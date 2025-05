El economista Félix Gorospe ensalza la labor de los pequeños comercios: "Ayudan a que la gente no se sienta tan sola"

La lucha contra la soledad se ha convertido en un reto para las administraciones y la sociedad en general. Sin ir más lejos, en España, una persona de cada cinco sufre soledad no deseada. Cifras que reflejan que la sufren un 20% de los ciudadanos a nivel estatal, según los datos que arroja el 'Barómetro de la Soledad no Deseada en España 2024', de la Fundación AXA y Fundación ONCE.

Ante esta lacra que persigue a jóvenes, impactando un 34,6% en personas de entre 18 y 24 años, y más a mujeres (21,8%) que a hombres (18%), los expertos buscan soluciones que puedan hacer que esta sensación con la que viven miles de personas diariamente desaparezca, o al menos se vea disminuida.

Para ellos, Félix Gorospe, economista reconocido y asociado de IKEI, señala la importancia del comercio local en las ciudades. Algo que en un primer momento puede pasar desapercibido pero supone un antes y un después en la salud de los ciudadanos. "Ayudan a la salud mental, y hace que la gente se sienta menos sola", señala.

"La ciudad necesita negocios y servicios que hacen que se sienta viva, no son solo tiendas, son relaciones sociales de convivencia", sentencia. "A veces solo tiene que ver con las palabras, una sonrisa y una mirada. En resumen: con ver gente por la calle", indica.

Al mismo tiempo, recuerda que es un sector marcado por un goteo de comercios locales desde hace unos años. "No es algo que pase solo en Castilla y León, en general se está registrando el cierre en todas", indica.

Tal y como resalta, en los últimos 40 años ha cambiado el contexto. "Ha aumentado la movilidad de la gente, ahora salen fuera y tenemos que compatibilizar el comercio urbano con el extraurbano".

Respecto a los cambios registrados durante el siglo XXI, destaca que ha entrado el comercio electrónico, algo acelerado por la pandemia ya que los ciudadanos buscaban tener los productos más accesibles en su casa.

Mercado del Val Miriam Chacón - Ical

Por ello, Gorospe plantea una solución muy clara: un entendimiento entre los ayuntamientos de las ciudades y los negocios locales. "El ayuntamiento debe entenderse con los negocios urbanos si quiere una ciudad viva", y así de claro lo asegura.

"Antes no pasaba porque el ciudadano salía, compraba, y se volvía a casa, pero eso ahora ha cambiado, y para que en las ciudades haya vida, la gente debe salir", señala.

Sobre cómo poder llegar a un entendimiento entre las instituciones y las empresas locales, destaca la puesta en marcha de medidas como la adecuación de zonas verdes, ofrecer actividades, en definitiva, plantear escenarios para que la gente salga a comprar y la ciudad se mantenga viva.

Respecto al panorama futuro que se plantea actualmente, Gorospe alerta de que las ciudades se irán vaciando, habrá menos negocios y la convivencia urbana dependerá de cómo vaya la ciudad. "Hay que cuidar a los negocios locales, son vitales", sentencia.