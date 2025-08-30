Los autónomos de Castilla y León cobran un 43% menos de pensión que los asalariados, según denuncia CCOO

La reforma del sistema de cotización de los autónomos (RETA) llevada a cabo en 2023 sigue "siendo claramente insuficiente en términos de bienestar". Así lo ha denunciado este sábado la asociación de personas autónomas de Castilla y León (Trade CyL), de CCOO.

Una denuncia hecha pública tras hacerse pública la última estadística dada a conocer por la Seguridad Social, que en julio de 2025 un pensionista castellano y leonés en el Régimen General cobra una pensión media de 1.721 euros, mientras que en uno que está en el RETA su media es de 978 euros, es decir, 743 euros menos (-43%).

Desde Trade CyL han resaltado que el motivo de las bajas pensiones de jubilación de los autónomos se debe a que históricamente el 85% del colectivo decidía cotizar por la base mínima, independientemente de sus ingresos.

Una "anomalía" que cambió en 2023 con la implementación del nuevo sistema de cotización que "no permite elegir por qué cantidad cotizar, sino que debe aportarse en función de los ingresos reales que se declaran".

Aunque califican este cambio como un "paso decisivo" para garantizar una "pensión digna" en beneficio de los autónomos, pues ajusta las aportaciones al nivel de ingresos, señalan que sigue "siendo claramente insuficiente en términos de bienestar y continúa estando muy por debajo de la media de las pensiones de jubilación de los y las asalariadas".

"La brecha apenas se ha reducido en los últimos años. Un recorte de 1,2 puntos en cuatro años, lo que significa que a este ritmo se necesitan más de 100 años para igualar la pensión media de ambos regímenes", han precisado.

Asimismo, han destacado que las mujeres autónomas sufren una situación "peor" porque padecen una "doble brecha", la de género y la de la condición de autónomo. A 1 de julio de 2025, el 43% de los pensionistas autónomos hombres perciben una pensión inferior al SMI, mientras que este porcentaje en el caso de las mujeres se eleva al 63%.

Desde la organización han apuntado que las causas responden a "carreras de cotizaciones intermitentes, la obligación de ser autónoma como única forma de inserción laboral, especialmente para mujeres de entre 50 y 59 años y migrantes, la poca financiación y la ausencia de herramientas de formación y asesoramiento adecuadas".

En este sentido, desde Trade CyL reclaman un sistema de cotización "justo y solidario" que se base en los ingresos reales, acabando así con la "cotización de las rentas bajas y haga pagar más a quienes más capacidad tienen para mejorar la protección social del conjunto del colectivo".