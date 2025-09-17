Cajaviva Caja Rural premia a 600 estudiantes con notas sobresalientes en Bachillerato y Formación Profesional

Estudiantes de Bachillerato de un centro educativo de Castilla y León. Rubén Cacho Ical

El esfuerzo tiene recompensa para 600 alumnos de Bachillerato y Formación Profesional. Han sido reconocidos por Cajaviva Caja Rural dentro de su proyecto "Ingreso sobresaliente". Los estudiantes elegidos recibirán 30 euros por cada calificación sobresaliente de su expediente académico hasta un importe máximo de 150 euros.

Esta campaña ha tenido una muy buena acogida en la comunidad educativa. La entidad recibió 650 inscripciones que sumaban en total 3.500 sobresalientes. El 67% de los jóvenes que enviaron sus notas habían logrado cinco o más sobresalientes durante el último curso.

En Castilla y León han presentado alumnos excelentes centros educativos de las provincias de Burgos y Segovia. En concreto, han participado 45 institutos de la provincia burgalesa y 22 de tierras segovianas.

Estos premios cierran la primera edición de una campaña en la que Cajaviva Caja Rural ha invertido 75.000 euros para reconocer el trabajo académico de nuestros jóvenes. La entidad ha anunciado que la convocatoria se repetirá este curso que acaba de iniciarse.

Los institutos más brillantes

Castilla y León tiene dos centros educativos excelentes que han presentado decenas de alumnos brillantes a estos reconocimientos. El IES Cardenal López de Mendoza, ubicado en Burgos capital, envió 43 estudiantes.

El siguiente centro con más solicitudes para poder disfrutar de este premio al esfuerzo académico está en la ciudad de Segovia. Se trata del Colegio Claret que envió a esta campaña a 21 de sus alumnos.

Cajaviva Caja Rural desarrolla "Ingreso sobresaliente" en los territorios donde está implantada como entidad financiera. En esta primera edición han participado centros académicos de Castilla y León y Cantabria.