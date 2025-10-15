Nuevo plazo para solicitar la ayuda al relevo generacional de autónomos en CyL: hasta 20.000 euros por beneficiario

La Junta amplía hasta el 5 de diciembre el plazo para solicitar las ayudas destinadas a fomentar el relevo generacional de los trabajadores autónomos.

Este programa contempla ayudas de hasta 20.000 euros por beneficiario para aquellos trabajadores autónomos que quieran dar continuidad a una actividad empresarial cuyo titular cese por jubilación o causa asimilada.

El objetivo, según han informado, es "evitar el cierre y favorecer la continuidad de los pequeños negocios que siendo rentables se cierran por falta de relevo generacional".

Esta ampliación, que se publica este miércoles en el Bocyl, extiende el plazo de presentación de solicitud hasta el 5 de diciembre de 2025. Y se introduce con la finalidad de dar cabida a un mayor número de relevos, facilitando la tramitación a aquellos nuevos autónomos que asuman negocios ya establecidos en la Comunidad.

"La ampliación se suma a las mejoras que se han introducido en el programa con el fin de optimizar las condiciones y facilitar el acceso a las ayudas a un mayor número de trabajadores autónomos", afirma la Junta.

Entre las mejoras, tal y como explican, hay una línea temporal más flexible entre el cese de la actividad del anterior titular y el reinicio por parte del nuevo autónomo. De esta forma, hay un plazo de hasta cuatro meses para iniciar la actividad desde la fecha de baja del negocio transmitido.

Asimismo, están incorporadas como subvencionables las actividades ejercidas por los trabajadores autónomos que desarrollen su labor principal en un vehículo, cuando este esté vinculado a la actividad económica declarada.

Este programa va dirigido a los trabajadores autónomos que hayan formalizado el acuerdo de transmisión del negocio a lo largo del año, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 14 de noviembre, siempre que la actividad empresarial o profesional tenga al menos cinco años de antigüedad en el momento de la transmisión del negocio.

La cuantía mínima de la subvención a percibir es de 10.000 euros, que se incrementa con incentivos adicionales y acumulables en función de las circunstancias específicas del nuevo titular o ubicación del negocio.

De este modo, se establece un incentivo de 4.000 euros cuando la beneficiaria sea mujer; 2.000 cuando es un joven de menos de 35 años y una ayuda adicional de 4.000 euros si la actividad es en un municipio de hasta 1.000 habitantes o de 2.000 euros si es en un municipio de 1.001 hasta 5.000 habitantes.