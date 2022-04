La Plataforma del Transporte suspende “temporalmente” la huelga para “reorganizarse”

La Plataforma de Defensa del Sector del Transporte por Carretera acordó este sábado suspender temporalmente la huelga indefinida que inició el pasado 14 de marzo.

La decisión se adoptó mayoritariamente en una asamblea celebrada este sábado en una estación de servicio en San Fernando de Henares (Madrid), a la que asistieron varias decenas de transportistas de distintas comunidades autónomas, según informa ICAL.

El pasado 25 de marzo, la Asociación General de Transportistas de Castilla y León ya anunció que los profesionales de este sector abandonaban el paro al que se habían sumado tras la primera propuesta hecha por el Gobierno, pese al rechazo inicial de la CNTC (Comité Nacional del Transporte por Carretera) y de la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera.

El líder de la plataforma, Manuel Hernández, dijo en su intervención ante los presentes que esta suspensión temporal “tiene que ser un punto y seguido”, para “reorganizarnos” y en “un plazo muy corto de tiempo volver a reaccionar con mucha más organización y mucha más fuerza”.

“No voy a desconvocar nada. Este paro se convocó con unos objetivos y hasta que no se consigan, no voy a desconvocar nada. La sociedad tiene que saber que no nos han arreglado nada. Podemos dar una tregua, pero para nuestra reorganización”, agregó Hernández, quien dijo que van a iniciar en los próximos días conversaciones con otras organizaciones descontentas con las grandes patronales del sector que han llegado a acuerdos con el Gobierno en los últimos días.

El portavoz de los huelguistas advirtió de que a él no le va a “doblegar nadie” y “pueden decir de mí las mentiras que les dé la gana, no van a apagar este movimiento”.

"Darnos un tiempo"

Por su parte, José Fernández, presidente de la Unión Independiente de Transportistas Autónomos (Uita), una de las organizaciones que integran la plataforma, dijo a Servimedia que “vamos a suspender momentáneamente la huelga y darnos un tiempo”, pero la convocatoria sigue en pie, “porque todo está sin arreglar”.

La plataforma no precisa cuánto tiempo va a dar de margen al Gobierno para que atienda sus demandas, que hasta la fecha considera insatisfechas con las medidas por valor de más de 1.000 millones de euros que acordó el Gobierno el pasado 25 de marzo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), la más destacada de ellas la bonificación de 20 euros por litro de combustible que entró en vigor este viernes.

La plataforma exige sobre todo al Gobierno una medida normativa inmediata que impida trabajar por debajo de costes.

En los últimos días, el seguimiento de la huelga había venido cayendo de forma notable, que ahora abre un paréntesis veinte días después de su comienzo.

