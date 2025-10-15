Fernando Álvarez: "En CyL no hay apartamentos turísticos ilegales, el Gobierno nos utiliza como cabeza de turco"

El presidente de la Federación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León (Fevacyl) desmiente los datos del Ministerio de Vivienda que cifra en 904 los apartamentos turísticos ilegales en la comunidad autónoma. "Más que ilegales, diría alegales", aclara Fernando Álvarez, "hay gente que no ha conseguido el registro, pero no quiere decir que no tenga la certificación de la Junta de Castilla y León".

Este empresario explica cómo la normativa europea implantada por el Ministerio de Vivienda exige a las plataformas online de alojamientos turísticos que solo puedan anunciar aquellos que obtengan un registro para no enfrentarse a una denuncia.

Esta certificación la realiza el Colegio de Registradores de la Propiedad y termina obteniendo un número de registro para cada alojamiento turístico. "Es un formulario bastante farragoso", en el que se comprueba que están al día de todo tipo de trámites burocráticos.

Los que no disponen aún de ese registro no pueden anunciarse en webs como Booking o Airbnb, pero según Álvarez esto no significa que no cumplan la ley. "No te puedes anunciar en esas plataformas y te promocionas en tu página web, pero estás cumpliendo la legalidad".

El Ministerio de Vivienda tiene una opinión distinta. Califica como ilegales estos alojamientos porque asume que el rechazo de sus solicitudes para obtener el número registro se debe a que no cumplen con toda la normativa vigente. Cuantifica 904 en Castilla y León.

Ávila es la provincia de la comunidad con más solicitudes rechazadas, un total de 300. Le sigue León con 135 y Salamanca con 118 instancias revocadas.

España ha sido el primer país de la Unión Europea en implantar este registro único que tiene como objetivo combatir el fraude en el sector de los alojamientos turísticos temporales.

Cabeza de turco

Para los propietarios de alojamientos turísticos el Gobierno les está utilizando para culparlos del grave problema de vivienda que sufre nuestro país. "Somos cabeza de turco, pero el problema de la vivienda no es de los apartamentos turísticos es una cuestión de suelo. No hay una liberalización del suelo y no se construye lo suficiente. Es un problema muy complejo", critica Fernando Álvarez.

"Nosotros lo que perseguimos por encima de todo es la legalidad", subraya el presidente de Fevacyl. Argumentan que un ejemplo es la colaboración con la Junta de Castilla y León para implantar dos inspectores que regulen el sector.

Una medida que no se ha puesto en marcha por un problema de competencias. "Esas dos plazas no se han cubierto, la Policía Nacional nos dijo que eso eran competencias de una policía autonómica". Un cuerpo policial que no existe en la comunidad autónoma. "Como no hay policía autonómica, tampoco hay regulación".

Un problema de competencias que también surge en el control de ruido y la relación con los vecinos en los bloques donde hay viviendas de uso turístico. El presidente de Fevacyl asegura que han hablado con alcaldes de capitales de provincia para que la policía municipal vigile que "la tranquilidad y la convivencia prevalezca sobre cualquier actividad industrial". Sin embargo, han recibido la misma respuesta: esa tarea no está dentro de la competencia municipal.

Álvarez remarca que "nosotros lo que queremos es la profesionalización del sector", lo que incluye que se regule para avanzar en un turismo de calidad. Abogan porque quienes gestionen apartamentos turísticos sean empresas o autónomos y no particulares.

Considera que la falta de seguridad que sienten los particulares a la hora de poner en alquiler sus viviendas les lanza a ofertarlas como alojamiento turístico. "Como no hay garantías de que tu propiedad sea respetada y puedes tener okupas o inquiokupas, muchos deciden optar por un apartamento turístico como refugio para obtener un beneficio y mantener su propiedad privada. El empresario es tajante: "No cambiará mientras esto no se proteja".

Los empresarios de alojamientos turísticos también rechazan que se les acuse de quitar viviendas del mercado de alquiler y venta del centro de las ciudades. Para Álvarez lo que hacen este tipo de empresas es rehabilitar viviendas que estaban cerradas y sin uso, "generando más actividad y atrayendo turistas algo de lo que se beneficia toda la economía local".

Nueva regulación

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha anunciado que habrá una nueva regulación autonómica para los alojamientos turísticos. El presidente de Fevacyl confirma que están trabajando conjuntamente con el gobierno autonómico en este cambio de normativa aunque no precisa plazos ni líneas de trabajo por "respeto" al proceso de diálogo con la administración regional.

"Nuestra intención es sumar, cumplir con la normativa vigente y que esa normativa sea racional, o sea que realmente se adapte a las necesidades tanto del cliente como de los empresarios".

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, apuntó en un reciente pleno de las Cortes que "los cambios se harán con seriedad y consenso", algo que considera "debería imitar el Gobierno central".

Según el Registro de Turismo de la Junta de Castilla y León en la comunidad hay 5.318 viviendas de uso turístico. Las provincias con más alojamientos de este tipo son León y Ávila, que superan ligeramente el millar de viviendas turísticas cada una de ellas.

Por ciudades también encabeza León con 536, seguido de Burgos con 406 y Salamanca con 351. La provincia con menos viviendas turísticas es Palencia donde el gobierno autonómico registra tan solo 138.