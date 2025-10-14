i-DE aumentará la inversión en redes eléctricas inteligentes: "Es la gran oportunidad para una industria sostenible"

La distribuidora de energía del Grupo Iberdrola i-DE ha celebrado en Castilla y León su XXII encuentro de su negocio de redes. La cita ha reunido a 400 empleados para analizar el futuro de la electrificación de la economía. El director de i-DE en la región oeste, Óscar Villanueva, asegura que este proceso supone una "gran oportunidad" para conseguir la industrialización sostenible de España.

Para Villanueva, la electrificación permite una transformación de actividades que antes dependían de los combustibles fósiles, "permitiendo reducir las emisiones de gases contaminantes que aceleran el cambio climático". La transición al vehículo eléctrico o la electricidad para generar redes de calor son ejemplos de cómo avanzar hacia entornos tanto domésticos como laborales más limpios.

Aumentar la inversión en redes de electricidad es una necesidad para la economía en este marco de transición energética. "Todas las industrias en crecimiento van a necesitar más electricidad", reconoce el directivo de i-DE, por lo que considera "una obligación" que se destine más dinero a la electrificación.

Esta premisa estará recogida en el plan de negocio de la compañía 2026 - 2031, que tiene como elemento clave el desarrollo de las redes eléctricas inteligentes.

Red eléctrica inteligente

Castilla y León se encuentra en una posición privilegiada por su gran capacidad para generar energía renovable a través del sol, el agua y el viento. El desafío es aprovecharlo a máximo con tecnología renovable y sistemas de almacenamiento.

Para afrontar este reto la distribuidora de Grupo Iberdrola apuesta por las redes eléctricas inteligentes, que permiten conectar las energías renovables con los grandes proyectos industriales.

Desarrolla un plan de digitalización de sus más de 50.000 kilómetros de redes en Castilla y León. En los últimos años ha digitalizado 1,5 millones de contadores y también toda la infraestructura que permite su funcionamiento. Así consigue mejorar la supervisión, la telegestión y automatización de las instalaciones eléctricas.

Villanueva subraya que esta inversión en redes inteligentes es la única vía para lograr la descarbonización de la economía.

La distribuidora gestiona 15.697 centros de transformación en la comunidad autónoma y 246 subestaciones.