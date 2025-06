CCOO acude a Yolanda Díaz para impedir el cierre de Azucarera y la Junta se reúne con los trabajadores

CCOO Castilla y León moverá ficha este martes aprovechando la visita de Yolanda Díaz a Valladolid para trasladarle la situación que se vive con el ERE anunciado en Azucarera y el cierre de la planta de La Bañeza (León). Por otro lado, las consejeras de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, se han reunido este lunes con el Comité de Empresa.

De esta manera, la Federación de Industria de CCOO CyL solicitará mantener con la ministra de Trabajo y Economía Social un encuentro previo al acto organizado por Izquierda Unida (IU) y Sumar en el que prevé participar para abordar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales a partir de las 18:30 horas en la Plaza de la Universidad.

Un acto en el que, además, también participará la secretaria general de CCOO CyL, Ana Fernández. Durante la reunión previa, el sindicato trasladará a Díaz los detalles del conflicto laboral en Azucarera, que tiene especial incidencia en Castilla y León con casi 200 despidos anunciados en la Comunidad en sus plantas de La Bañeza, que se cerrará, Benavente y Toro (Zamora) y Miranda de Ebro (Burgos).

Pondrán especial énfasis en la situación de La Bañeza que supondrá la pérdida de 116 puestos de trabajo directos, "así como un número aún mayor de indirectos". "Este conflicto laboral también tendrá una repercusión en los trabajadores y trabajadoras del sector agrícola", han avisado.

La reunión servirá también para trasladarle a la ministra que "Azucarera, a día de hoy, es una empresa rentable, por lo que la propuesta de la patronal puede ser reversible, ya que no hay un problema económico, sino organizativo". Además, han adelantado que el comité intercentros de la empresa, con mayoría de CCOO, se reunirá este martes para decidir la batería de medidas de presión que se desarrollarán en próximas fechas.

Con el calendario de movilizaciones pretenden encontrar "soluciones alternativas" que sirvan para mantener la actividad en la planta de La Bañeza y el empleo en el resto de instalaciones. Asimismo, el sindicato solicitará la intervención de la Fundación Anclaje para "impedir la deslocalización de Azucarera, un problema que, lamentablemente, no es nuevo en esta tierra".

Por último, en la reunión que CCOO mantendrá con Yolanda Díaz le trasladarán la "necesidad" de que la Junta "se involucre en la solución de este conflicto".

Reunión Junta-Trabajadores

De forma paralela al comunicado de CCOO, este martes tanto Leticia García como María González Corral se han reunido con el Comité de los Trabajadores de Azucarera para "trasladarles las distintas cuestiones" y reiterar el "apoyo" del Ejecutivo autonómico ante una "decisión que no es buena, que se ha tomado fuera de Castilla y León y que perjudica al empleo de nuestra Comunidad y fundamentalmente a La Bañeza".

García les ha explicado las actuaciones llevadas a cabo en estos días y se ha comprometido a seguir manteniendo reuniones con los representantes de los trabajadores, así como a que haya una transmisión de información tanto a través de la Delegación Territorial de la Junta en León, por ser la provincia más afectada, como de las distintas consejería que "están a su disposición".

Asimismo, ha recordado la "contundente" postura de la Junta y de Alfonso Fernández Mañueco frente a la decisión de la empresa en una situación que "es coyuntural" ante las "medidas e información suficiente para considerar la viabilidad y el futuro de esta planta". "Vamos a seguir trabajando en revertir esta decisión", ha garantizado.

La consejera de Industria ha detallado los "dos tipos de actuaciones" desarrolladas por la Junta. Una de ellas antes de que se conociera la decisión de la empresa, cuando se pusieron en contacto con la empresa para solicitarles una "reunión urgente".

Sin embargo, se encontraron con una "estrategia empresarial" en la que no se iban a reunir con la Junta hasta que no lo hicieran con los trabajadores. "Respetamos la decisión, pero no la compartimos", ha lamentado.

Asimismo, ha desvelado que en esos días se pusieron en contacto a través de las delegaciones territoriales con las distintas provincias afectadas. Una vez conocidas las noticias oficiales, la Junta comunicó en la reunión con la empresa su "rechazo" a la decisión, al tiempo que les plantearon la necesidad de "establecer una continuidad de la actividad y buscar alternativas industriales".

De la misma forma, la Junta no admite que se tilde de cese de actividad la intención en la planta de La Bañeza, ya que la entienden como un "cierre" de las instalaciones. García ha avanzado además que están activando la intervención del Gobierno de España solicitando al Ministerio de Trabajo y Economía Social que entienda la medida como un cierre porque "requiere de otras medidas más garantistas".

Asimismo, han solicitado a los ministerios de Trabajo y Economía Social; Inclusión Social y Seguridad Social; y el de Economía que pongan en marcha un "mecanismo red" que supone una "especial protección a los trabajadores".

"Permite a la empresa durante un tiempo tener bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social y que los trabajadores en ese mecanismo no consuman paro, que reciban en forma de prestación el 70% de su base de cotización y esto con un máximo de dos años es un mecanismo que protege a los trabajadores"; ha incidido García.

En esta línea, ha explicado que además que este mecanismo "viene a decir que el sector está protegido porque está sometido a un proceso de reestructuración y no significa el cierre y el final de la actividad".