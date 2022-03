¿Buscas trabajo? Estas son las ofertas de empleo disponibles en Castilla y León

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha publicado esta semana 156 ofertas de trabajo para las nueve provincias de la Comunidad. A continuación les indicamos todos los puestos disponibles:

Ofertas del ECYL

Director/a de residencia de mayores en Navatejera (León)

Jardinero/a en Navatejera (León)

Ayudante de camarero/a en Riaño (León)

Albañil caravistero en Valdefresno (León)

Esteticista en Valencia de Don Juan (León)

Electromecánico de Mantenimiento Industrial en Valencia de Don Juan (León)

Carpintero metálico en Villaobispo de las Regueras (León)

Panadero en Ampudia (Palencia)

Auxiliar de Enfermería en Herrera de Pisuerga (Palencia)

Docente de Panadería y Repostería en Palencia

Administrativo/a de gestión de comunidades, en Palencia

Ingeniero/a Técnico para empresa de ascensores en Palencia

Fisioterapeutas para residencias en Palencia

Auxiliar de enfermería para residencia de ancianos en Beleña (Salamanca)

Empleado polivalente nocturno para matadero en Guijuelo (Salamanca)

Ayudante de Cocina en Hinojosa de Duero (Salamanca)

Mecánico de mantenimiento industrial en El Espinar (Segovia)

Enfermera/o plaza fija en San Ildefonso (Segovia)

Enfermera/o educativa/o para centro público en Segovia

Mecánico de mantenimiento industrial en Valverde del Majano (Segovia)

Vendedor para zona de Almazán (Soria)

Masajista para hotel en El Burgo de Osma (Soria)

Fisioterapeuta para clínica en El Burgo de Osma (Soria)

Peones ganaderos de porcino en Cabanillas, Berlanga de Duero y Cubo de la Solana (Soria)

Cocinero-Asador en Matute de la Sierra (Soria)

Ingeniero/a Técnico Industrial en San Esteban de Gormaz (Soria)

Maquinista de miniretroexcavadora en Soria

Fisioterapeuta en Soria

Gerocultores/as en el ámbito de la provincia de Soria

2 Enfermeros/as para la Gerencia de Servicios Sociales en Soria

Médicos para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

Peón ganadero en Ventosilla de San Pedro (Soria)

Auxiliar de Geriatría para residencia de mayores en Campaspero (Valladolid)

Auxiliar de Geriatría para residencia en Canalejas de Peñafiel (Valladolid)

2 Auxiliares de Geriatría para residencia en Cogeces del Monte (Valladolid)

Auxiliar de Geriatría para Residencia en Mojados (Valladolid)

Auxiliares de Geriatría para Residencia en Pedrajas de San Esteban (Valladolid)

Técnico/a de mantenimiento para hotel en Valbuena de Duero (Valladolid)

10 Albañiles / Encofradores en varias localidades de Zamora

Ayudante de cocina y camarero/a en Benavente (Zamora)

Instalador de sistemas de seguridad (robo e incendio), en Benavente (Zamora)

Cocinero/a y Limpiador/a en Mombuey (Zamora)

Ingeniero Informático, Analista o Desarrollador para Villalazán (Zamora)

Técnico de Sistemas informáticos para Zamora

Docente de Seguridad Informática, en Zamora

Personal de mantenimiento de edificios en Zamora

Ofertas de Empleo Público

Bolsa de Fisioterapeuta en la Gerencia Regional de Salud (SACYL)

Bolsa de Gestor/a turístico, cultural y de patrimonio para Ayto de Arévalo (Ávila)

Bolsa de Dinamizador/a turístico y cultural para el Ayto de Arévalo (Ávila)

2 plazas y bolsa de Vaquero/a-Tractorista para la Diputación de Ávila

Bolsa de Operario/a de limpieza en Ayto. de Casavieja (Ávila)

Bolsa de Auxiliar de jardinería en Ayto. de Casavieja (Ávila)

Bolsa de Oficial de construcción en Ayto. de Casavieja (Ávila)

Bolsa de Peón de construcción en Ayto. de Casavieja (Ávila)

Socorrista para Ayto. de Las Navas del Marqués (Ávila)

Técnico/a de Turismo y comunicación en Ayto. de Las Navas del Marqués (Ávila)

Bolsa de Operario/a de instalaciones deportivas en Ayto. de Briviesca (Burgos)

Interinidad de Técnico/a Medio (Prevención de riesgos) en Diputación de Burgos

Interinidad de Técnico/a de Grado Medio en la Diputación de Burgos

1 y bolsa de Administrativo/a en Ayto. de Carrizo de la Ribera (León)

Interinidad de Técnico/a Facultativo en Servicio Territorial de Sanidad de León

Interinidad de Encargado/a de jardines para el Ayto de Ponferrada (León)

6 plazas de Pintor/a (Oficial de oficios) para el Ayto de Ponferrada (León)

1 y bolsa de Técnico/a de Gestión para Ayto. de Valencia de don Juan (León)

Operario/a de servicios múltiples para el Ayto de Aldeatejada (Salamanca)

Técnico/a Medio de Servicios Económicos para Ayto. de Salamanca

Administrativos/as para Diputación de Salamanca

Bolsa de empleo de Conductor/a de bibliobús para la Diputación de Salamanca

Bolsa de Coordinador/a de cultura para Ayto de Santa Marta de Tormes (Salamanca)

Archivero/a para Ayto. de Segovia

Oficial Fontanero/a-Calefactor/a para la Diputación de Segovia

Oficial Pintor/a para la Diputación de Segovia

2 plazas de Oficial de Albañilería para la Diputación de Segovia

Oficial Electricista y mantenimiento para la Diputación de Segovia

Bolsa de Ingeniería de vías provinciales en Diputación de Soria

Técnico de Análisis y Desarrollo de Negocio para ITACYL en Valladolid

Bolsa de Técnico/a de Informática para ITACYL en Valladolid

Bolsa de Técnico/a esp. de laboratorio en Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Valladolid)

Bolsa de empleo de Recepcionista para la Necrópolis de Valladolid

2 Interinidades de Administrativo/a en Ayto. de Zaratán (Valladolid)

1 plaza y bolsa de Técnico/a medio en informática para el Ayto de Toro (Zamora)

1 plaza y bolsa de Arquitecto/a Técnico para el Ayto de Zamora

Oposiciones, bolsas de empleo y pruebas de capacitación profesional en otras CC. AA.

Ofertas de Empleo en Europa

EURES: Información, Servicios y Ayudas económicas a la movilidad

Alemania: Sectores que más dependen de la inmigración

Proyecto para trabajar como educador/a infantil (Alemania)

Proyecto FP Dual en Construcción (Alemania)

Trabajadores para restauración de edificios (Alemania)

Graduados en Ingeniería (Dinamarca)

Industrial PhD candidate in autonomous earthmoving (Dinamarca)

Process Scientist and Process Engineers (Dinamarca)

Chefs (Finlandia)

Senior Carer - In Home Visits (Irlanda)

Vacancies in a Four Star Hotel (Irlanda)

Carpinteros y Montadores de Muebles (Noruega)

Maritime vacancies (Malta)

Pharmacists (Malta)

Chefs y Camareros (Noruega)

Peluqueros (Noruega)

Proceso de selección de chefs (Suecia)

Otras ofertas de Empleo

Asesor/a comercial en Ávila

Montador/a de lunas en Ávila

Ingeniero/a Técnico Agrícola en Cabezas de Alambre (Ávila)

Ayudante de cocina y limpieza en Navaluenga (Ávila)

3 Conductores/as tráiler para Burgos

2 Conductor/a recogedor/a para Burgos

Administrativo/a contable en Burgos

Asistente de dirección para Burgos

Delineante eléctrico para Burgos

Descontaminador/a mecánico/a de vehículos para Burgos

Especialista en relaciones internacionales para Burgos

Jefe/a de taller de maquinaria de obra pública para Burgos

Personal de limpieza para Burgos

Electricista para Aranda de Duero (Burgos)

5 Desarrolladores/as de Software Senior Full Stack para León

2 Vendedores/as para León

Camarero/a para León

Instalador/a calefacción y fontanería para León

2 Cocineros/as y 2 auxiliares de limpieza para Alija del Infantado (León)

Enfermero/a para residencia en Castrocalbón (León)

Jefe/a de tráfico para Onzonilla (León)

Oficial/a conductor/a con certificado de discapacidad para Onzonilla (León)

Administrativo/a de apoyo a técnicos/as de empleo para Palencia

Ingeniero/a gestión de medios para Palencia

Profesional de peluquería y estética canina/felina para Palencia

Ingeniero/a agrónomo para Villamartín de Campos (Palencia)

3 Profesores/as de seguridad vial para Salamanca

2 Técnicos/as de mantenimiento para Salamanca

Dependiente/a de comercio en Salamanca

Electromecánico/a de mantenimiento para Salamanca

Jefe/a de producción para Salamanca

Ingeniero/a Java Junior para Salamanca

5 Repartidores/as de paquetería para Segovia

Dependiente/a para Segovia

DUE en Segovia

Enfermero/a para Segovia

Vendedor/a para Segovia

68 Técnicos/as de soporte microinformático en Soria

Administrativo/a recepcionista en Soria

Ingeniero/a en electricidad para Soria

Responsable de administración y contabilidad para Soria

Vendedores/as para Soria

Administrativo/a de nóminas en Valladolid

Personal de limpieza con discapacidad para Valladolid

Vendedor/a para agencia inmobiliaria en Valladolid

Ingeniero/a junior en Boecillo (Valladolid)

Técnico/a o relaciones públicas de enoturismo para Castrillo de Duero (Valladolid)

4 Cajeros/as reponedores/s para Zamora

Enfermero/a para Zamora

20 Mozos/as de almacén para Benavente (Zamora)

3 Técnicos/as de mantenimiento para Benavente (Zamora)

5 Limpiadores/as industriales para Roales (Zamora)

