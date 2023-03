El ‘milagro’ de los empadronamientos de la España Vaciada: las argucias cuando cada voto es oro

En tiempos de elecciones, y Castilla y León ya se encuentra en ello, cada voto es oro. Lo saben en los grandes municipios, y lo saben aún mejor en los pequeños. En los meses previos a años electorales, son muchos los pueblos de la denominada España Vaciada que sufren un aumento de “electores, significativo y no justificado”, tal y como denuncia la Oficina del Censo Electoral. Este organismo dependiente del INE es el ‘chivato’ que se encarga de anunciar que hay algo anormal en los últimos registros. De esta manera, se informa al Ayuntamiento correspondiente para que informe de lo que está ocurriendo.

¿Por qué? Pues las razones pueden ser varias, aunque siempre suele estar el interés electoral primando. Partidos políticos que buscan ese último empujón, alcaldes que ven en nuevos censados a rivales, un aumento para poder llegar a posibles ayudas por número de habitantes... Es cierto que en algunas ocasiones, es por pura coincidencia, aunque a pocas semanas de las elecciones, las dudas son más que razonables.

Pues bien, a menos de tres meses para las elecciones municipales del 28 de mayo, el INE ya está haciendo su trabajo y ha informado de que en Castilla y León, a mes de marzo (ya que es variable y se actualiza cada mes), existen cerca de 50 municipios que están siendo mirados con lupa ante este incremento de censados. 26 son de la provincia de Burgos, 19 están en la de León, dos en Soria, tres en Palencia, otros dos en Segovia y uno más en Salamanca, siempre tomando como referencia las entidades locales menores.

[El INE detecta un incremento "no justificado" del censo electoral en 53 municipios de Castilla y León]

Así, en Burgos aparece en el listado Los Altos (con las entidades menores de Dobro, Escobados de Arriba y Villaescusa de Butrón); Arlanzón (Ages); Los Ausines (Cubillo del César); Los Barrios de Bureba (Barrio de Díaz Ruiz); Carazo; Cebrecos; Condado de Treviño (Aguillo y Añastro); Contreras; Estépar (Villagutiérrez); Fresneda de la Sierra Tirón; Lerma (Ruyales del Agua); Merindad del Río Ubierna (Villanueva Río Ubierna); Orbaneja Ríopico (Quintanilla-Ríopico); Padrones de Bureba; Tamarón; Valle de Navas (Melgosa); Valle de Santibáñez (Zumel); Valle de Sedano (Valdetejada); Valle de Tobalina (Montejo de Cebas y La Revilla de Herrán) y Villagalijo. En León aparecen Bembibre (Losada); Boca de Huérgano; Castrocontrigo; Crémenes; Gradefes; Prioro; Puente de Domingo Flórez; Sena de Luna; Toral de los Guzmanes; Valdelugueros; Valderrueda; y Villafranca del Bierzo. En cuanto a Soria, aparecen Estepa de San Juan y Nafría de Ucero; en Salamanca, Aldeavieja de Tormes; y en Segovia, Fuente del Olmo de Íscar.

Unos actos que son tan antiguos como la rueda y que resurgen con más o menos fuerza cada cuatro años. Justificaciones hay muchas. Antiguos vecinos que se han trasladado a la ciudad, pero que se empadronan a pocos meses de las elecciones para votar. En pueblos donde se aventura un resultado apretado, es el momento para que los alcaldes y opositores tiren de contactos para conseguir posibles votos. Son habituales las denuncias por la existencia de empadronados sin ninguna relación con el pueblo, y que suelen ser de nacionalidad extranjera pero comunitarios, que son los que tienen derecho de voto en las municipales.

Aunque es cierto que estos incrementos raros se suelen registrar lo más cerca posible del cierre del censo para las elecciones municipales, así la Oficina tiene menos margen de maniobra. Quien hizo la ley….

Fernando Ortega: "Me echan del censo para que no me presente como alcalde"

El Español Noticias de Castilla y León ha querido buscar un ejemplo concreto de estas situaciones. Y una de ellas se ha encontrado en Torre de los Molinos, una pequeña pedanía de Palencia, perteneciente al Ayuntamiento de Carrión de los Condes. Un modelo de la denominada España Vaciada que en invierno cuenta con cuatro personas, pero en verano recibe a los típicos veraneantes que dan vida. Uno de ellos es Fernando Ortega, profesor de profesión, y que denuncia que ha sido expulsado del padrón, junto a un grupo de 7 personas, por querer presentarse como alcalde con el Partido Popular pero como independiente. El Censo dio la voz de alarma de este aumento y el Ayuntamiento de Carrión de los Condes, de Ciudadanos con el voto del PSOE, decidió anularlos.

Fernando Ortega durante la jornada de la matanza en su pueblo

“En este caso la razón está clara, hemos sido expulsados porque no quieren que nos presentemos, prefieren no sumar ocho habitantes más al censo”, critica. Ortega lamenta que en este grupo hay estudiantes que se están formando fuera o trabajadores que también desempeñan su labor fuera de la localidad, pero “al final todos estamos en el pueblo” Por eso dice, "nos preocupa que esta medida se extienda a otros lugares porque está claro que da vergüenza que algunos partidos sustenten estas cosas". El palentino solo pide que “dejen crecer” a los pueblos y considera de injusta la medida. Ahora está dispuesto a ir a un Contencioso porque tiene claro que se van “a presentar”. Y lamenta que no les importe que “el pueblo se quede muerto” al perder financiación.

Empadronamientos exprés

Nieves Trigueros es la coordinadora de EV Palencia y afirma que está viviendo situaciones complejas con los empadronamientos. “Estamos viendo que hay gente que se quiere presentar para alcaldes pero que como son contrarios a los actuales no dudan en eliminarlos del censo”, afirma al recordar varios casos que están sucediendo en pueblos palentinos. “No es cuestión de empadronamiento es solo porque no les quitan”, insiste.

Una situación descubierta con sorpresa en las pasadas elecciones autonómicas y que llega hasta el punto de que no se anuncian los candidatos hasta última hora para que no puedan ser denunciados en el censo. “Por miedo a que nos quiten del padrón”, afirma, mientras reconoce que hay recelo “a que venga gente joven con otras ideas. Hay mucho jefe de mi patio todavía”. Trigueros afirma que ha llegado un momento en el que el juego les “asusta”.

Nieves Trigueros, de España Vaciada Palencia

Por último, también reconoce que ha visto alcaldes que han empadronado de forma exprés a inmigrantes para poder tener más votos. “No tienen apuros en decirte que sí, que los ha empadronado para subir censo, pero luego eliminan a otros. Es de locos”.

Otro caso parecido se dio también en Palencia, en 2021, cuando el alcalde de Espinosa de Villagonzalo dio de baja del padrón municipal a 44 personas que denunciaron la medida incidiendo en que tenían casa en el pueblo. Finalmente, se recurrió y ahora el Supremo no ha admitido el recurso del Ayuntamiento contra una sentencia del Contencioso a favor de un agricultor a quien se le denegó el alta.

500 empadronados pero sin servicios básicos

Más casos. El pasado mes de noviembre, el PSOE de Valdelugueros en León presentó presentó una demanda judicial contra el Ayuntamiento ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de León, tras identificar presuntos falsos empadronamientos en el municipio. «Desde los años noventa, se está inflando artificialmente el padrón municipal a pesar de que la población ha sufrido y sigue sufriendo un declive imparable», explican desde la Agrupación Socialista. "Somos el único ayuntamiento de la provincia que, a pesar de contar con más de 500 supuestos empadronados, carecemos de escuela y tan solo tenemos 150 cartillas sanitarias", expusieron.

La ley electoral otorga a la oficina del censo electoral este "control y revisión de oficio las altas y las bajas", aunque es el Ayuntamiento el que al final tiene que dcidir si esos nuevos empadronamientos están justificados o no. Fuera de los periodos electorales, la Oficina del Censo Electoral deberá publicar en la página web de la referida Oficina, en un apartado específico dedicado a este objeto, la relación de municipios o entidades locales menores que hubieren registrado un incremento de residentes significativo y no justificado que haya dado lugar a la comunicación a la Junta Electoral Central a que se refiere el artículo 30.c) de la LOREG.

Tras el comunicado del Censo Electoral, los ayuntamientos tienen un plazo de cinco días de que disponen los representantes de las candidaturas o formaciones políticas para impugnar el censo de una entidad local, la Oficina del Censo Electoral deberá proceder a publicar en los cinco primeros días de cada mes la relación de municipios o entidades locales menores que incurran en dicho supuesto con la referencia temporal que corresponda, por lo que el cómputo del plazo para la presentación de reclamaciones no podrá iniciarse antes del sexto día de cada mes. De ahí que sea un censo vivo. Las reclamaciones se presentarán directamente en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral correspondiente. En caso de no estar de acuerdo, los recursos contra las resoluciones en esta materia de las delegaciones de la Oficina del Censo Electoral se interpondrán ante el Juez de lo Contencioso-Administrativo. El disputado voto está en juego.



