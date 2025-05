CCOO denuncia que Losán lleva dos meses y medio sin pagar a sus trabajadores en Soria y Zamora

La plantilla de la empresa Losán en Soria y Villabrázaro (Zamora) vive desde hace dos meses y medio una "situación dramática" al no haber cobrado las dos últimas nóminas y media, según denuncia Comisiones Obreras de Castilla y León.

Los 85 trabajadores que permanecen en la planta soriana arrastran este impago mientras esperan también la indemnización pactada en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE): de los 47 despedidos, sólo 24 han cobrado la primera fase y los nueve restantes no han recibido nada porque la empresa "no tiene liquidez".

Mientras, en la localidad zamorana de Villabrázaro, donde no se ha aplicado ningún ERE, la nómina de los 90 empleados lleva sin ingresar más de dos meses, según asegura CCOO CyL, que ya ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Óscar Ferrero, secretario de Negociación Colectiva de CCOO del Hábitat en Castilla y León, advierte que "es del todo intolerable e insoportable que solo un mes después de la firma del acuerdo del ERE, la empresa esté incumpliendo sus obligaciones" y denuncia que "los trabajadores y sus familias están sufriendo momentos de auténtica agonía y tragedia por la demora en los cobros".

Ferrero relata que la dirección de Losán llegó a proponer al comité de empresa deshacer el ERE para evitar los despidos pendientes y devolver a trabajar a quienes tenían ya su extinción contractual pactada, algo que el comité rechazó de inmediato.

El representante sindical explica que "la gente que no tiene ni para ir al puesto de trabajo porque no tiene gasolina", y otros que no pueden siquiera hacer frente a "lo más básico, que es pagar un alquiler".

Además, critica la disparidad de trato dentro del grupo industrial, asegurando que en otros territorios como Galicia y en Castilla‑La Mancha "no hay problemas con las nóminas". Por lo que cree que se trata de "una tomadura de pelo" por parte de la empresa hacia los empleados de las fábricas de Castilla y León.

Ferrero anuncia que CCOO agotará todas las vías legales para "machacar a denuncias todo lo que tengamos que denunciar" y reclama la intervención de la Junta de Castilla y León para que "nos sentemos para solucionar la situación de esta gente que va a la tercera nómina pendiente".

Finalmente, alerta de la deslocalización parcial de la producción: los discos de melamina que se fabricaban en Soria ahora se envían a Cuenca para su acabado, lo que considera un "engaño continuo" que agrava la inestabilidad laboral y económica de 175 familias en Castilla y León.