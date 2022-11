Veganzones defiende el recorte a sindicatos y patronal: "Hemos venido a crear empleo"

El consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones, ha defendido hoy en Palencia el recorte que se hizo finalmente efectivo en los presupuestos del Gobierno autonómico para 2023 y que prevén 20,3 millones de euros menos para las cuentas de sindicatos y patronal.

Lo ha hecho durante la clausura de tres Programas Mixtos de Formación y Empleo que impulsa la Junta de Castilla y León a través del Servicio Público de Empleo (Ecyl) celebrados en Palencia orientados a mejorar la empleabilidad de 33 personas y que han beneficiado en formación y empleo a 142 personas en lo que va de año con una partida de 2,3 millones de euros para esta provincia.

Veganzones ha añadido, además, que el recorte a los agentes sociales responde a que "hemos venido a crear empleo y no a sufragar organizaciones que no aportan valor añadido" a las políticas laborales, según recoge Ical. No en vano, el consejero se ha marcado como objetivo que la tasa de paro de Castilla y León caiga hasta una horquilla del 3 y el 5% para el verano de 2023 a pesar de que la economía regional entrará en recesión a finales de año.

Veganzones ha insistido en que ese recorte aplicado a los agentes sociales era un "gasto superfluo e innecesario" cuyo importe considera más acertado destinarlo directamente a los beneficiarios de esas políticas de empleo, tal y como explicó en su día a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León.

Un compromiso que, pese al revuelo que originó en su día, finalmente se adoptó por parte del Ejecutivo autonómico y a pesar de que los agentes sociales mantuvieron hasta el último momento la esperanza de que el presidente de la Junta no aceptara esta medida de Vox.

"Siempre se cumplirá la ley con todo aquello que corresponde", ha añadido el consejero de Industria, Comercio y Empleo, de manera que las subvenciones que estaban comprometidas del año anterior a través de la prórroga presupuestaria, sí se mantendrán a los sindicatos.

En opinión de Veganzones, el recorte de estos 20,3 millones de euros que se destinarán a políticas activas de empleo, "son el camino que puede ayudar a superar" la situación actual para los trabajadores y desempleados más castigados por la crisis económica.

El titular de Industria no dejó pasar la ocasión para criticar, además, la polémica decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha decidido eliminar el delito de sedición que ponía contra las cuerdas a sus socios independentistas tras el golpe de Estado que dieron en Cataluña en 2017. "Nosotros estamos centrados en la política y economía real y en favorecer los intereses de Castilla y León", ha concluido.

