El presidente de Iberaval apuesta por mantener el Diálogo Social pero también por “racionalizar el gasto público”

El presidente de Iberaval, César Pontvianne, defiende que todos los empresarios quieren que exista Diálogo Social en Castilla y León, “se debe mantener”, pero agrega que el ciudadano “también pide una racionalización del gasto público y saber qué se hace con el dinero de todos”.

Pontvianne analiza así en los Desayunos de Ical, el polémico recorte de fondos anunciado por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, a los agentes económicos y sociales.

El alto ejecutivo insiste en que los partidos tienen que hablar con los agentes sociales, una vía de diálogo que se debe mantener, pero también reconoce que los ciudadanos tiene que “saber qué se hace con el dinero público”.

“El Diálogo Social debe existir pero debemos racionalizar muchísimo más todo el gasto público, y mucho más en puertas de una posible recesión, espero equivocarme”, indica.

Una agenda económica para Castilla y León

“Poca economía y mucho ruido”. El presidente de Iberaval, César Pontvianne, echa de menos una “agenda económica” en Castilla y León, que ponga a trabajar a todo el Gobierno regional al “unísono” en la atracción de inversiones para la Comunidad, dinamizando sus instrumento de captación y promoción empresarial, con más cercanía e interlocución con el tejido productivo.

Lo afirma de forma categórica como empresario en Los Desayunos de Ical, porque advierte de que desde la Sociedad de Garantía Recíproca que dirige “no hay ninguna queja”, porque “la interlocución” y el trabajo con el Ejecutivo de coalición actual, al igual que con el anterior, “es constante”. “Mantenemos una grandísima relación e interlocución, hemos puesto en marcha líneas con un éxito brutal y seguiremos lanzando otras nuevas con ellos si es necesario”, apostilló.

César Pontvianne señala a Madrid y a su presidenta Isabel Díaz Ayuso, y al trabajo de Juanma Moreno en Andalucía, donde “están continuamente cercanos a la empresa, pero veo a veces al Gobierno de Castilla y León un poco lejano”. Con todo, quiere alejar la polémica de su reclamación al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco y enmarca sus palabras en “una impresión desde la tercera fila del anfiteatro porque con Iberaval, la interlocución es muy cercana”.

El presidente de Iberaval entiende que “hace falta dinamizar los instrumentos que tenemos de captación y promoción de inversiones” y aunque han tenido, a su juicio, “mucha actividad durante los últimos años, deben dar un pasito más”. “Hay inversiones importantes que se nos han escapado y debemos ir buscar”, sentenció, para argumentar que la única forma de fijar población es crear empleo y eso pasa porque haya empresas que lo generen. “Tenemos que buscar esas empresas”, indica a Ical, y asegura que existen en la propia Comunidad, como se refleja en que una de cada cuatro operaciones que acomete la SGR es ya de inversión y “cada vez hay más”. “Debemos ir a buscar esa inversión”, resume.

César Pontvianne considera también que la estructura actual de la Junta es suficiente para poder alcanzar ese reto y muestra su convencimiento de que “hay gente que lo hace” pero asevera: “Creo que debería ser más una unidad de Gobierno, nuestra misión es esta, deberían actuar más como unidad y menos como individuos”.

Con todo, reconoce el esfuerzo del Ejecutivo autonómico con el plan anticrisis y ensalza el programa de crecimiento empresarial, aunque indica que “habrá que ver su ejecución, que es lo importante”. “Las crisis son los momentos en los que se demuestra la gestión”, enfatiza.

Asimismo, considera que la política de la Junta de rebajar impuestos es la “acertada” e insiste en que “no podemos quedarnos en anuncios, hay que hacerlo y potenciar la actividad”. “Debe haber una interlocución directa, estar más encima y atraer inversiones”, asevera de nuevo.

César Pontvianne recuerda que las tres autonomías con elecciones donde ha ganado el PP o se prevé que lo haga, Castilla y León, Madrid y Andalucía, han propuesto bajar impuestos, para facilitar la actividad económica, y defiende que “es lo que funciona”.

El alto ejecutivo analizó la situación económico y puso de relieve el alto grado de “incertidumbre” que reina y advierte de que el BCE va a actuar subiendo los tipos y “siempre que hay que parar la inflación, históricamente no ha habido ningún momento en que no se haya hecho sin dolor, va a haber una recesión. No tengo dudas históricamente”.

La situación, advierte, es “muy complicada”, como se ha visto en las bolsas, y se arrastra desde antes de la guerra de Ucrania, desde el último trimestre del año, con los problemas de materias primas, y los cortes del suministro y la inflación, lo que “arrastrará mucho a las economías”.

En cuanto a Castilla y León, manifestó que es preciso diferenciar entre crecimiento y efecto rebote, porque la situación de partida normal debería ser la de 2019, y con la evolución actual se está halando de sostener los datos para ver si se alcanzan las producciones prepandemia.

Con todo, defendió que “a grandes crisis, grandes oportunidades”, y puso sobre la mesa que Castilla y León tiene grandes oportunidades, que debería potenciar y trabajar más, como el sector agroalimentario, en un momento de escasez de materias primas. “Podemos ser un granero importante y generar valor transformando la materia prima”, planteó.

En este contexto, apeló a “apretarse el cinturón” en toda la cadena de valor de la empresa y deseó que “sea suficiente” para afrontar la situación, aunque todo dependerá de las decisiones de los bancos centrales. “Eso espero”, concluyó.

