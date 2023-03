Campeón de Europa de boxeo 44 años después: “Mis nietos por fin se lo van a creer”

Nunca es tarde si la dicha es buena, pero en este caso el tiempo se ha hecho mucho de esperar para Rodolfo Sánchez. Un boxeador de Miranda de Ebro que casi 45 años después va a recibir el cinturón de campeón de Europa en un combate que venció en 1979. Lo que ocurre es que ese día el cinturón no llegó desde Madrid y el tiempo fue pasando, y pasando, y nunca más se supo de este reconocimiento, bien por la burocracia, algún problema o cualquier otra razón, pero nunca llegó. Ahora, casi 45 años después, y gracias al esfuerzo del Miranda Boxing Club y de la Federación de Castilla y León de boxeo, a través de su presidenta Arantxa Lorenzo, por fin podrá ceñirse su galardón.

En su memoria, muy buena, se mantiene ese combate del 3 de junio de 1979, en Miranda de Ebro, cuando se proclamó campeón de Europa de los pesos superpluma al vencer al vallisoletano Carlos Hernández. “El combate fue normal, gané a los puntos, aunque mi rival fue muy duro”, evoca. Cuatro meses más tarde, el 6 de octubre en 1979, revalidó su título de campeón de Europa en Bilbao al vencer al francés Charles Jurietti. Sin embargo, el cinturón nunca llegó. En las fotos sí aparece uno, pero en este caso hay truco. Es el ganó su hermano Fernando, también boxeador y campeón europeo, pero en otra categoría. Por eso ahora Rodolfo cree que se hace “justicia”, aunque es consciente de que llega muchos años tarde, tal y como reconoce a El Español Noticias de Castilla y León. Lo reclamó en varias ocasiones, pero nunca le dieron una respuesta afirmativa.

Cuando lo tenga en sus manos tiene claro que será un momento “feliz” y lo primero que hará es dárselo a sus nietos. “Seguro que lo van a valorar y así ya se creerán que su abuelo fue campeón de Europa”, bromea el de Miranda de Ebro. De momento son pequeños y ninguno ha decidido tirar por el camino de los guantes, aunque al abuelo orgulloso le gustaría. “Aunque la abuela no piensa lo mismo”, matiza. Sánchez lamenta que su hijo haya apostado más por la bicicleta que por el ring.

"Es algo que es mío"

El reconocimiento será el próximo 11 de marzo en una velada boxística que se celebrará en el frontón del polideportivo de Anduva, en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, gracias al apoyo del Ayuntamiento mirandés y por iniciativa del Miranda Boxing Club. Y es que traer el cinturón no es gratis, la Federación europea ha impuesto un canon de 1.000 euros que será sufragado por los colaboradores de la iniciativa en especial por parte del Consistorio. Algo que Rodolfo agradece de corazón. “No hacía falta porque no me parece justo que se tenga que pagar por algo que es mío que gané con mi esfuerzo, pero se lo agradezco mucho porque aquí en Miranda se han preocupado mucho del tema”, asegura el campeón.

El palmarés de este mirandés es envidiable con 75 combates, la inmensa mayoría a ocho o más rounds, y uno en Italia a 15. De estos 75 combates sumó 52 victorias, ocho nulos y 15 derrotas, aunque ninguna por KO todas a los puntos. Además, disputó títulos de España del superpluma y el ligero, y europeos del pluma y superpluma.

El acto del 11 de marzo será posible por iniciativa del Miranda Boxing Club que lidera Jesús Rodríguez, el apoyo de Euskobox Boxeo, las gestiones del Comité de Boxeo Profesional, y el apoyo del Ayuntamiento de Miranda, que ha realizado “un gesto que acredita su compromiso con su ciudad y el deporte”, aseguran. Además, habrá una interesante velada que protagonizará Fran Mendoza con el cinturón que le acredita como campeón de Europa del superpluma, y otros seis combates más. “Se lo ha ganado y se lo ha merecido”, apunta Rodríguez, impulsor de la iniciativa. El precio de la entrada es de 12 euros en anticipada y en taquilla 15 euros.

