Anuncian dos líneas de rehabilitación y digitalización para que los fondos europeos lleguen al mundo local

La Junta de Castilla y León creará dos líneas de rehabilitación y urbanismo y digitalización de los servicios y edificios municipales, para lo que se constituirán dos grupos específicos, con el objetivo de que los fondos europeos lleguen al mundo local y sus entidades se conviertan en “gestores” y “capilaricen” la financiación en el territorio, según informa la agencia Ical.

Los consejeros de la Presidencia y de Economía y Hacienda en funciones, Ángel Ibáñez y Carlos Fernández Carriedo, presidieron hoy en Valladolid la Mesa de Coordinación con las Corporaciones Locales en un encuentro en el que participó la comisión de gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), así como altos cargos de los dos departamentos.

En ese sentido, Fernández Carriedo explicó que las corporaciones locales tienen que ser “protagonistas” en la ejecución de los fondos europeos, como ya lo son en el territorio de la Comunidad, para lo que se refuerza con esta Mesa su colaboración, ya que consideró que son esenciales para que lleguen los fondos a todos los lugares.

Asimismo, el consejero insistió en que la digitalización y la economía circular son dos de los objetivos del paquete Next Generation por lo que comprometió la creación de dos líneas, que tendrán unos grupos más específicos, con el objetivo de ser “más eficaces” e intercambiar información y reforzar la colaboración. Además, indicó que los ayuntamientos no tienen información “precisa” de las cantidades que le va a asignar el Gobierno y en el caso de los consistorios más pequeños no tienen estructuras de gestión.

Por ello, Fernández Carriedo planteó que a través de las convocatorias que lancen las diputaciones, la Junta o el Gobierno los fondos europeos se puedan canalizar hacia las corporaciones locales. También destacó que la FRMP cuenta con un grupo de trabajo al respecto. En síntesis, remarcó que el objetivo del Gobierno autonómico es que los fondos europeos lleguen sin necesidad de que las entidades locales tengan estructuras de gestión.

Además de la Mesa de Corporaciones Locales, Fernández Carriedo avanzó que “muy pronto” se celebrará la reunión de la científico-técnica, tras un “par” de encuentros de la referida a empresas, que abordó el impulso del vehículo eléctrico y los fondos del PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), así como la agroalimentación. También, la Junta ha fomentado la participación y la colaboración a través de la mesa del tercer sector, el diálogo social y la sanidad.

Por su parte, el titular de la Presidencia destacó que la Junta aborda la ejecución del programa de fondos europeos desde la “cercanía” con el mundo local, no solo por la llegada de recursos, sino también con la implicación directa, a través de la participación y colaboración.

De esta forma, Ángel Ibáñez subrayó el cauce de comunicación y de intercambio de información abierto para garantizar una participación “efectiva” de las corporaciones locales. Además, destacó que se establecen nuevas pautas para mejorar ese proceso a la hora de lanzar las convocatorias que afectan a los ayuntamientos de la Comunidad.

