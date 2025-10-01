El turismo rural de Castilla y León registra una caída interanual del 9,4% en agosto lastrado por los incendios

Castilla y León continúa como líder nacional en turismo rural. Los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística cifran en 309.000 las pernoctaciones en este tipo de alojamientos en la comunidad autónoma durante el mes de agosto.

Sin embargo, este dato supone una caída del 9,4% respecto a las pernoctaciones registradas en agosto de 2024. También bajó el número de viajeros en un 10,4%, muy por encima de la media nacional que marcó un descenso del 4,8%. A la comunidad llegaron 100.000 viajeros, de los que 87.000 eran españoles y el resto, extranjeros.

Esta caída en el turismo rural de Castilla y León coincide con la trágica oleada de incendios que afectó a la comunidad este verano y que tuvo durante el mes de agosto sus jornadas más complicadas.

"La causa principal por la cual han caído las pernoctaciones así es los incendios", asegura Jesús del Río, secretario nacional de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur). "Es que a partir del 14 y 15 de agosto, que fue cuando se produjeron los grandes incendios de la provincia de León, se decía que media provincia estaba ardiendo, y eso era mentira. En ese mismo momento ya empezó a haber cancelaciones y gente que se marchó antes de la fecha".

En la provincia de León la caída de viajeros de turismo rural en agosto fue del 31,2% respecto al mismo mes del año anterior. También sufrieron fuertes caídas en Zamora, muy azotada por el fuego, del 36,5%. Aunque el mayor descenso se registró en Soria, con un 39,2% menos de visitantes a pesar de que en esta provincia no se produjeron incendios graves.

Para Luis Chico, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castilla y León, "agosto ha sido un mes brutal" con ocupaciones medias en la comunidad autónoma del 85 al 90%. Considera que "la segunda quincena sí que es cierto que los incendios han afectado, pero solamente a los alojamientos de Zamora y León".

Aumento de oferta

Esta caída interanual tiene más causas que el efecto de los incendios. Según Jesús del Río, cree que este descenso "puede ser algo coyuntural", pero explica que el aumento de la oferta de alojamientos de turismo rural que se ha producido en los últimos años también puede estar influyendo.

"Es verdad que a mayor número de oferta, con el mismo número, digamos, de viajeros o pernoctaciones, pues lógicamente los índices de ocupación descienden. Si el cliente o el número de viajeros más o menos se está manteniendo o crece ligeramente, pues al final el número de pernoctaciones desciende".

En Castilla y León hay 3.318 alojamientos de turismo rural con 30.590 plazas.

La estancia media del visitante el pasado mes de agosto fue de 3,08 días. Un dato ligeramente inferior a los 3,59 días que marca la media española.

Reservas para otoño

León, Zamora y Salamanca fueron las provincias más afectadas por los incendios del mes de agosto. El sector del turismo rural se queja del efecto que tuvo la gran oleada de fuego en las reservas. "Los días siguientes se abría el correo electrónico y era cancelación sobre cancelación, tanto a corto, medio como a largo plazo", relata el secretario nacional de Asetur.

Considera que se transmitió la imagen de que todas las provincias estaban ardiendo, "cuando en el caso de León el fuego afectaba al 10%" y eso provocó la avalancha de cancelaciones. "Hemos intentado decir en muchas ocasiones que León es muy grande y que tienes otro 90% de superficie para poder visitar, hacer rutas de senderismo, turismo micológico...".

Tras el impacto inicial y una vez pasada la emergencia, la situación se está normalizando y se han recuperado las reservas para este otoño, donde es protagonista la campaña micológica.

Excepto en las "zonas cero" de cada uno de los grandes incendios. "La localidad de Las Médulas, o Picos de Europa en la zona de Caín, pues esa zona sigue realmente con reservas cero. Si tengo que alojarme en un sitio, abro la ventana y me voy a encontrar todo negro, pues no vengo", remarca Jesús del Río.

Para recuperar la actividad en estas zonas, Asetur pide ayudas a la Junta de Castilla y León. "Ahora lo que nosotros estamos reivindicando y estamos pidiendo es que es precisamente la administración la que se tiene que comprometer con nosotros".

Aplauden las ayudas directas pero consideran que hay que reforzar la promoción de la comunidad como destino turístico y natural. "Vamos a decirle al mundo entero, a todo el territorio nacional, a los principales mercados emisores, que toda Castilla y León es visitarle y que hay muchas cosas para hacer y para ver".