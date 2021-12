El gerente del Ecyl anuncia su dimisión y UGT pide que los ceses no paralicen la actividad

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), José Antonio Bartolomé, que llegó en septiembre de la mano de la ya ex consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, ha anunciado esta misma mañana en su cuenta de Twitter que abandona el cargo por "romperse la lealtad, la confianza, el beneficio común y el servicio público" después del anuncio ayer del presidente de la Junta de Castilla y León, de convocar elecciones para el próximo 13 de febrero y de cesar a los cuatro consejeros de Ciudadanos que conformaban el Gobierno regional.

La confianza, la lealtad y el beneficio común deben regir la política y el servicio público. Ayer esto se rompió.

Hoy presentaré mi dimisión de @empleojcyl.

Gracias a @FranciscoIgea y a @carlotaamigo por su confianza y a todos los que habéis hecho posible esta etapa. — José A. Bartolomé (@bartolomecachon) December 21, 2021

Un anuncio que se produce horas después de no asistir Bartolomé a la Comisión Permanente del Consejo de Empleo con la UGT de Castilla y León, en la que tenían previsto abordar dos bases estatales relacionadas con los Fondos para la Recuperación, Transformación y Resiliencia relacionados con el empleo de colectivos vulnerables.

"El cambio de gobierno anunciado ayer por el presidente Alfonso Fernández Mañueco no puede suponer un parón en el trabajo diario ni debería verse afectada la población en este sentido", ha indicado Raúl Santa Eufemia, Secretario de Acción Sindical y Coordinación de Diálogo Social de UGT Castilla y León.

Uno de los técnicos del grupo del ECyL ha trasladado a todos los asistentes convocados a esta reunión (UGT, CCOO y CEOE), que el ya ex gerente del ECyL no se iba a presentar a la videoconferencia y, en consecuencia, no existiría quorum ya que su asistencia es obligada para poder aprobar cualquier convocatoria ante la ausencia de un vicepresidente que pueda sustituirlo.

Por todo ello, Santa Eufemia exige al gobierno en funciones que tomen una decisión porque, "necesitamos seguir trabajando y debemos saber qué va a ocurrir con la gerencia del ECyL cuanto antes".

