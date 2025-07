Carlos Magdaleno, CEOE Valladolid: "¿Por qué solo se les ocurre cargar más de impuestos? Déjennos trabajar"

Carlos Magdaleno (Mayorga, Valladolid, 1963) ya es presidente de la CEOE Valladolid. Y así lo demuestra desde su despacho ubicado en el centro de Valladolid desde donde se niega a quitar la vista de la estela de trabajo que dejó Ángela de Miguel.

Con la visión puesta en un objetivo claro, Magdaleno busca que la provincia de Valladolid se convierta en una opción más que real para empresarios, jóvenes y para el futuro, en definitiva.

El fundador de Ambuibérica, que relata ilusionado cómo se encuentra tras ser proclamado único candidato en la Asamblea Electoral, asume su nuevo cargo como un reto al que enfrentarse, pero siendo conocedor ya de los entresijos de la CEOE provincial, ya que anteriormente ya asumía el puesto de vicepresidente.

"Mi idea es seguir con lo que ya se estaba trabajando", señala al inicio de una entrevista con El Español - Noticias de Castilla y León.

Su llegada al cargo supone la continuidad en la representación empresarial de la provincia, en un contexto marcado por debates sobre competitividad y relaciones laborales.

Carlos Magdaleno, durante una entrevista con El Español - Noticias de CyL en la sede de CEOE Valladolid

Con ideas firmes y contundente, Magdaleno señala como retos prioritarios el absentismo laboral, la falta de profesionales en distintos sectores y la necesidad de fortalecer el diálogo social, entre otros.

Ideas como la reducción de jornada y la subida del salario mínimo, muy criticados por algunos, para Magdaleno suponen uno de los principales debates.

Asimismo también destaca otros asuntos con los que asegura "es así": "Aunque a algunos no les guste, yo soy claro".

"¿Cómo no vamos a querer que se suba el salario? Pero hay que saber cómo", sentencia. Magdaleno considera que son asuntos que deben abordarse mediante consenso.

Y para consenso, el que asegura existe en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, o lo que es su 'casa', donde todos trabajan a una para conseguir una provincia próspera, y donde realmente exista un futuro.

Pregunta.- ¿Qué prioridades se ha marcado como nuevo presidente para este primer año de mandato? ¿Cuál es su hoja de ruta?

Respuesta.- Ahora estamos en la configuración del equipo que tendremos que aprobar en la junta directiva próximamente. Yo era el vicepresidente, las grandes líneas están.

Y los grandes proyectos son los mismos, Valladolid Now o el Corredor Atlántico. Hay una cosa que queremos empezar muy pronto con ella que es la imagen del emprendedor y del empresario.

Creo que se ha atacado mucho esa imagen y tenemos que ser capaces de mostrarla al resto de la sociedad. Porque no olvidemos que si en la sociedad quitamos a los autónomos, a las ames y a las grandes hemos quitado mucha sociedad.

Yo digo siempre que la mayor satisfacción es que dediques tu vida a trabajar por tu ilusión y los empresarios lo podemos hacer

Creemos que es importante que los jóvenes que están decidiendo en qué van a dedicar su vida, queremos mostrar que en el emprendimiento hay una labor fundamental y puede ser muy atractivo.

Yo digo siempre que la mayor satisfacción es que dediques tu vida a trabajar por tu ilusión y los empresarios lo podemos hacer.

P.- ¿Cómo valora la situación actual del tejido empresarial que hay en la provincia? ¿Con qué problemas cuentan los empresarios?

Tenemos muy buenos mimbres y podemos hacer como consecuencia un gran cesto. Valladolid es una ciudad fantástica, la provincia tiene infraestructuras que se pueden mejorar, pero están puestas las primeras piedras de la vertebración empresarial en toda ella.

En Valladolid se vive bien, se trabaja bien, se mueve bien, tiene todo lo ideal para que sea un sitio idílico para poner tu empresa y vivir en esta ciudad, en esta provincia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Facilitar el trabajo.

Creo que las empresas que están tienen excesiva legislación en todo y parece que a los empresarios se nos ha perseguido con inspecciones.

Tenemos trabas burocráticas que tenemos que solucionar, tenemos espacios para montar empresas que tenemos que solucionar, tenemos que ver los polígonos... que se nos han quedado dentro de la ciudad prácticamente y anticuados.

En definitiva: tenemos que trabajar porque haya un sitio moderno que puedan convivir las empresas sin causar problemas al resto de los ciudadanos, pero unidas a lo que es el resto de la ciudad.

En Valladolid se vive bien, se trabaja bien, se mueve bien, tiene todo lo ideal para que sea un sitio idílico

P.- ¿Qué opina sobre el soterramiento en Valladolid?

No renunciamos en ningún caso al soterramiento y creemos que puede ser posible. Lo vemos con ilusión, vemos favorablemente y estamos ilusionados con la nueva estación de trenes y ojalá de autobuses.

Pero siempre respetando la voluntad de que pueda hacerse el soterramiento y nos sirva para todo eso, esperemos que pongamos la sensatez suficiente.

P.- ¿Qué papel crees que desde la CEOE de Valladolid pueden tener? ¿Qué medidas pueden implantar para que eso se ponga un poco en marcha, para que no todo el talento se vaya a ciudades como Madrid?

Es la pescadilla que se muerde la cola, si no somos capaces de tener proyección empresarial en tu profesión que te atraiga...

Aquí tenemos excelentes universidades, valoramos positivamente tanto la pública como la privada, pero les tenemos que mostrar que aquí es posible que crezcan en lo que han dedicado sus años de formación.

No tenemos que competir con Madrid, lo que tenemos que hacer es unirnos

Tenemos que poner encima de la mesa un mapa donde el joven, el que tiene talento, vea que tiene su ubicación, que no mire fuera de Valladolid. Que diga: ahí es donde me gustaría estar. O sea, mostrarle que puede vivir y que tiene vivienda para vivir en las condiciones que desea.

No tenemos que competir con Madrid, lo que tenemos que hacer es unirnos, que estamos a una hora, y tenemos que ser capaces de traernos lo que le interese más a la gente.

Yo creo que como la calidad de vida es tan buena, a poco que hagamos para que las empresas estén, se sientan empresas amigas de las administraciones, va a ser más fácil.

P.- ¿Qué relación mantienen con las administraciones públicas? ¿Sienten que escuchan sus peticiones y están arropados?

Hasta ahora en mi corto espacio de tiempo como presidente tengo que decir que hemos trabajado con el Ayuntamiento, que tenemos programas y proyectos conjuntamente, que tenemos más proyectos en marcha anteriormente.

Y con la Junta de Castilla y León hemos visto que han mostrado su voluntad de llegar a acuerdos. Creo que nadie se pone en ninguna administración para poner las cosas difíciles.

Los extremos perjudican porque en su ideología hay cosas que perjudican a los empresarios y esas las vamos a denunciar siempre

Otra cosa es que luego, cuando llegan las ideologías y estas cosas que no tenían que empapar todo, es más complicado en alguna situación. Pero yo creo que nadie se pone para perjudicar... Aunque, la verdad, tenemos ejemplos donde los extremos nos han perjudicado.

Los extremos perjudican porque en su ideología hay cosas que perjudican a los empresarios y esas las vamos a denunciar siempre.

P.- ¿Es Valladolid uno de los mayores motores de Castilla y León?

Sí, Valladolid, no vamos a negar la evidencia, es la provincia que más actividad tiene, digamos que es el centro geográfico donde están las administraciones de la Comunidad Autónoma, eso hace que tengamos una posición de arranque.

Tenemos grandes empresas en Valladolid que nos ofrecen mucho trabajo, pero eso no quiere decir que Valladolid tenga que apabullar a nadie, no, al contrario.

Nosotros, con nuestra participación en CEOE de Castilla y León, vamos a ir de la mano. Tenemos que ir de la mano poniendo el ejemplo de lo que pasaba en Madrid. Madrid es fascinante y fantástica e interesa estar al lado y no compitiendo con él.

Uno de los primeros objetivos que tenemos aquí es que la relación empresarial con el resto de las provincias de Castilla y León sea impecable

P.- ¿En qué proyectos se encuentra trabajando? Tanto a corto como a largo plazo.

R.- Hay otro un gran proyecto que es muy importante y es el Corredor Atlántico, diseñado por la Comunidad Europea para que vertebre todas las esquinas.

Y nosotros estamos en un sitio céntrico en cuanto al paso del corredor. Entonces, tenemos que ser capaces de trabajar con el Ministerio de que sea un corredor que tenga en cuenta las peculiaridades de nuestras características geográficas.

El corredor y las vías del tren tienen que llegar a todas las esquinas. Pero llegar a todas las esquinas no significa que sólo desde Europa o desde Madrid. Tenemos que movernos entre nosotros. A lo mejor estamos dispuestos a que no sea tan rápido, pero que proteja el mundo rural.

Que no se nos olvide que Valladolid es muy importante, pero tiene más de 200 municipios alrededor que también es importante que tengan sus autovías, tengan sus estaciones de tren.

O sea, tenemos que estar vigilantes y aportando al proyecto lo que nosotros creemos que es mejor para Valladolid. Ese es otro de los grandes proyectos a medio y largo plazo.

P.- ¿Qué opina sobre la Zona de Bajas Emisiones? ¿Y sobre la reciente subida del SMI?

R.- Todos queremos... O sea, no conviene que los mensajes se distorsionen. Nosotros queremos Zona de Bajas Emisiones. Por supuesto. Rotundamente sí. No hay otro remedio. Tenemos que ser modernos.

Ahora bien, tenemos que tener una zona de bajas emisiones que permita a la gente trabajar. Porque cuánta gente que tiene su tienda y su furgoneta puede cambiar la furgoneta de un día para otro. Seamos conscientes.

Hay veces que las cosas son buenas y se distorsionan por la forma de empezar. No se planifican bien a la zona. Nosotros aportamos a ampliar la zona de bajas emisiones para que no implicara tanta gente de momento.

No, no es que no nos gustan las bajas emisiones. Mentira. No nos gusta así.

Me ha pasado recientemente con el Salario Mínimo Interprofesional o la reducción de la jornada. Siempre digo, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Si nosotros, cuando tenemos trabajadores y los trabajadores están más contentos, hacen mejor su trabajo.

Pero si no lo puedo pagar. ¿Te has parado a pensar que no podemos hacer una imagen que no sea real? Porque es fantástico que la gente cobre 2.500 euros. ¿Está usted a favor? Sí. Todos. Vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir adaptando las cosas.

Vamos a ir dialogando con los agentes sociales y con el gobierno para que eso sea posible. En reducción y en salario. ¿Reducción? Fantástico.

¿Conciliar? ¿Cómo no va a ser bueno conciliar la vida familiar de los trabajadores? De todos nosotros. Pero también tenemos que irlo poniendo en el momento en que puede ser. Porque si no, estamos haciendo populismo.

Como creo que ha sido el caso por parte del Ministerio de Trabajo. ¿O estamos practicando esto que se lleva tanto en política, que es el populismo?

Mira, sé que no se puede hacer, pero como queda bien que lo haga. En esta casa a mí me han votado para que diga las cosas claras y a unos les gustará más que a otros.

Pero las cosas tienen que ir claras porque si no, perdemos el tiempo. Y perder el tiempo es uno de los mayores enemigos que tenemos los empresarios.

Porque la vida sigue avanzando y si los empresarios perdemos el tiempo, nos va a correr mucho más luego para coger esa vida que ha ido sin parar ni un solo día.

P.- ¿Qué preocupaciones le transmiten los empresarios?

R.- Las mayores preocupaciones de los empresarios y sobre todo los autónomos es el problema de la Zona de Bajas Emisiones. Es que decimos que ha bajado el tránsito de vehículos y como consecuencia de ello puede haber un retroceso en la actividad del centro.

Bueno, pues pensemos qué podemos hacer. Para mí fue un error cuando las administraciones se sacaron fuera del centro los grandes edificios administrativos. Los primeros que se mueven en el centro siempre son los que viven en el centro o los que trabajan en el centro.

Entonces tenemos que pensar. Las emisiones, que es un tema importantísimo, ¿cómo hacemos que venga gente al centro? Oye, pues a lo mejor tenemos que dotar a los aparcamientos disuasorios de autobuses gratuitos.

¿El dinero en que más se gasta? Tenemos que ir por parte de las administraciones. ¿En qué se gasta? ¿Qué nos aporta la financiación peculiar? Mira, es un insulto para las empresas de Castilla y León que digan que las grandes ciudades hay que darles más dinero porque tienen una situación, una financiación peculiar.

Pero ¿no saben lo complicado que es en esta tierra nuestra y el dinero que necesitamos en esta tierra nuestra para tirar para adelante? Pensemos en cómo hacerlo. Y cuando digan, ¿eso cuesta dinero?

Claro, cuesta dinero y hay que poner más dinero aquí. No solo a los empresarios, también lo que digo de los autobuses que puedan acercarse al centro dejando el coche para que si no te dejan meter el coche al centro, hay que venir al centro.

¿Cómo lo hacemos? Pues hay que buscar esas posibilidades que nos hagan. Pero casi siempre las peticiones más rápidas son estas que nos están generando este problema.

Pero ¿no saben lo complicado que es en esta tierra nuestra y el dinero que necesitamos en esta tierra nuestra para tirar para adelante?

Que es que yo ahora me veía que otra de Von der Leyen decía que iba a poner un impuesto a las empresas que facturan más de 100 millones de euros. Pero, cuando no les llega, ¿por qué solo se les ocurre cargar más de impuestos a los que estamos trabajando?

A lo mejor tenían que plantearse cómo pueden ahorrar. Porque qué es lo que hace inmediatamente el trabajador que no le llega. Pues tiene que recortar sus gastos. Pues señores, recorten sus gastos y déjennos trabajar en paz.

Que nos dejen en paz, que no miren, que se miren ellos para dentro y recorten de lo de dentro, no de lo de fuera

Tienen que saber que nos tienen que dejar trabajar en paz porque si estamos en paz todos, la empresa, y cuando digo la empresa digo todos, la empresa es el empresario, los trabajadores, incluso sus familias...

Que nos dejen en paz, que no miren, que se miren ellos para dentro y recorten de lo de dentro, no de lo de fuera.

Que parece que es una cosa... Y bueno, y ya no quiero decir nada de la corrupción, que todavía no lo pone más complicado.