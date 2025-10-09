Leticia García culpa al Gobierno de la amenaza de un segundo apagón: "Frena las inversiones y genera incertidumbre"

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, considera que la amenaza de un segundo apagón en España realizada por Red Eléctrica Española supone un freno a las inversiones de las empresas.

Además, cree que genera incertidumbre en un contexto nacional e internacional complejo. Apunta al Gobierno de España como responsable por las "dificultades en infraestructuras tanto físicas como energéticas que el gobierno no asume".

Leticia García ha participado en la inauguración del curso económico de Castilla y León celebrada en la Cámara de Valladolid. La consejera asegura que nuestra comunidad autónoma afronta el nuevo curso desde "un buen punto de partida".

Destaca los buenos datos económicos obtenidos por Castilla y León en los últimos meses. Entre ellos crecimiento de la economía en un 3,1% en el segundo trimestre y el aumento de la producción industrial en un 2,4%. Ambas cifras están por encima de la media nacional. En el caso del PIB industrial crece un 0,6% más que España.

Además, Castilla y León ha batido récord en exportaciones este año. 12.000 millones de euros hasta el mes de julio. En empleo también se están superando barreras. Este verano se ha superado por primera vez el millón de afiliados.

Una senda positiva del empleo que asegura la consejera que continuará durante 2026. La previsión de la Junta es que la tasa de paro se quede en el 8%, lo que supondría crear 18.000 puestos de trabajo más. Algo que considera posible, "e incluso rebajarla más" con los presupuestos autonómicos que el gobierno regional presentará la semana que viene.

Estas buenas perspectivas para la economía de Castilla y León contrastan con las "incertidumbres" que, según Leticia García, genera el Gobierno de España. Acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez de ataques continuos a las empresas, de hiperregulación y de legislar "en venganza" a los empresarios.

Congreso mundial

El presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha anunciado durante este acto que Valladolid acogerá en octubre de 2026 la 54ª Asamblea General de Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. Esta institución esta compuesta por 23 países, entre ellos Estados Unidos.

Caramanzana ha avanzado que una delegación de Valladolid viajará los días 14 y 15 a Bruselas para reunirse con las instituciones europeas para cambiar las normativas medioambientales que afectan al sector del automóvil. "Queremos que se tenga en cuenta no solo el tubo de escape sino toda la vida útil del vehículo".

En esta expedición participará la Cámara de Valladolid, la Junta de Castilla y León y una decena de empresarios de la automoción de la provincia de Valladolid.

El curso económico de Castilla y León se ha iniciado con una ponencia del vicepresidente de la Fundación Repsol y presidente de la Cámara de Portugal en España, Antonio Calçada. El empresario portugués aboga por una alianza ibérica entre España y Portugal para ser un puente tanto "con las dos Américas como con África". También ha subrayado la importancia de que la península trabaje para ser el productor de gas de la Unión Europea.