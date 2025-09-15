Fundación Caja Rural financiará diez proyectos que fomenten el empleo de personas con discapacidad

La Fundación Eurocaja Rural ha puesto en marcha una nueva edición de su programa Workin de apoyo a la inserción laboral de personas con discapacidad. Desde el 15 de septiembre y hasta el 10 de noviembre pueden presentarse los proyectos candidatos de este 2025.

Workin ayuda a financiar todo tipo de iniciativas de empleo que tengan como objetivo la formación y la integración en el mercado del trabajo de las personas con discapacidad.

De entre todos los candidatos una Comisión de Valoración designada por la entidad seleccionará diez proyectos ganadores. Recibirán 10.000 euros que pueden ser dedicados a costear una parte o el proyecto en su totalidad.

Entre los criterios que utilizarán para valorar cada una de las candidaturas estará que la propuesta ayude a fijar empleo, mejore las oportunidades, promueva la plena inclusión o que trabaje para eliminar todo tipo de barreras.

Los proyectos candidatos pueden ser presentados por asociaciones o fundaciones que desarrollen su labor en territorios donde trabaje Eurocaja Rural. Así, podrán optar organizaciones de Castilla y León, Castilla - La Mancha, Cantabria, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja y Aragón.

Más de 7.300 personas con discapacidad han podido beneficiarse ya del programa Workin de la Fundación Eurocaja Rural. Un proyecto que comenzó en 2014 y que ha ayudado a financiar a un centenar de iniciativas por todo el país.