal y piden a la Junta ser "mucho más ambiciosa" para poder retener talento.

En cuanto a la Comunidad, "no se cubren las vacantes que se generan". Y, pese a tener numerosas escuelas de enfermería y facultades de medicina, "la gente se sigue marchando fuera". Motivo por el cual desde CSIF piden hacer una "redimensión" de las plantillas.

Es decir, realizar un estudio sobre cómo están las cargas laborales y "mejorar la situación donde haga falta". "Tenemos que tener más personal. Llegar a la paridad médico-enfermera", exige Vega.

En relación con Madrid, en el apartado de carrera profesional, la diferencia económica "es muy grande". Un profesional en Castilla y León está cobrando 1.000 euros, mientras que en esta comunidad gana "el triple". Lo mismo sucede con las guardias, donde en las comunidades no se gana lo mismo en una que en otra.

"Lo que sí es lo mismo es la retribución básica que marca el Ministerio, que la marca el Estatuto Marco", explica. Sin embargo, la diferencia salarial entre, por ejemplo, un médico que en vez de quedarse en Miranda de Ebro se vaya a hacer guardias a Vitoria "sabe que va a ganar 1.000 o 1.500 euros más al mes".

Por su parte, Hontangas ha recordado que el 30 de octubre saldrán a manifestarse para reclamar la subida salarial de los empleados públicos. "A un enfermero le deben este año 1.740 euros, es nuestro dinero", afirma.

En este sentido, asegura que las exigencias son: subida salarial, recatalogación de puestos, tasa de reposición y empleo. Asimismo, avanza que no descartan ir a una huelga general en caso de que sus peticiones no sean escuchadas.

"Nos da igual que el Gobierno haya perdido apoyos parlamentarios. A los empleados públicos nos están machacando, llevamos perdidos más de un 20% de poder adquisitivo en los últimos 10 años", lamenta.

Asimismo, explica que España financia la Sanidad un "1,8% menos que la media de los países de la OCDE". Y volvía a incidir en la diferencia de condiciones salariales entre comunidades.

"Madrid paga un máximo de carrera profesional de 1.100 euros y en Castilla y León son 600 euros por debajo. Esto lleva a mercadearse entre unas comunidades y otras", finaliza.