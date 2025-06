Los trabajadores de Azucarera en La Bañeza exigen a la Junta que busque un nuevo inversor

Más de 100 trabajadores de la planta de Azucarera en el municipio leonés de La Bañeza se han concentrado este miércoles en la puerta de la factoría para mostrar su rechazo al cierre de la fábrica, que conllevaría casi 200 despidos. Además, han exigido a la Junta que busque un nuevo inversor.

"Que oferte la fábrica a un nuevo inversor que se quede con el mercado de la remolacha y que Azucarera se vaya al mercado del azúcar importado", ha señalado el presidente del comité de empresa, Benigno Pérez, durante la concentración.

Pérez ha señalado que "si hay posibilidad de no cerrar, hay que buscarla" y ha pedido un calendario "claro" entre el Gobierno autonómico y el Ejecutivo central. "Si se cierra la fábrica de La Bañeza se pierde mucho empleo en una zona en la que no hay trabajo y no se va a abrir nada", ha denunciado.

El presidente del comité de empresa ha apuntado que "si hay una posibilidad menor de no cerrar, hay que buscarla". "No podemos permitir que se hayan cerrado tres fábricas en el lugar en el que está la remolacha", ha insistido Pérez.

Además, ha pedido que "no se despiste a la gente" ya que, según ha indicado, "con los despidos no se arregla la situación económica de la empresa" ya que los salarios de los trabajadores "tan solo suponen un 7% de los gastos".

Martínez pide "responsabilidad" a la Junta

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido al Gobierno autonómico que "deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad y competencias" ante el cierre de la fábrica de Azucarera en La Bañeza y que "deje de buscar únicamente soluciones en papa Estado’ y el Partido Socialista, que es quien está siempre".

Martínez ha demandado "la aportación y la suma de las voluntades políticas de todas las administraciones" para poder buscar una solución a un planteamiento que "obedece a una decisión empresarial y a una falta de diálogo de la empresa con los responsables competenciales en el seguimiento de subvenciones que tienen que tener una justificación y un retorno".

Además, ha lamentado que "no ha habido un seguimiento de las subvenciones porque la Junta de Castilla y León estaba a otras cosas que no eran hacer un seguimiento al sector".