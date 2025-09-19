La ciudad de CyL donde 140 personas compiten por alquilar un piso : "Quitamos los anuncios para que dejen de llamar"

La escasez de vivienda en alquiler es un problema cada vez más grave en Castilla y León. Tanto que a la comunidad ha llegado el fenómeno del alquiler exprés, que hasta hace poco solo se daba en las grandes ciudades. Conseguir alquilar un piso se convierte en una auténtica competición entre decenas de candidatos y que los anuncios se cubran en apenas unas horas.

Miranda de Ebro es la ciudad de Castilla y León con más demanda de arrendatarios por cada anuncio que se publica. Según un informe de un conocido portal de vivienda la media es de 50 candidatos por piso en alquiler.

Las inmobiliarias de esta localidad burgalesa son mucho más contundentes. "Ahora mismo tenemos 130 o 140 teléfonos de personas que quieren alquilar". Reconoce Miguel Ángel González, gerente de Inmomir, que confirma que en este momento no disponen de ningún piso en alquiler. "He alquilado uno que teníamos esta misma mañana".

Porque en Miranda de Ebro la vivienda es un bien muy escaso y muy codiciado. "Un piso en alquiler dura lo que queramos. Normalmente se puede alquilar con la primera llamada", asegura González.

Y el caso de esta inmobiliaria se repite en el resto de agencias de la ciudad. "Desde luego que hay más de 50 candidatos por piso. Nosotros quitamos el anuncio enseguida para que dejen de llamar", confiesan desde Inmobiliaria Faro. Si preguntamos por si disponen en este momento de un piso para alquilar, la respuesta también se repite: "No, ahora mismo no tenemos ninguno".

Viviendas vacías

Miranda de Ebro tiene 37.000 habitantes y mucha población itinerante formada por trabajadores que van a trabajar de forma temporal a la ciudad. Hay un número importante de pisos cerrados y vacíos que, sin embargo, no salen al mercado del alquiler a pesar de la situación tan complicada que sufre la localidad.

Desde las inmobiliarias piden a las administraciones que se tomen medidas para paliar esta situación y conseguir que más inmuebles salgan al mercado. Miguel Ángel González propone bonificaciones por arreglar esas viviendas y penalizaciones a los propietarios por tenerlas vacías. "Hay gran cantidad de viviendas vacías y lógicamente además si hubiera más oferta pues el precio bajaría".

En uno de los portales inmobiliarios más conocidos no llegan a la decena viviendas disponibles para alquiler en Miranda de Ebro. El precio medio es de 700 euros al mes por un piso de 70 metros cuadrados, aunque por los más céntricos la mensualidad se dispara hasta 1.400 euros.

Con esta situación los propietarios "tienen para elegir" a quién arriendan, apuntan desde Inmobiliaria Faro. Y en muchos casos "el inquilino tiene que adaptarse a las necesidades del propietario". Por ese motivo el gerente de Inmomir explica cómo trabajan.

"Normalmente anotamos la petición que nos aporta un potencial inquilino. Le tomamos los datos, cuánto tiempo lleva aquí, para cuánto tiempo es el alquiler y las necesidades que tiene. Así cada vez que entra algo ya sabemos para quién puede ser".

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro trabaja para mejorar la situación. Este 2025 ha aumentado los recursos destinados a que exista más vivienda disponible.

En los presupuestos municipales de este año se incluyen 50.000 euros para la reforma de casas propiedad del consistorio que después puedan ofrecerse en alquiler social.

Además, se desarrolla una línea de ayudas para que los propietarios apuesten por la rehabilitación de inmuebles con el objetivo último de rescatarlos para el mercado. También se plantean imponer un recargo en el IBI para los propietarios que mantengan muchas viviendas vacías sin ningún uso.