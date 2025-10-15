La vendimia en CyL mejora las expectativas: 291 millones de kilos de uva de buena calidad y en buen estado

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en una bodega de Soria. Junta de Castilla y León

La vendimia de este año comenzó en Castilla y León con la incertidumbre de los efectos del mildiu, el granizo y las intensas olas de calor de verano. Sin embargo, ha superado las expectativas. A punto de concluirse en la mayor parte del territorio se han alcanzado los 291 millones de kilos.

Esto supone un 6% más que el año anterior y está en la media de las vendimias de los últimos cinco años que siempre rondan los 274 millones de kilos.

Según la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, la calidad de la uva "es buena o muy buena". Un balance que supone "un resultado notable" atendiendo a las dificultades desde el inicio.

Las denominaciones de origen de la comunidad han tenido un comportamiento muy distinto. En la DO Ribera del Duero se ha recogido muy por encima de la cifra del año pasado. Este 2025 se alcanzan los 125 millones de kilos de uva frente a los 95 de 2024. Sucede al contrario en DO Rueda con 123 millones de kilos, por debajo de la vendimia anterior. Aun así aseguran que cubrirán la demanda del mercado.

La vendimia comenzó en la DOP Cebreros de Ávila el pasado 7 de agosto y aún no se ha cerrado del todo. Faltan por terminar algunas parcelas de DO Ribera del Duero y de DO Arlanza.

La consejera ha valorado la vendimia durante una visita al proyecto RiberaAdapt en la bodega Dominio d`Echauz de la localidad soriana de Zayas de Báscones. Allí analizan el comportamiento de 17 variedades de uva ante el incremento de las temperaturas a medio plazo provocado por el cambio climático.