Castilla y León destinó más millones que nunca durante 2024 a ayudas directas y financiación de empresas

El 2024 supuso un año de récord para Castilla y León en materia de ayudas directas y financiación empresarial. La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (Icecyl), alcanzó los 75,5 y 639 millones de euros, respectivamente, de inversión.

En este contexto, se resolvieron 1.202 solicitudes de ayudas directas que superaron los mencionados 75 millones de euros, que han dado lugar a una inversión inducida de 209,6 millones en la Comunidad.

Por otro lado, la Plataforma Financiera llegó a aprobar 639 millones para 3.630 operaciones, lo que contribuyó a una inversión inducida de 920,1 millones de euros y propició la creación o mantenimiento de 10.177 puestos de trabajo, según los datos facilitados por la Junta.

Según han subrayado en un comunicado remitido a los medios, la "eficiencia en la gestión" ha sido una "prioridad" para el Icecyl, que durante el año pasado formalizó el pago de 796 ayudas por un valor de 55.036.442 euros.

Esto implica un incremento del 19,9% en el número de expedientes y del 25,4% en la cuantía económica con respecto al año anterior. El aumento ha permitido así reducir en más del 25% el número de solicitudes pendientes de pago al acabar el ejercicio.

Las ayudas han estado distribuidas de manera estratégica para impulsar distintas áreas empresariales. La innovación ha sido el destino de la mayor cuantía, con 43,2 millones de euros concedidos a 398 solicitudes presentadas y una inversión inducida que llega a los 116,8 millones.

A este sector le sigue el apoyo a la inversión, con cerca de 29 millones de euros en ayudas para 381 solicitudes y 86,2 millones de inversión inducida.

Las ayudas a la internacionalización han supuesto más de 3,3 millones y una inversión inducida de 6,6 millones, con un relevante incremento de expedientes resueltos, que han llegado a los 423.

Resalta el crecimiento generalizado en todos los apartados, con aumentos del 176% en la cuantía de subvenciones concedidas para innovación y del 68,9% para internacionalización.

De forma complementaria, la Plataforma Financiera, que depende del Icecyl, ha consolidado igualmente su posición como "herramienta fundamental" en el sector empresarial.

Los 639 millones destinados a financiar 3.630 operaciones han propiciado un crecimiento del 3% en el importe de financiación con respecto a 2023 y 12% respecto a 2022.

Las aportaciones del ICECYL a Iberaval y Sodical, entidades que forman parte de su perímetro y a través de las cuales se articulan los diferentes programas y líneas de financiación, ascendieron a 78,3 millones de euros (49,7 M€ a Sodical y 28,6 M€ a Iberaval), lo que supone un incremento del 10,6% respecto a 2023.

La Plataforma Financiera, creada en 2016, integra todos los instrumentos financieros disponibles, tanto públicos como privados: la Junta de Castilla y León, Iberaval, Sodical, 15 entidades financieras adheridas al convenio, y otros organismos de carácter nacional e internacional.