"Los trabajadores no van a pagar el pato de la subida desmesurada de precios"

CCOO y UGT iniciaron hoy los primeros movimientos de protesta para que la patronal desbloquee la negociación colectiva y suba los salarios, y que el Gobierno cierre ya la derogación de la reforma laboral. Delegados de ambas organización se concentraron en la Plaza de Fuente Dorada de Valladolid, una protesta que también se repitió en Madrid y Valencia, para dar un primer toque de atención a empresarios y políticos que derivará en un "conflicto generalizado" para que "no pierdan los de siempre, los trabajadores". A este respecto, los representantes de los trabajadores afirmaron que "los trabajadores no van a pagar el pato y cargar con el incremento desmesurado de los precios".

El secretario confederal de Estudios y Formación Sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez, y el responsable confederal de Comunicación, Redes Sociales y Agenda Digital de UGT, Salvador Duarte, se desplazaron hasta la capital del Pisuerga para participar en la movilización, que contó con la presencia de los secretarios autonómicos de las centrales, Vicente Andrés y Faustino Temprano.

Carlos Gutiérrez recordó que en Castilla y León solo se han suscrito este año 35 de los 111 convenios pendientes de negociar y trasladó a los empresarios que "basta ya de bloquear la negociación colectiva y proponer congelaciones salariales". "Nuestros salarios no van a pagar el pato, no vamos a cargar con el incremento desmesurado de los precios. Deben abrir la negociación y subir los salarios", dijo.

Salvador Duarte resumió que "toca subir salarios" ya que no se han incrementado desde la grave crisis de 2012, en un contexto en el que el 70 por ciento de los convenios de Castilla y León está sin renovar. "Los convenios son la herramienta que tiene que dar lugar a la redistribución riqueza", razonó.

El responsable de UGT incidió en la necesidad de recuperar la negociación colectiva y el poder adquisitivo de los trabajadores, y precisó que el año pasado solo lograron pactar subidas medias por debajo de 1,5 por ciento, y hoy el IPC está disparado por encima del cinco por ciento,

En este contexto, sentenció que es imprescindible que se cierre la derogación de la reforma laboral ya, para reequilibrar las fuerzas en las mesas de negociación, y recuperar las cláusulas de revisión en los convenios, con el IPC para que "no perdamos los de siempre, los trabajadores".

En este sentido, Carlos Gutiérrez advirtió de que en la negociación del nuevo marco de relaciones laborales "los trabajadores deben salir ganando", a través del equilibrio del poder en la negociación, con la ultractividad y la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa.

Asimismo, exigió una nueva regulación de las subcontrataciones, para que no conlleven más precarización; y establecer un marco de contratación que contribuya a la estabilización en el empleo, porque con la temporalidad y rotación actuales es imposible, dijo, "construir una vida digna". "Estamos en tiempo de descuento y hay que acelerar las negociaciones".

Por último, advirtió que las protestas de hoy solo son "el principio de un conflicto que puede ser generalizado con las patronales si no empiezan a abrir la negociación colectiva y subir los salarios; y con el Gobierno si no salimos ganado".

Según Andrés y Temprano, salgan o no adelante, las cuentas de la Junta son "malas" para Castilla y León

Vicente Andrés y Faustino Temprano, coincidieron hoy en que los presupuestos elaborados por la Junta para 2022 son "malos" para Castilla y León, salgan o no adelante tras el encontronazo ayer de nuevo entre PP y Por Ávila.

"A ver qué nos depara la semana que viene", expuso Vicente Andrés, cuando se celebra el pleno de enmiendas parciales, porque, "si se aprueban, la situación es mala, y si no se aprueban, también". El responsable de CCOO explicó que las cuentas incluyen una partida de ingresos del Gobierno de 400 millones como un fondo COVID que no existe, y de aprobarse o se disparará el déficit o se recortarán servicios. "Mal si se aprueban porque son irreales", dijo, para aseverar que "mal" si no salen adelante porque "habría que prorrogar los de 2021".

Temprano ha criticado a la Junta por lanzar el debate sobre la reforma de las políticas activas en los medios cuando hay mesas de negociación

El secretario autonómico de UGT reprochó hoy a la Junta de Castilla y León que abra debates como el de modificación de las políticas activas de empleo a través de los medios y exigió que se pongan encima de las mesas de negociación del Diálogo Social, porque los sindicatos están "dispuestos a hablar de todo".

"Estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta siempre que sea beneficiosa para los ciudadanos", dijo a Ical, para lamentar que el Ejecutivo y, sobre todo, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, plantea "la mayoría de las cuestiones" a través de los medios, "sin darnos explicación alguna".

El dirigente sindical insistió en que "lo que hace falta es plantear los temas en la mesas del Diálogo Social" y que se haga un balance sobre el cumplimiento de los objetivos de las políticas de empleo de este año.

Asimismo, denunció que tendrían que estar ya negociados los planes de empleo para el año que viene para fijar las partidas presupuestarias y "no se ha hecho". Agregó que lo que debe hacer el Ejecutivo es poner dinero y presupuesto porque las partidas que llegan son de la UE y del Estado y "ellos no ponen absolutamente nada".

