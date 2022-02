CYL-HUB ya conecta empresas e inversores con las oportunidades disruptoras de Castilla y León

Ambiente de expectación y ganas de emprender cuanto antes entre las decenas de jóvenes que han acudido hoy a la presentación del que ya es el primer nexo de operaciones de startups de Castilla y León, que cuenta con el apoyo de 1,3 millones de euros por parte del Ejecutivo regional.

CYL-HUB ha arrancado hoy en Valladolid con la presencia de destacados unicornios del sector, business angels y empresas público y privadas, algunas de ellas de capital riesgo, que celebran que exista un Hub de emprendimiento ya no sólo en Madrid y en Barcelona sino, también, en Castilla y León.

Emilio Corchado, director de CYL-HUB, ha sido el encargado en dar la bienvenida a los asistentes, a quienes ha recordado que el objetivo es atraer talento, permitir que se quede en Castilla y León y llevar esas startup emergentes también a Latinoamérica así como a las mejores ferias internacionales del mundo, como las de Helsinki o Lisboa.

Emilio Corchado, director de CYL-HUB NCYL

Una plataforma digital que pondrá en valor las ideas con recorrido y potencial vinculadas a la tecnología y la innovación "sin dejar a nadie atrás", con el foco puesto en "acelerar la recuperación económica de Castilla y León", a través de un ecosistema disruptivo que sea palanca de la transformación de la sociedad.

Vincent Rosso, el ejemplo del éxito

Cofundador de BlaBlaCar y CEO de Consentio, el francés Vicent Rosso ha sido uno de los protagonistas de la presentación de CYL-HUB hoy en Valladolid.

En un auditorio lleno de gente joven con ideas queriendo saber cómo ponerlas en marcha a través de la digitalización, Rosso ha explicado cómo sus principios en aquel BlaBlaCar no le permitían tener ni siquiera una nómina, pero acabó convirtiéndose en un unicornio de las startup.

Vincent Rosso y De Jong en un momento de su ponencia como unicornios de startups Mikel Antúnez

Unos comienzos sin apenas presupuesto que han dado lugar hoy a una empresa con 100 millones de usuarios y está presente en 21 países. Pero como los inicios son siempre complicados, Rosso insiste: "Si no puedes aumentar tu presupuesto, aumenta tu creatividad".

El CEO de Consentia decidió dejar el negocio de BlaBlaCar tras seis años al frente de esta startup, para dedicar más tiempo a su familia, "gracias a un buen cheque que me permitió poder hacerlo", además de que "había llegado alguien que podía hacerlo mejor".

Tras este episodio en su vida, decidió apostar por convertirse en business angel: un inversor que busca proyectos emprendedores atractivos y disruptores con los que aprender e invertir.

Inversión público-privada como motor de arranque

José Zudaire, director general de ASCRI, cree que hay motivos para el "optimismo" porque 2021 cerró el año pasado en España con más de 7.500 millones de operaciones de e-market. Pero para acelerar este mercado "es necesario simplificar procesos y avanzar en digitalización", ha añadido.

"El inversor público es el inversor-ancla, es el que atrae a todos los demás para que el emprendedor, que no nace, se haga", ha asegurado Zudaire.

"El teletrabajo ofrece unas oportunidades increíbles ahora mismo para atraer inversión extranjera. El 70% de la inversión viene de fuera y tenemos una Ley de Startups que nos pone al nivel de los países de nuestro entorno", ha manifestado.

Sergio García, gerente de Venture Building de ENAGAS (i), Pilar Carrato, directora económica y financiera de CDTI y José Zudaire, director general de ASCRI Mikel Antúnez

Pilar Carrato, directora económica y Financiera de CDTI: "Nuestro interés es apoyar los emprendimientos de base tecnológica porque es la base para que crezca no sólo la empresa ni por sus beneficios, sino por el que supone para toda la sociedad en su conjunto".

"Una de las cosas que hace el CDTI es comprar precomercialmente el prototipo de una startup para testarla, lo cual es una forma muy importante de financiación también".

Carrato considera "fundamental la colaboración público-privada. Si la inversión privada no entra en juego, esas empresas no saldrían adelante o no alcanzarían todo su potencial".

Por eso "acompañamos al inversor privado cuando no tiene suficiente músculo", para que la dinamización de esa pyme sea mayor.

Sergio García, gerente de Venture Building de ENAGAS: "Hemos montado un vehículo corporativo en inversión en startups y lo que ofrecemos hoy aquí son facilidades a estos emprendedores para que puedan poner en marcha su negocio".

"Para nosotros es fundamental detectar el talento temprano de esas pequeñas ideas que salen de las Universidades, que nos permiten poner el foco en esas ideas, apoyarlas y que ese talento se desarrolle", comenta García.

En este sentido, una de las cuestiones que ha salido a la palestra en esta presentación ha sido la "importancia de que Castilla y León mantenga la actual política favorable de fiscalidad" que facilite atraer inversiones.

Esteban Mayoral, subdirector de IMPULSA-RTVE, la aceleradora de startups audiovisuales del ente público, quiso dar un paso más allá en este sentido y recordar que España "necesita un pacto de Estado para que las iniciativas y los marcos de ejecución sean a largo plazo y puedan desarrollarse", evitando duplicidades dentro de la Administración, que generan confusión y complica la puesta en marcha de las empresas.

Empresas que buscan invertir en talento para ser más competitivas

Javier Villacampa, director corporativo de Innovación de Grupo Antolin, tras una breve descripción de la que es hoy una multinacional líder en el sector de la automoción, puso el foco en trasladar la idea de que las empresas necesitan de ese talento de hoy que permitirá a las empresas adaptarse a los mercados de mañana.

Por este motivo, el director corporativo de Innovación de Grupo Antolin, con más de 25.000 trabajadores y presente en 150 países, tendió la mano a los asistentes a este acto afirmando que esta empresa "está abierta a charlar con todos esos jóvenes con ideas que nos van a permitir ser mejores y que van a transformar la realidad no sólo de la sociedad sino también de las empresas".

Javier Villacampa, director corporativo de Innovación de Grupo Antolin NCYL

"Dinero es lo que sobra en el mundo. Lo que hace falta es que una idea pueda aterrizar en negocio y Grupo Antolin puede aportar a las startups que esas ideas se conviertan en una realidad", ha asegurado.

Andrés Hernando, CEO de Hiperbaric

"Nuestra empresa nace en 1999 y ya es líder en tecnología HPP (procesado de alimentos por altas presiones para conservar la comida y la bebida que permite elevar su vida útil conservando las características del producto fresco) en España". Así comenzó su intervención Andrés Hernando, CEO de Hiperbaric, otra de las empresas que buscan talento para incorporar a su compañía.

Andrés Hernando, CEO de Hiperbaric NCYL

"Yo quiero aquí hablar de oportunidades, o de retos", explica Hernando. "Buscamos emprendedores que encuentren ejemplos de alimentos que no se podrían comercializar de otra forma que no sea a través de la tecnología".

Esta empresa tiene "las puertas abiertas para a través de nuestra tecnología, poner en marcha proyectos que sean viables y mejoren los procesos", expone Hernando.

Una empresa enfocada en procesos de alta tecnología que favorezcan la descarbonización que acaba de cerrar un importante acuerdo con Alemania para montar una hidrogenera para los autobuses sostenibles.

Son empresas fuertes, disruptivas e innovadoras. Pero el ecosistema de las soluciones digitales ha de ir de la mano de las nuevas necesidades que transforman los modelos productivos y de sociedad hoy en día.

Paco Hevia, director corporativo de Galletas Gullón

Él es el director corporativo de la empresa palentina Gullón. Una de las empresas más importantes del sector agroalimentario de España, nacida también en Castilla y León.

Paco Hevia considera que innovar en el sector agroalimentario es "fundamental", pero no sólo en el producto final sino, además, en "la forma de producir la galleta".

Paco Hevia, director corporativo de Galletas Gullón Mikel Antúnez

"Precisamente porque consumimos cantidades ingentes de harina, de azúcar y de gas para producir nuestros alimentos, estamos abiertos a conocer nuevas fórmulas disruptoras para ahorrar costes y mejorar procesos", ha afirmado Hevia.

"Queremos saber cómo llegar más y mejor al consumidor a través de esas ideas e iniciativas que ahora tienen un centro de operaciones en Castilla y León con CYL-HUB", ha añadido.

"Plantearlo desde la óptica de ganar-ganar, porque el talento que se transforma en ideas de mejora, acaban teniendo una repercusión positiva de la que nos beneficiamos todos", ha concluido.

La iniciativa de Emilio Corchado ha permitido poner la semilla de lo que debe ser el músculo de emprendimiento TECH en Castilla y León, que permita llegar a todos los jóvenes con ideas disruptivas, también en el medio rural, y que puede suponer un antes y un después en el desarrollo de un ecosistema básico para acelerar la transformación económica y de negocio en Castilla y León y que esta Comunidad sea polo de innovación internacional como lo son Madrid o Barcelona.

Ahora, los grandes players del sector tienen la palabra para invertir en pequeñas ideas de hoy que pueden transformar la realidad de mañana en una Comunidad donde los costes son menores y las oportunidades, a partir de hoy, mayores.

