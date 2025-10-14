Es mejor donar a tus hijos los ahorros que una vivienda: "El dinero no tributa, con un inmueble es más complicado"

Las dificultades de acceso a la vivienda de los jóvenes están aumentando el número de donaciones que realizan los padres a los hijos para ayudarles en el difícil objetivo de tener un inmueble en propiedad. Existen dos opciones para ayudar en vida: o donarles dinero o donarles una vivienda.

El decano del Colegio Notarial de Castilla y León es rotundo si en la familia se presenta esta disyuntiva. "Cuando se dona dinero no hay consecuencias tributarias. El dinero pasa de una cuenta bancaria a otra y no tributa. Cuando lo que se dona es un inmueble la cosa es algo más compleja".

Leopoldo Martínez de Salinas explica los trámites que hay que seguir cuando lo que se dona es un inmueble. "Hay tres impuestos en juego. El impuesto de sucesiones y donaciones que no tributa. El impuesto que tradicionalmente se ha llamado de plusvalía municipal, que hoy es el impuesto de reorganización de los terrenos de naturaleza urbana, que sí tributa. Y el impuesto del IRPF".

El notario recuerda que "si yo compro por uno y vendo por dos, por que hoy el valor es de dos, tengo obligaciones fiscales". Este impuesto sobre el incremento de renta no suele ser tenido en cuenta por muchas familias cuando realizan la donación de un inmueble, "es el menos conocido". Además esto lo debe pagar quien dona, en este caso los padres.

Lo más habitual en Castilla y León es que se realicen donaciones de dinero de padres a hijos, no tanto inmuebles. "Solo suelen tener una vivienda, y pueden tener varios hijos. Entonces no es posible igualar a los hijos con viviendas y con dinero sí".

Relata Martínez de Salinas un caso reciente en el que los padres donaban 10.000 euros a cada hijo para ayudarles con la entrada para sus casas. "Tener ahorrado el 20% del precio de la vivienda, no siempre es posible".

Aumentan las herencias

Las donaciones y las herencias están impulsando en Castilla y León el acceso a la vivienda de los jóvenes. Así lo registra un informe del Colegio Notarial de Castilla y León que asegura que esta comunidad autónoma es la segunda con un mayor ratio de actos notariales relacionados con personas mayores.

Entre 2018 y 2024 se produjeron 157.441 aceptaciones de herencias. Casi el 80% incluían una o varias viviendas. En cuanto a las donaciones en ese mismo periodo se registraron 58.285, de las que en el 25% también estaba presente al menos un inmueble.

En el primer semestre de 2025 en Castilla y León se efectuaron 11.371 aceptaciones, 8.968 con vivienda. En 2024 los datos fueron de 11.597 aceptaciones ese mismo primer semestre, de las que 9.206 incluían vivienda.

El envejecimiento de la población de Castilla y León y la llegada a la tercera edad de la generación del baby boom están teniendo efecto en el mercado de la vivienda. Aunque para Leopoldo Martínez de Salinas "el reemplazo o la inyección de vivienda por la vía de la sucesión mortis causa todavía es muy complicada. Los del baby boom todavía estamos muy sanitos".

El decano de los notarios de la comunidad considera que este proceso de relevo generacional sí que incorpora viviendas al mercado pero no de una forma significativa. "Los supuestos en los que un heredero se queda con ellas son pocos, sobre todo si había varios herederos. Normalmente esas viviendas se venden".

Martínez de Salinas subraya que, por el momento, estos cambios demográficos se notan más en el mercado laboral. "En las empresas sí está más claro porque a mí edad, yo soy del baby boom, la gente comienza a dejar de trabajar".