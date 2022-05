El esmoquin, la sangre del Zamora o los músculos del Palencia: el diseñador que revolucionó el fútbol

En 2014 la Cultural y Deportiva Leonesa sorprendió al mundo en su 90 aniversario con la equipación más elegante de la historia. Ni más ni menos que un esmoquin. Luego llegó el C.D. Palencia, el primer club del mundo en rasgarse la piel. El Astorga se convirtió poco después en la increíble masa verde. Por último, fue el turno del Zamora CF y sangre, sudor y lágrimas. Cuatro equipaciones que han revolucionado al mundo del fútbol y han recorrido todo el globo terráqueo llamando la atención de los aficionados allá por donde pasaban.

Pero... ¿Quién está detrás de estas camisetas? Su ideólogo es Juan Francisco Martín, un segoviano afincado en León que ha estado ligado toda su vida al deporte de la pelota y los medios de comunicación. Su pasión por el deporte rey le ha hecho estar vinculado a los clubes de las ciudades donde ha estado y eso le llevó a la primera parada de esta historia que revolucionó las equipaciones de los equipos de fútbol.

"Cuando aparece la necesidad se agudiza el ingenio"

Corría el año 2014 y la Cultural se encontraba en un momento crítico. Una situación insostenible con una deuda de 6 millones de euros que hacían poco viable la continuidad del club. "Todo comienza por la necesidad", explica Juan Francisco a este periódico. Y es que cuando el peligro se ve en el horizonte "se agudiza el ingenio".

Juan Francisco con el esmoquin de la Cultural.

El director general del club, Felipe Llamazares, y un "buen amigo" de Juan Francisco, acudió hasta el segoviano para pedirle ayuda ante la situación tan crítica que se estaba viviendo. "Era terrible ver a gente de León tan preparados y que trabajaban mucho y que casi nada tuviera éxito. El club estaba desvinculado de la sociedad, se había generado una distancia entre los éxitos deportivos y los aficionados. Estaba casi abocado a la desaparición", recuerda.

Sin embargo, a veces la bombilla se enciende y da con la idea perfecta. Fue entonces cuando el grupo de Whatsapp de aquella directiva recibió un mensaje de Juan Francisco. El club iba a cumplir 90 años de historia e iba a salir a jugar su aniversario siendo el equipo "más elegante del mundo". Ahí es cuando nació el esmoquin. "Cuando mandé el mensaje todo fueron risas, cachondeo, incredulidad… pero yo me lo tomé en serio. Hablé con la marca que nos vestía y a partir de ahí me hicieron un diseño que no me gustaba, que era muy feo, pero corregimos cuatro cosas y al final no se trataba de hacer uno bonito, sino hacer el efecto y lo conseguimos", explica.

"Si somos capaces de hacerlo todo el mundo se va a girar hacia nosotros"

Convencido de su idea, Juan Francisco quiso dejar claro su creencia por escrito. "Tengo hasta un correo y un Whatsapp donde les digo que si éramos capaces de hacer esto todo el mundo del fútbol se iba a girar hacia a nosotros", asegura.

Y es que la historia es por casi todos conocida y cumplió la predicción de Juan Francisco. La Cultural y Deportiva Leonesa dio la vuelta al mundo entero y se convirtió así en el equipo "más elegante" del fútbol. "El día que se presentó llegó la noche y fue una avalancha de llamadas telefónicas, hicimos entrevistas a más 100 países del mundo", explica.

La plantilla del C.D. Zamora posa con la equipación de 'sangre, sudor y lagrimas'

Luego vinieron las ya mencionadas equipaciones del C.D Palencia, "el primer equipo que se rasga la piel", el "increíble" Astorga y el Zamora CF y su equipación "sangre, sudor y lágrimas". Tres trajes de juego que vinculados siempre "a los sentimientos y a las emociones" pusieron a los clubes en el foco de los aficionados de todo el globo terráqueo.

Ahora bien, hacer algo tan rompedor es, a su vez, arriesgado. Sin embargo, para Juan Francisco "no hay que tener miedo". "Si una persona tras un accidente de tráfico llega urgencias, tiene la pierna rota y viene sangrando lo primero que haces es tapar la hemorragia, da igual si la pierna está rota o no, hay que taparla ¿Qué sucedía en estos proyectos? Los clubes se estaban desangrando, por lo tanto, lo que había que hacer era tapar la hemorragia", asevera el segoviano.

"Miedo a que sea rechazada no, pero hay que saber que existe gente a la que no le va a gustar, ahora bien, al final tienes que tomar una decisión y a partir de ese momento es indudable que la Cultural, por ejemplo, empezó a hablar en el mundo del fútbol no por las deudas, sino por su atrevimiento a hacer cosas", insiste.

"La más vendida de la historia"

Juan Francisco es un fiel defensor del atrevimiento a través de las emociones y lo sentimientos, un defensor de sus diseños que cuentan la historia del club. "Hay una camiseta del Real Madrid que si me dejaran hacerla sería la más vendida de la historia", señala seguro de sí mismo.

Y es que la historia de Juan Francisco no acaba aquí, porque su mente sigue funcionando para sacar a relucir la historia de los clubes a través de equipaciones que emocionen y transmitan más allá de los colores, las formas o el escudo. "La equipación que más ilusión y más me gusta es la que todavía me queda por hacer. Tengo una camiseta en la cabeza que quiero hacer y que creo que es la más potente. Todas han tenido un espacio muy importante. Cada una de ellas tiene un significado especial porque sé que en el aquel momento le pusimos muchísima ilusión", finaliza.

El esmoquin de la Cultural, la sangre, sudor y lágrimas del Zamora, los músculos del Palencia y el increíble Astorga apostaron por innovar sin miedo al qué dirán y contaron una historia a través de sus camisetas que traspasó las fronteras de Castilla y León, España y Europa. Todas ellas unidas bajo la batuta del diseñador que revolucionó el fútbol, Juan Francisco Martín.

