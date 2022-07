Medalla de oro para un atleta vallisoletano en el Festival Olímpico de la Juventud Europea

Gran éxito para el atleta vallisoletano Mario Palencia en el Festival Olímpico de la Juventud Europea celebrado en la mañana de este sábado 30 de julio en la localidad eslovena de Máribor. El deportista natural de Wamba (Valladolid) se ha colgado la medalla de oro en la prueba de 2.000 metros obstáculos, la cual formaba parte de este Festival Olímpico de la Juventud, donde Mario se ha hecho con el triunfo de manera holgada, con tiempo incluso para celebrarlo unos metros antes de cruzar la línea de meta, un lujo que no suele ser habitual en una prueba tan rápida.

Palencia ha parado el crono de meta en 5’46”, superando su propio registro por tres segundos y realizando la segunda mejor marca española de todos los tiempos sub18 pese a ser atleta de primer año en esta categoría; algo que le hace enfrentarse a deportistas de más edad y experiencia.

“Venía con la idea de hacer las tres primeras vueltas un poco más lentas y luego subir el ritmo al final. Cuando el cuerpo empieza a darte señales de cansancio te entran las dudas, pero venía muy bien mentalmente y finalmente he podido realizar la carrera ideal”, confesaba el atleta vallisoletano a la sala de prensa de la Federación Española de Atletismo tras finalizar la prueba.

Palencia se mostraba muy orgulloso con su resultado y por haber podido dar a España una medalla de oro en la que ha sido su primera representación internacional con la selección; y especialmente por conseguirlo tras unos meses complicados con problemas de alergia que le impidieron participar en el Europeo y en otras citas importantes en el comienzo de la temporada.

Sigue los temas que te interesan