CYL-HUB León abre sus puertas a la innovación y el emprendimiento tech los días 5 y 6 de mayo

El mercado laboral más inmediato será muy diferente al actual. La nueva era de la tecnología abre otras oportunidades de empleo a través del emprendimiento tecnológico y social. En Madrid y Barcelona lo saben bien. Ambas capitales disponen de sendos hub de emprendimiento que impulsan y conectan inversión público y privada con ideas disruptoras que generan riqueza y empleo.

Ahora le toca el turno a Castilla y León. CYL-HUB, (el hub internacional de innovación y emprendimiento tecnológico de la Comunidad) celebra su primer evento provincial en León durante los próximos 5 y 6 de mayo en la Universidad de esta capital y en el Palacio de Exposiciones, quienes forman parte de la organización de esta cita con el emprendimiento. Un proyecto que cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León a través de una partida de 1,3 millones de euros de los fondos Next Generation.

Además, la Diputación de León, la Subdelegación del Gobierno en León y el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de Castilla y León se unen al evento como institución colaboradora.

Una cita estructurada en dos jornadas dirigidas especialmente a jóvenes, startups, Pymes innovadoras, autónomas, mujeres emprendedoras, corporaciones, inversores y administraciones públicas con el apoyo del Ayuntamiento y la propia Universidad de León (ULE).

CYL-HUB está diseñado para dinamizar e impulsar la innovación y el emprendimiento tecnológico y social, apoyando a autónomos, startups y PYMEs innovadoras de Castilla y León, con el objetivo de promocionar y dar visibilidad al ecosistema leonés en la Comunidad y en el resto de España, conectándolo principalmente con corporaciones, inversores y medios de comunicación.

Las jornadas serán inauguradas por el alcalde del Ayuntamiento de León, José Antonio Diez; el rector de la ULE, Juan Francisco García; el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán; el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez; el presidente de CEL (Círculo Empresarial Leónes), Julio César Álvarez y el CEO de Startup Olé y director del proyecto CYL-HUB, Emilio Corchado.

El evento contará con grandes ponentes y expertos del ecosistema emprendedor e inversor como Rodrigo del Prado, Cofundador de BQ; Jesús González Nieto-Márquez, director Gerente de BME Growth; José Zudaire, director General de ASCRI; Mariano Andrés Martínez, Head of Strategic Watch de ADIF; Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE; Esteban Mayoral, subdirector del Centro de Innovación en Impulsa Visión de RTVE; Jesús Díez, coordinador de la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León; Lucio Fuertes Soto, Cofundador y CEO de LEASBA Consulting y presidente de Aletic; Laura Martín, directora de Comunicación de Ayúdame3D; Maysoun Douas, Fundadora de Startup Commission; Ricardo González, EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León); Carlos Capataz, director nacional de servicios tecnológicos en Cruz Roja; Esther Molina, Cofundadora de Wildcom; Álvaro Portellano, Head of Iberdrola Venture Builder; Erika Escola, directora de Capital Energy Quantum; Raúl Santa Eufemia, Secretario de acción sindical y coordinador del diálogo social y del área externa de UGTCYL; Guillermo Ruiz, director OCI Developer Evangelism en Oracle o Sergio García, director de Creación de Empresas de Enagás Emprende.

Fomento del talento

El evento del día 5 de mayo estará repleto de actividades dirigidas al fomento del talento y la cultura emprendedora, y todas ellas se desarrollarán en el campus universitario de la Universidad de León. Una de las principales actividades de la jornada será una charla inspiracional por parte de Rodrigo del Prado, Cofundador de la empresa BQ, quien será entrevistado por el periodista y presentador de RTVE, Juanma Romero.

Además, la agenda del evento contará con un completo programa de actividades como un Hackathon organizado por la empresa Roams, el cual tiene por objetivo identificar talento y generar empleo. Además, la jornada contará con un taller para niños por parte de Genyus School, quienes organizarán actividades dirigidas a los más pequeños con el fin de impulsar el emprendimiento desde la base y el desarrollo de habilidades sociales mediante juegos y dinámicas.

En el evento habrá mesas redondas que abordarán diferentes temáticas como la cultura emprendedora, el papel de las jóvenes emprendedoras, la mujer emprendedora e inversora, la compra pública de innovación o el empleo e igualdad de género, y todas ellas estarán compuestas por grandes ponentes como por ejemplo, Pedro Carrillo, CEO de Genyus School, Alberto Martín, Promotor de Ágora Digital Hub, Tania F. Navarro, COO & Impulsora de mentalidad emprendedora en Genyus School, Carmen Verdejo, responsable del Área de I+D+i del ICE o David Abril, presidente de AJE León.

Por otra parte, Dani Pérez, Fundador TalentÁrea y Conexión Tierrina, presentará el nuevo proyecto Conexión Tierrina, una iniciativa para promover el retorno de profesionales a la provincia de León.

Por su parte, el periodista del ente público, Juanma Romero, impartirá una charla sobre cómo lograr mayor visibilidad en los medios a coste cero. Además, esta cita con el emprendimiento y el empleo tecnológico contará con diferentes sesiones de mentoring: una sobre los primeros pasos para emprender y que correrá a cargo de Félix López, director SEK Lab EdTech Accelerator; otra impartida por la Fundación ONCE y una tercera por SECOT.

La primera jornada del evento también tendrá dos masterclass para profundizar en cómo pasar de fase idea a startup, de la mano de Prudencio Herrero, director general de Foro de Consejeros; y en cómo crear una startup de éxito nacional partiendo de cero, por parte de Eduardo Delgado, CEO de Roams.

Respecto a las actividades del día 6 de mayo, se desarrollarán en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León y estarán dirigidas a profesionales del ecosistema emprendedor, donde habrá feria de startups, competición de pitch, rondas de negocios entre startups e inversores y mesas redondas relacionadas con los cinco ejes transversales del proyecto CYL-HUB, como son la creación de empleo, la transición ecológica, la cohesión social y territorial, la digitalización y la igualdad de género.

Además, una de las mesas redondas abordará la especialización de los sectores y tecnologías principales que definen el ecosistema emprendedor de León y estará moderada por la Junta de Castilla y León. Otra de las sesiones abordará el estado tanto actual como futuro del ecosistema leonés, contando con ponentes representantes de ILDEFE, ALETIC, CEL o la Universidad de León, entre otros.

La jornada del 6 de mayo contará con una mesa redonda centrada en la inversión que bajo el título 'Cómo ser un business angel y no morir en el intento' que estará dirigida por el business angel René de Jong y en la que participarán José María Baños, CEO de Letslaw; Yolanda Díaz, Socia Fundadora de Idea Be Hubs; Jaime Biel, Managing director en Faraday, y Karel Escobar, CEO de Back Fund.

Conscientes en CYL-HUB como son de la importancia de impulsar el emprendimiento de manera eficaz, la organización ha preparado para ese mismo día un espacio que bajo el nombre de 'En el sofá con Juanma Romero' estará enfocado a asesorar a emprendedores de forma totalmente gratuita sobre los asuntos más relevantes de la comunicación en este campo.

El programa se completa con un coloquio 'Fire Side Chat' en el que aportarán su know how profesionales como Jesús González Nieto-Márquez, director gerente BME Growth; Antonio Fernández, CEO de Biomar y Javier González; representante de Telice, y moderado por Juanma Romero, presentador de RTVE.

Las startups ganadoras del evento serán invitadas a asistir a Startup Olé Salamanca así como a ferias internacionales de emprendimiento tecnológico en alguna de las mejores ferias europeas, lo que les permitirá entrar en contacto con un gran número de inversores y corporaciones internacionales.

CYL-HUB León finalizará con un gran cocktail de networking donde todos los asistentes podrán conectar y buscar posibles sinergias y vías de colaboración.

El proyecto CYL-HUB pone a disposición de todos sus participantes una herramienta digital de networking que, tras haberse registrado, permite conectar a todos los participantes que tengan intereses comunes. Por ejemplo, conectando a startups con inversores o corporaciones con ofertas y demandas de empleo, además de ofrecer posibilidades de mentoring.

Todos los interesados, especialmente los autónomos, jóvenes, emprendedores, estudiantes, mujeres emprendedoras, ámbito rural, startups y pymes de Castilla y León pueden asistir de forma presencial a este evento en León registrándose aquí, o seguirlo a través de streaming de forma totalmente gratuita a través de este enlace.

Sigue los temas que te interesan