Fundación Eurocaja Rural forma a los empresarios de Ávila en física cuántica aplicada al liderazgo

La experta en neuroemprendimiento Cristina Amor será la encargada de impartir el 30 de octubre una curiosa jornada de formación para los empresarios de Ávila. Durante dos horas aprenderán técnicas para conseguir un liderazgo consciente en sus empresas.

La prestigiosa ponente, CEO de Grow Up Together, abordará un nuevo concepto de líder. El objetivo es que los empresarios sean un elemento clave para impactar de forma positiva en las compañías.

Cristina Amor ahondará en la física cuántica aplicada al liderazgo, que, asegura, permite potenciar las cualidades que tiene cualquier buen líder. También se desarrollarán dinámicas para una mejor gestión emocional.

La actividad está organizada por Fundación Eurocaja Rural y CEOE Ávila. Se celebrará en el Salón Cúpula de Sofraga Palacio y tiene plazas limitadas.

Con esta jornada la Fundación Eurocaja Rural refuerza el compromiso con el empresariado, dando herramientas para conseguir un tejido económico más fuerte y dinámico.