Castilla y León, al borde de la estanflación, no se recuperará económicamente hasta 2025

Castilla y León roza ya la estanflación y no recuperará los niveles prepandemia hasta finales de 2024 o incluso hasta el primer trimestre de 2025, según los datos hechos públicos hoy por el Ecova (Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora).

Unos datos que son consecuencia, sobre todo, de la elevada inflación, que se prevé supere los dos dígitos de nuevo en junio, como ya ocurrió en el mes de marzo y registrar un 9,9% en mayo.

Las previsiones que maneja el Ecova en este aspecto es que la inflación continúe muy alta a finales de este ejercicio, aproximándose al 7,6% aún. Un indicador que "es estructural, no coyuntural, y que está obligando al ciudadano a gastar sus ahorros durante el confinamiento" pero con una caída del consumo, que es el motor de la economía.

En este sentido, se prevé un efecto rebote durante las vacaciones de verano, "pero a partir de septiembre volveremos a ver una caída del consumo".

Así, el presidente decano del Ecova, Juan Carlos de Margarida, ha manifestado hoy su "preocupación" por unas perspectivas económicas que continúan a la baja, fuertemente marcadas por la tensión inflacionista y con la previsión de que el BCE vuelva a subir los tipos de interés en medio punto en septiembre.

Las principales amenazas que ponen en riesgo la recuperación económica en Castilla y León son la subida de los tipos de interés anunciada por el BCE, el aumento de la deuda y una "guerra en Ucrania que no tiene visos de terminar a corto plazo", con presiones inflacionistas provocadas por las alteraciones en las cadenas de suministro.

De Margarida advierte de que "las sanciones económicas llevadas a cabo internacionalmente contra Rusia están teniendo un efecto dominó en el resto, con una inflación que durará todo una cada vez más probable estanflación" que podría ser una realidad una vez finalizado el repunte previsto durante la etapa de verano.

"La deuda que tenemos ahora, si suben los tipos de interés, empezará a tener un coste financiero importante también en la Comunidad. España es el país de la UE con mayor prima de riesgo, por lo que eso dispara las alarmas", ha asegurado.

Subir impuestos, pero no todos

Este escenario estará marcado por un encarecimiento de la financiación que obligará a "subir impuestos, pero que afectará de nuevo al poder adquisitivo de las familias y a las pymes, por lo que se prevé cierre de empresas que estarán en pérdidas", indica.

Además, existen "dudas razonables" de hasta dónde llegará el endurecimiento de las políticas monetarias del BCE, es decir, cuánto más subirán los tipos de interés. En este sentido, De Margarida recuerda que, además de ese encarecimiento de los préstamos, "la inflación subyacente, situada en torno al 5%, es la que de verdad está haciendo mella en empresas y familias".

Una inflación que "seguirá siendo alta durante todo 2023 marcada por la tensión energética que golpeará también a Alemania, que ya tiene un PIB cercano a cero y que es el motor de la economía europea, por lo que cada vez es más probable que entremos en estanflación al terminar el verano", sostiene el presidente decano del Ecova.

Moderación salarial y pacto de rentas

El control de la estanflación necesita "moderación salarial", sin perder de vista que los trabajadores ya han perdido mucho poder adquisitivo y que son precisamente los consumidores "el motor de la economía", recuerda.

De Margarida señala al Gobierno nacional por su falta de acción frente a unas previsiones económicas frente las cuales no existen medidas concretas. "Tan sólo se ha aprobado la Reforma Laboral, casi por casualidad y la Ley de Cambio Climático. Pero lo que se necesita es abordar la Ley del Plan de Pensiones, el régimen de cotización de los autónomos y un pacto de rentas que sigue sin llegar", lamenta.

Para poder hacer frente a este escenario, De Margarida considera que hay que "incrementar el IVA pero aplicar rebajas fiscales en el IRPF y ayudar a las rentas más bajas y a las empresas con alto endeudamiento o con una fuerte dependencia energética".

Además, el presidente decano del Ecova considera un error "indexar las pensiones a la subida del IPC" como propone el Gobierno central, que sin embargo no plantea en ningún caso "reducir el gasto público y ajustar los presupuestos a la realidad de hoy, eliminando burocracias para la creación de pymes y calculando el impacto de los fondos Next Generation en la economía real, que no se está haciendo".

Además, De Margarida asegura que "no se sabe siquiera si han llegado en realidad estas ayudas europeas", que debían recuperar y transformar la economía, pero que "fueron calculados en un escenario donde no existía estos niveles de inflación ni se había producido aún la invasión de Rusia en Ucrania", por lo que los cálculos no se adecuan a la realidad.

Ante todas estas amenazas, "las previsiones para Castilla y León son que el PIB en 2022 estará entre un 2,2 y 2,8% (1,5% menos de lo previsto en el trimestre anterior) y en 2023 entre el 1,8 y 2%, mientras que la deuda pública de la Comunidad se sitúa entre el 21% y el 23%".

Por último, el decano del Ecova recordó la importancia de "replantear la PAC para que Castilla y León sea de nuevo el granero de Europa", dado que la guerra en Ucrania hace prever una importante crisis alimentaria.

