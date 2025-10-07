Renault planea despedir a 3.000 trabajadores para reducir costes fijos: no afectaría a las fábricas de Castilla y León

Renault plantea un plan de ajuste de su plantilla que podría afectar a 3.000 trabajadores, según ha publicado el medio de comunicación francés L'informatique.

Fuentes de la compañía han confirmado a El Español - Noticiascyl que "hay abiertas reflexiones" para reducir los costes fijos en todo el grupo. Este plan de ajuste está motivado "por la incertidumbre del mercado y el contexto de elevada competencia". Este plan, en fase inicial, busca "simplificar y optimizar" el funcionamiento del grupo.

Sin embargo desde Renault desmienten que exista una cifra de despidos sobre la mesa porque aseguran que "no hay ninguna decisión tomada".

La información publicada por el medio francés apunta a que los despidos se producirían en la sede central de Renault en París y se concentrarían en las áreas de finanzas, recursos humanos y marketing.

Este ajuste no afectaría a ninguna de las plantas españolas. En las factorías de Valladolid y Villamuriel de Cerrato (Palencia) los sindicatos no han recibido ninguna información sobre estos ajustes que planea el grupo Renault.

Desde UGT explican que no pueden realizar ninguna valoración porque "no tienen ninguna notificación" por parte de la empresa que incluso "no confirma" que esté barajando una reducción de costes.

El delegado general de CCOO para Renault España, Sergio García, confirma que el único mensaje de la empresa es que esas medidas "están en fase de estudio".

Renault cuenta con una plantilla global de 98.000 trabajadores. Durante el primer semestre de este año 2025 ha declarado pérdidas de 11.143 millones de euros, lastrados por los efectos de una revalorización de su participación en Nissan.

Nuevo convenio colectivo

Estos planes de recorte del grupo Renault se conocen justo en el momento en que va a comenzar la negociación del nuevo convenio colectivo para las plantas españolas.

CCOO ha presentado este martes su plataforma de negociación que solicitará "cargas de trabajo estables y de calidad" que permitan mantener los turnos completos tanto en la fábrica de Valladolid como en la de Palencia. Además solicitan un aumento salarial del IPC más tres puntos con el objetivo que "recuperar el poder adquisitivo perdido" y doblar el importe de las horas extraordinarias.

Por su parte UGT pondrá sobre la mesa un documento con 80 propuestas. Coincide con CCOO en la necesidad de garantizar "compromisos reales" para las factorías de la comunidad autónoma. En su caso pedirán una subida salarial del IPC más dos puntos. Exigirán la contratación de 400 trabajadores más y establecer una paga de beneficios.

El actual convenio colectivo de Renault España caduca a finales de 2025.